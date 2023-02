Aurora Ribot: «Hay que poner límites al turismo»

¿Cuáles cree que son las prioridades para poder avanzar en la transición ecológica?

La prioridad es marcar el objetivo y avanzar a él, en nuestro caso hemos empezado a poner límites. Aunque entendemos que el turismo es nuestra principal actividad económica, y eso es algo que compartimos con Canarias, el turismo tiene que ser una actividad sostenible. Actualmente no lo es.

En esta legislatura, para avanzar hacia la sostenibilidad de nuestras islas, seguimos en un objetivo que, aunque sabemos que aún tenemos lejos, es a donde necesitamos avanzar y lo que necesitamos cumplir. Siendo islas, tenemos que afrontar el reto que supondrá este cambio climático que ya estamos viviendo. Ya no podemos esperar más y la adaptación por ser islas va a ser más complicada, tendremos más dificultad, por eso mismo no podemos perder tiempo y la verdad es que hemos avanzado. Hemos puesto en marcha políticas que creemos que son transformadoras y, aunque no son inmediatas, ya estamos empezando a ver resultados. Entre ellas hay que destacar el tren de Llevant, la moratoria turística y la ley de Turismo Sostenible.

¿Qué avances se han hecho en transición ecológica en Mallorca?

Tenemos que avanzar para que el turismo sea sostenible y transformarlo para que así sea. Para ello hay que empezar a poner límites, porque solo así esta actividad será lo más sostenible posible, compatible con el territorio, con el consumo de recursos y con vivir en las islas y con la población local.

Hemos hecho una nueva ley de Turismo Sostenible porque el sector necesita transformarse profundamente. También hemos hecho una moratoria de plazas nuevas, porque entendemos que con más de 13 millones de turistas que hemos tenido al año, si no ponemos un límite a este número de visitantes el turismo nunca será sostenible ni lo podremos mantener a largo plazo. La sostenibilidad la hemos entendido desde el punto de vista medioambiental, gestión de aguas y también de condiciones laborales, porque entendemos que la sostenibilidad también tiene que ser así, una actividad que revierta en la sociedad. Esta ley aborda el consumo de agua, el plástico de un solo uso que tiene mucha utilización en turismo, especialmente en el sector hotelero. También introduce mejoras para los colectivos, por ejemplo las camas elevables para un grupo tan importante como son las limpiadoras de piso. También destaca el Instituto Balear de Energía, la primera empresa pública que hay de estas características en el Estado y que nos garantiza que, además de una transición energética a energía sostenible.

Este es un debate activo en Gran Canaria, la moratoria turística. ¿Es compatible seguir contando turistas y tener una isla para el futuro?

Esta moratoria de plazas que tenemos ahora en las islas es porque la necesitamos. Llevará un tiempo para adaptar el sector a que sea sostenible y luego veremos cuantas plazas tiene que haber. Lo que tenemos claro es que ya no podemos seguir aumentando más. Quizás tenemos demasiadas.

También tenemos el impuesto de Turismo sostenible, que fue un debate que están teniendo ahora en Canarias. Este es un impuesto que revierte los recursos que genera el turismo para reparar el medio ambiente, el impacto directo del turismo sobre nuestros recursos o sobre nuestro territorio, pero también para aumentar en sostenibilidad. Con este dinero se podrá financiar una nueva Facultad de Ciencias o Infraestructuras, y se avanzará en el tren de Llevante. En Mallorca fue un impuesto que al principio generó mucha controversia, dijeron que íbamos a matar a la gallina de los huevos de oro y no se entendía poner límites al turismo siendo nuestra principal actividad económica. Al final hemos demostrado que no solo seguimos batiendo récord en turistas año tras año, sino que además estos recursos son muy útiles para revertir el impacto negativo que tiene el turismo.

Baleares ha logrado superar la polémica y que estas medidas sean vistas con buenos ojos, ¿cómo han conseguido que este debate sea entendido como una necesidad por la sociedad?

Pues la verdad es que como el impacto que tiene el turismo y el cambio climático sobre nuestros recursos son ya bastante evidentes para la población en general, cada vez es más fácil transmitir la necesidad de poner en marcha estos límites. La ley de Turismo ha puesto el foco en la gestión de aguas también. Nunca se había producido y en nuestras islas nos estamos quedando sin agua. Es algo evidente, la gente ve las consecuencias.

También la pandemia ha hecho que esta sensación de saturación por el turismo se perciba mejor por buena parte de la población después de prácticamente dos años sin turismo. Hemos tenido otra vez una temporada alta y ha sido muy evidente lo saturadas que estaban nuestras infraestructuras, que no damos abasto porque nuestras carreteras. Formentera, ya antes de la pandemia, puso una limitación a la entrada de vehículos de alquiler en la isla. Fue absolutamente pionera y les ha ido muy bien. Ahora lo estamos hablando para el resto de territorios insulares. La manera de afrontar el cambio climático es dejar de lado esas viejas políticas que solo nos han traído hasta aquí. Cuando hablamos de delimitación de vehículos de alquiler, siendo el ‘rent a car’ un negocio fuerte, levantan esta idea de que vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Pero es que año a año seguimos batiendo récord de turistas y lo que está claro es que no podemos seguir así si queremos que el turismo se mantenga en el tiempo.

Gran Canaria está apostando por esta política de contar menos turistas, pero que generen más ingresos, ¿ustedes también están siguiendo esta línea?

El objetivo es que este turismo sea cada vez de más calidad, entendiendo eso como que cada vez tenga menos impacto sobre nuestro territorio, sobre el consumo de nuestros recursos y a la vez revierta más positivamente a nivel económico, que deje más dinero aquí. Y además, muy importante, no solo en manos de unos pocos, como podría ser el modelo de todo incluido por poner un ejemplo. Queremos menos turistas y que sea turismo de calidad, y que los ingresos del sector realmente lleguen a la población y sea una riqueza también de las islas.

¿Gran Canaria puede aprender de Mallorca y Mallorca de Gran Canaria?

Sí, sin duda. Creo que, aunque tenemos diferencias, hay similitudes importantes. Debemos ambos territorios aprender de la experiencia, de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho tan bien. Creo que el impuesto de Turismo Sostenible que está yendo tan bien es algo que compartir, porque a nosotros también nos dijeron que iría fatal. Poner un impuesto ha tenido tan buena acogida que puede ser un argumento más para que en Gran Canarias lo pongan en marcha y puedan usar este beneficio económico para infraestructuras de la isla que les ayuden a avanzar en sostenibilidad como en nuestro caso, por ejemplo, apostando por el tren.

En el primer Foro Internacional Ecoislas participará en una mesa de debate para analizar las ecoislas como un reto de futuro. ¿Cuáles son las líneas principales de este reto?

Pues en Mallorca estoy segura que compartimos muchos retos con Gran Canaria. Tanto en Mallorca como en otras islas de Canarias el reto es que la principal actividad económica, el turismo, sea sostenible y también compatible con la vida local a lo largo del tiempo. Es un gran reto. Este Foro Internacional Ecoislas nos ha parecido una gran oportunidad para todos los que trabajamos en territorios insulares. Además de tener la oportunidad de explicar nuestra experiencia, en este foro sobre todo destacamos la posibilidad de escuchar la experiencia de otras islas. Podemos aprender tanto de lo bueno que se ha hecho en otros territorios como de los errores para no repetirlos.