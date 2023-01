Días pasados celebramos en el Polígono Industrial de Arinaga, la inauguración de un Busto en recuerdo de D. Agustín Reina Martinón, de bronce que emerge de un bloque de piedra de cantería de Arucas de 6.800 kilos de peso y 2,5 metros en su parte más alta, proyecto que Ecoaga encargó y financió al Escultor D. Chano Navarro y que corona la rotonda de la Calle Adelfas, en la Fase I, de acceso donde él tuvo su empresa particular y que para su fácil localización, para quien quiera visitarlo, la citada rotonda se encuentra ubicada frente a donde está instalada la empresa “Ronández”.

D. Agustín Reina Martinón fue un Presidente ejemplar a través de sus Asociaciones Empresariales Entidad de Conservación (ECOAGA) y Asociación de Empresarios (AENAGA), y al que le están muy agradecidos también los empresarios instalados en el Polígono, por todo lo que en vida hizo en favor del desarrollo de la Zona Industrial de Arinaga, hoy en día considerada como un proyecto ejemplar a nivel de Canarias y a nivel Nacional, como a continuación les informaré, como Ex - Gerente que fui en vida con él de la Entidad de Conservación (ECOAGA).

En primer lugar darles referencias personales de D. Agustín Reina Martinón. Nace en 1.934 en la capital Gran Canaria y fallece en 2004, cumplidos los 70 años, justo cuando apenas hacía un año que se había jubilado. Perito Industrial en sus estudios, se atrevió a cambiar de estrategia comercial de la empresa de su padre D. Carlos Reina, que era químico y fabricaba colorantes con la base del carmín de la cochinilla. En 1949 creó su nueva empresa Industria Química Reina, trasladándola en principio de Guanarteme a la calle Vega Sarmiento en Miller Bajo y más tarde a Arinaga, donde llegó a disponer de 10.000 m2 para su instalación.

Buen sentido

Un hombre que se distinguió además por su buen sentido familiar, con mujer y cuatro hijos D. Agustín Reina me decía, que su mujer y sus hijos “era el mayor y el mejor patrimonio personal que en vida había conseguido”. De su familia asistieron al acto de la inauguración del museo, su esposa Dª. Mari Pepa Verge del Castillo, sus hijas Dª. Leonor y Dª. Laura Reina Verge, su nieta Candela, además de otros familiares como acompañantes. A nivel particular me manifestaban su mujer y sus hijas, que para ellas era un orgullo y un honor, que hoy en día, el monumento que se le ha hecho a su padre, forme parte de la infraestructura del Polígono Industrial de Arinaga que tanto en vida quiso.

El citado empresario hizo, de la defensa industrial su obsesión y la antepuso a su negocio. Supo hacer que se oyera su voz a nivel de todos los estamentos oficiales. Su gran reto fue el desarrollo del Polígono Industrial de Arinaga como la gran Zona Industrial de Gran Canaria, y que además tuviera como referentes, un Puerto propio en ella instalado, una Zona Franca y la declaración en todo su entorno como Zona Especial Canaria (ZEC), para que las empresas en ella instaladas, tuvieran el derecho a sus propios incentivos fiscales. Querido Presidente, objetivos conseguidos, como así fue siempre tus deseos.

Nos repartíamos tareas diarias de la siguiente forma: El por su residencia en Las Palmas, me ayudaba hacer algunas de las visitas oficiales, previamente concertadas con determinados Organismos Públicos, para el seguimiento de los proyectos de obras presentados de las diferentes infraestructuras a realizar en el Polígono Industrial.

En cuanto a mis gestiones como Gerente le informaba diariamente: de la marcha de los proyectos en curso, de las peticiones que me hacían diferentes empresarios instalados en el Polígono, de los encargos que también me hacían determinados empresarios a nivel nacional, sobre diferentes modalidades de inversiones en Canarias, y en particular para cumplimentar sus instalaciones en el Polígono Industrial de Arinaga. Otras Asociaciones de Empresarios, a nivel nacional, con el deseo de compartir proyectos comunes que teníamos, entre otros asuntos.

Además de las reuniones de información que mantenía con el Presidente, la obligada gestión diaria que como Gerente tenía que realizar: como la preparación de diferentes estudios requeridos del Polígono y que tenía que presentar en distintos Organismos Públicos; de las peticiones particulares de sus negocios que de manera puntual me hacían empresarios instalados; del control financiero sobre las inversiones públicas de las infraestructuras a realizar en el Polígono; de las relaciones con las entidades de crédito para lograr la financiación de obras y de otros bienes; las contestaciones puntuales de escritos recibidos y la atención diaria de clientes que me visitaban; las atenciones personales de otros visitantes; las contestaciones de las llamadas telefónicas recibidas; entre otras diferentes gestiones.

La asistencia a diferentes reuniones en Madrid, mediante las convocatorias que nos hacía la Asamblea Nacional a las distintas Asociaciones Empresariales de Zonas Industriales, instaladas en el País, para informarnos sobre proyectos comunes y de interés general, sobre la información de nuevos proyectos a realizar y también de las nuevas normas publicadas en el BOE de interés nacional, entre otros asuntos.

Falta suelo industrial

Que tengamos una zona Industrial del nivel y desarrollo como la de la “Zona Industrial de Arinaga”, sin lugar a dudas le ha supuesto a este Municipio de Agüimes y a sus Instituciones Insulares, importantes fuentes de ingresos en sus recaudaciones de impuestos y en sus afiliaciones de empleos en dichas empresas en ella establecidas. Hechos que por lo tanto también les debemos agradecer, a nuestras empresas y empresarios en ella instalados en al día de hoy.

Otros como nuevos empresarios desean también instalarse, y no lo han hecho según me comentan, por la falta de suelo industrial disponible, en el día de hoy en el Polígono, no obstante están esperanzados y pendientes de que el Cabildo Insular de Gran Canaria, les facilite parte de las parcelas adquiridas recientemente, con motivo de la liquidación de la Asociación Mixta de Compensación.

Deseo dar finalmente las gracias: a todos los empresarios instalados en el Polígono por la magnífica colaboración que como Gerente siempre me prestaron.. A las empresas de la Provincia y Canarias 7, excelentes Medios de Comunicación, por la atención puntual de la información y de las noticia dadas y recibidas sobre el Polígono Industrial de Arinaga. A los Organismos Oficiales, por la puntual colaboración que siempre me prestaron. Y también a otros colaboradores por diferentes servicios prestados. A todos por ello “ Muchas Gracias”.