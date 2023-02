El servicio de limpieza retira escombros de Fuente del Sao tras las críticas vecinales

La vía de Fuente del Sao, ubicada en la urbanización de Eucaliptos II, amanecía esta semana sin el vertido de escombros y muebles que denunció el jueves pasado Unidos Podemos en el pleno municipal. Sin embargo, el presidente de la asociación de vecinos Armiche, Aridane Montesdeoca, critica que esta acción «es solo una fachada» porque solo retiraron una parte de los escombros, mientras que en la calle quedan otros que solo se han apilado donde no se veían para que no estorbaran en la acera.

«La semana pasada visitábamos la Avenida Joan y Víctor Jara y la calle Fuente del Sao, donde los escombros y trastos impedían el uso de la acera que se encuentra cercana a una de las entradas del municipio por Jinámar», rezaba el comunicado emitido este lunes por Unidas Podemos.

Denuncias recurrentes

Sin embargo, el líder vecinal criticó que el partido no se pusiera en contacto con la asociación, que ya denunció la situación hace un mes en este periódico, e invitó a todas las fuerzas políticas a reunirse para conocer la situación. «Llevamos años luchando por intentar mejorar las condiciones del barrio y no entiendo que se quieran anotar ahora el tanto», incidió.

El partido ha pedido al Consistorio que ponga solución a todas las problemáticas que vive la zona, entre las que cita que la vía está repleta de colas de gato y matojos que impiden un uso pleno por parte de los viandantes. «Nos gustaría que el grupo de gobierno, ya que quitó los escombros, aprovechara e hiciera el trabajo al completo, aseguró su concejal en la oposición, César Santana.

«Volvemos a lo de siempre: el Ayuntamiento demuestra que tiene capacidad de reacción ante los problemas que se plantean. El inconveniente es que esa voluntad de ayudar a la ciudadanía no siempre está presente y es cuando nos encontramos con las soluciones que nunca llegan», aseguró Santana. El representante de la oposición aseguró que esta situación queda demostrada «con esta actuación donde retiran escombros y trastos, pero no quitan las colas de gato o no arreglan el guardarraíl que se encuentra inoperativo en un tramo de la carretera. Parece que esperan a que ocurra una desgracia para actuar».

Entre los escombros que aún quedan por recoger en el barrio, Montesdeoca cita los que se encuentran en la zona de prácticas de la autoescuela, que está ubicada en la calle Obispo Diego de Muros. «Cuando vienen retiran solo una pequeña parte, pero no tratan de quitar todos los vertidos que aún siguen pendientes», incidió el vecino del barrio.

Las únicas actuaciones que se han producido en la zona, denuncia el presidente de la asociación, se han producido en Fuente del Sao, donde cada cierto tiempo se parchea la carretera. Sin embargo, a la espera de actuaciones siguen otras vías como Obispo Diego de Muros, que es una de las zonas que concentra más desperfectos en forma de baches y surcos. Junto a esto, los vecinos también han pedido que se repongan los postes de luz, muchos de los cuales se mantienen inactivos en estos momentos.