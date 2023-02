Teatro, música, arte, comedia, fiestas, ferias de kilómetro cero y hasta actividades programadas para conmemorar San Valentín. El fin de semana llega cargado de actividades en los distintos municipios de la isla, desde el Almendro en Flor de Tejeda hasta las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Candelaria de Ingenio además de exposiciones artísticas en distintas a salas de la isla.

Tejeda, 50 años de tradición.

El municipio celebra el medio siglo de las fiestas del Almendro en Flor con la organización hoy a partir de las 20.30 horas del IV Encuentro de Parrandas en la Vaguada y la verbena con Paco Guedes en la Plaza del Socorro a las 23.00 horas. Mañana sábado la fiesta sigue con el Día del Turista, en el que varios colectivos ofrecerán degustaciones de recetas tradicionales y a las 12.00 la Vaguada acoge una actuación de Los Sabandeños. La jornada del sábado continúa con distintas actuciones como las de la banda Tabaiba Project, la Banda de Agaete, Son del Caney y Los Gofiones en distintos escenarios del pueblo. Ya el domingo Tejeda celebra el día grande amenizado con varias parrandas, la celebración de la eucaristía a las 12.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, degustaciones a cargo de distintos colectivos y una actuación de Araguaney.

San Bartolomé, llega la música.

El Centro Cultural de Maspalomas acoge hoy a partir de las 20.00 horas un concierto del cantante canario Neo Pinto. Las entradas se pueden adquirir a un precio de 2 euros. Neo Pinto es un artista con más de 12 años de trayectoria profesional en los que se ha convertido en un referente del pop latino en las Islas Canarias.

Ingenio, parrandas y ventorrillos.

La villa celebra las fiestas de La Candelaria con actividades todo el fin de semana. con atracciones infatiles en el recinto ferial y en la plaza Adolfo Suárez. Además, hoy se celebra una Noche Joven con Dj Juacko y Dj Ray Castellano en la Plaza de la Candelaria a partir de las 21.00 horas. Mañana sábado el mismo espacio acoge a partir de las 17.00 horas la IV Carrera de Carretones Candelaria 2023 y por la noche a partir de las 21.00 horas habrá conciertos de Besay Pérez y ‘Te Regalo una Rosa’- Tributo a Juan Luis Guerra. Después, Noche de música, de los 80’s y 90’s con Paco Sánchez. Ya el domingo, la misma plaza acoge las Jornadas Gastronómicas “Enyesques, Parrandas y Ventorrillos 2023” con música en vivo, elaboración y degustación de comida y cocktelería hecha por los alumnos de la Escuela Municipal de Cocina y Hostelería, de 12:30 hasta las 16:00 horas. Además habrá animación infantil, tres castillos hinchables, actuación de un payaso, un taller de manualidades y dos muñecotes. Reparto de roscas gratis.

Guía, la noche de los estudiantes.

El ambiente festivo llenará la Plaza Grande hoy con la Primera Fiesta Olímpica Universitaria que se celebrará desde las 16.00 horas hasta las 02.00 horas de la mañana. Contará con las actuaciones del Grupo Arena, Cuenta Atrás, el DJ Toni Bob, el grupo musical Aseres y Línea DJ, además de los ‘foodtrucks’ en los alrededores de la plaza para hacer de esta fiesta una gran jornada festiva destinada especialmente a reunir a los jóvenes universitarios con los vecinos del municipio.

Santa Lucía de Tirajana, todo comedia.

Las compañías Primera Toma y Crémilo llevan hoy a las 20.30 al Víctor Jara de Vecindario una obra de teatro llamada ‘Golfa’, se trata de una comedia que aborda el tema del acoso y la necesidad de una educación afectivo sexual desde edad temprana. El domingo a las 17,30 horas, también en el teatro Víctor Jara, se representará el espectáculo familiar ‘Do, re g ira sol ¡clown!’.

Gáldar, humor y arte.

El Teatro Consistorial acoge a las 20.00 horas el espectáculo de Jabicombé ‘The very best of Jabicombé with #Señora! (deje ese bolso, que no es suyo)’. Por otra parte, la Casa-Museo Antonio Padrón inaugura a las 18.30 horas ‘Portadoras de semillas’, una muestra de acuarelas de la artista visual Irene León. Su exposición se caracteriza por una recurrente simbiosis entre los procesos orgánicos que encontramos en la naturaleza y las transformaciones humanas. Puede contemplarse hasta el 12 de marzo. Las obras de Irene León se conciben como ensoñaciones que dan lugar a distintas escenas oníricas, poéticas y metafóricas que comunican más allá de la superficie. Representan, en palabras de su autora, «la unión del ser humano, y, más concretamente, del universo femenino con la naturaleza».

Moya, folclore y producto local.

La villa celebra las fiestas en honor a La Candelia con una penegrinación m añana sábado desde Fontanales hasta el casco. La guagua sale desde el parque de Pico Lomito a las 09.00 horas. Ya por la tarde, a las 20.30 horas, el pórtico de la iglesia acoge la grabación del programa Tenderete de TVE con motivo del XXV aniversario de la A.F. Gruadalupe. Por la noche a las 23.30 horas, verbena con Star Music y Dj Promaster. El domingo a las 12.00 horas se celebra la función solemne presidida por el párroco Roberto Rivero con la participación del Coro de la Real Hermandad del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria. A continuación, procesión por la calles del casco acompañlada por la A.M Cumbres y Costas. Por otro lado, el Parque Pico Lomito acoge este fin de semana, sábado y domingo, la decimotercera edición de la Feria Km.0 Gran Canaria. Contará con la participación de 40 productores.

Santa Brígida es exposición.

La temporada de exposiciones 2023 se abre en la Sala Lola Massieu de Santa Brígida a partir de hoy, a las 19:00 horas, con el acto de apertura de la muestra que lleva por título ‘Amada tierra, dos puntos…’ de la artista grancanaria Soledad Martel. Estará abierta al público hasta el próximo 25 de febrero. La exposición podrá visitarse de lunes a sábado en horario de 10:00 a 13:00 horas y de martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Telde mira a la guerra.

La biblioteca Saulo Torón de Arnao ofrece hoy, a las 19.30 horas, una mirada poética al drama de la guerra desde la perspectiva de diferentes generaciones a cargo de María Buenadicha. Se trata de la propuesta ‘Pájaros. Algunos desastres de una guerra’ que está enmarcada en el Ciclo de Narración Oral para adulto.

La Aldea vive San Valentín.

Para celebrar San Valentín, el mercadillo y la muestra de artesanía y complementos de La Aldea de San Nicolás, que se celebra mañana sábado de 17.00 a 22.00 horas, ha preparado una amplia programación que incluye una ruta guiada, animación infantil, torneo de ajedrez, y degustación de palmeras gracias a la Pastelería San Nicolás. La música llegará de la mano de la Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del cantante canario Kevin Carballo, de Armonia Show, quien hará un tributo a Camilo.

Arucas, fotografía natural.

La Biblioteca Municipal acoge la exposición fotográfica titulada ‘La luz en el paisaje’, de Antonio Pérez Marrero, organizada por el colectivo La Vinca Ecologistas en Acción. Puedes visitarse desde hoy hasta el 17 de febrero. Por otro lado, el espacio acoge tambi¡én hoy a partir de las 17.30 horas el taller ‘Tic Tac Crea Ciencia’ destinado al público infantil.

Mogán, arranca el carnaval.

Arrancan las actividades para celebrar el carnaval en los barrios. La plaza de Las Filipinas y la Agustín López Álamo, Motor Grande, serán las primeras en recibir el carnaval mañana a las 21:30 horas, con Nueva Imagen y Su Bandurria y Yeray Socorro. Ya el domingo será el turno de los más pequeños, que disfrutarán de talleres, una mini-disco con personajes animados y con tortillas de Carnaval y chocolate caliente.