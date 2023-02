¿En qué isla de Canarias se celebra la fiesta de La Rama?

Las fiestas de la Rama en Gran Canaria, un antiguo rito para invocar las lluvias. Precisamente agua es lo que se pide en estas fiestas. La que más descatada es la de La Rama, en Agaete.

Trata de un rito aborigen canario con el que se pedía que volviesen las lluvias en época de sequía. Cualquier ayuda será poca ante un bien que escasea. La rama se vive sin descanso, sin parar de bailar, trasladando ramas de hasta tres metros de altura en ofrenda a la virgen de las nieves. Se vive con euforia, con pasión, una fiesta que no olvida como empezó todo. Lluvias que más que nunca se necesitan. Agua sin control 50.000 litros de agua no potable, no precisamente el que cae del cielo.

Símbolo de identidad

Uno de los principales símbolos de identidad en la isla de Gran Canaria es, sin duda alguna, la Fiesta de La Rama, en Agaete. Es la fiesta principal de la villa en honor a Nuestra Señora de Las Nieves, y declarada desde 1972 Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El día 5 de agosto se celebra la fiesta principal en honor a la Virgen, pero es el día antes, el 4 de agosto, cuando tiene lugar la Fiesta de La Rama, donde miles de danzantes, al ritmo de las dos bandas de música del municipio, recorren la villa agitando ramas en el aire, hasta llegar al santuario de la Virgen de Las Nieves.

La Fiesta de La Rama, según algunos estudiosos en la materia, podría tener connotaciones similares al rito aborigen para la petición de la lluvia que hacían los aborígenes canarios trayendo ramas desde la montaña de Tirma para golpear el mar con las mismas mientras pronunciaban cantos como rogativa a Dios. En el caso de la actual Fiesta de la Rama de Agaete no se golpean las ramas en el agua, sino que se entregan a la Virgen en señal de ofrenda.

Historia

La gran cantidad de yacimientos arqueológicos que se encuentran ubicados en Agaete confirma su relevancia en cuanto a la existencia de importantes asentamientos prehispánicos anteriores a la conquista de Gran Canaria, sucedida a finales del siglo XV, llevándose a cabo una importante incursión a través del Puerto de Las Nieves, con el fin de completar la conquista de la zona norte de la isla.

Tras la conquista, que finalizó en 1483, Don Alonso Fernández de Lugo fue erigido como alcalde de Agaete y gobernador de esta zona. Fue la devoción a la Virgen de las Nieves, traída por el propio Fernández de Lugo, la que más tarde dio nombre al lugar, Puerto de Las Nieves.

El nuevo orden económico que se instala en la zona gracias a las plantaciones de viñas y potentes ingenios azucareros permitió un rápido poblamiento de la zona y conectó al Puerto de Las Nieves con los mercados europeos. A partir del siglo XVI, Agaete fue escala forzosa de las naves con destino al norte de Europa.

Tras este período de esplendor, Agaete sufre una crisis de exportaciones azucareras que dura dos siglos, concretamente hasta el XIX. Es en este siglo cuando Agaete vuelve a vivir otra gran época de esplendor comercial, especialmente por la introducción de la cochinilla y el tomate. Además, la construcción del muelle favorece el comercio con el resto de las islas.

Geografía

El municipio de Agaete se sitúa en la zona Noroeste de la isla de Gran Canaria. Dispone de una superficie total de 45,50 kilómetros cuadrados y su casco urbano se encuentra a una altitud de 43 metros por encima del nivel del mar.

A pesar de su reducida superficie, la topografía de Agaete es, en general, muy abrupta. De ella sobresalen tres cuencas principales: El Risco, Guayedra, y Agaete, alcanzando una altitud máxima de 1.180 metros en la zona cumbrera del Pinar de Tamadaba

Debido a su situación geográfica y a su orientación al Noroeste, el municipio de Agaete no ofrece frontalidad a los vientos alisios. Esta condición permite que Agaete sea una localidad en donde escaseen las precipitaciones a lo largo de todo el año, con un promedio anual de casi 2.400 horas de sol al año, lo que garantiza un clima cálido y agradable. Esta es una de las características que le convierten en uno de los municipios más visitados y con un volumen importante de turismo respecto a los demás municipios de la zona norte de la isla.

Economía

Hasta el siglo XIX, la base de la economía en Agaete era la producción agrícola y su exportación. Actualmente, en el municipio predominan las actividades del sector terciario, como la hostelería y la restauración. Esto se debe, principalmente, al gran desarrollo turístico que se ha sucedido en los últimos años en la isla de Gran Canaria. Sin embargo, y a pesar de la escasez de agua, la agricultura y la ganadería ocupan aún una parcela importante en la economía del municipio.

Las fincas de frutas tropicales, café y naranjos son las producciones más destacadas del sector primario. En cuanto a la ganadería, es la elaboración artesanal del queso de cabra la actividad predominante.