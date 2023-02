Francisco Ruano, de oficio cochinero

Francisco Ruano es el último cochinero de Gran Canaria. Homenajeado hace unas semanas en el municipio de Ingenio por su oficio, Ruano cumplirá en mayo 95 años en los que la mayor parte de su vida la dedicó al trabajo y en concreto a los animales. Soltero y sin hijos, son dos de sus vecinos los que con mucho orgullo se encargan de sus cuidados en su casa: Fernando Hernández y su madre, María Concepción Viera.

«Yo he estado siempre trabajando por ahí desde que era muy joven. Empecé a vender cochinillos hasta que apareció la peste porcina y no dejaban venderlos», rememora Francisco sentado en su humilde hogar de Ingenio. Cuando la peste apareció en la isla, decidió dejar la venta de cochinos a un lado y probar otros destinos, motivo por el que se marchó a Tenerife con una de sus hermanas para trabajar en una obra, pero a los tres meses regresó a su Gran Canaria natal.

De vuelta en la isla, Ruano comenzó a trabajar en una piconera, pero el primer día tuvo un accidente que le marcó de por vida. «Me quedé enterrado vivo. Mis compañeros se pusieron a escarbar para poder sacarme porque yo les gritaba que por favor no me jalaran para arriba porque no sentía las piernas. Estaba partido», asegura. A raíz de ese accidente laboral, tal y como cuenta su cuidador y vecino Fernando, estuvo más de un año escayolado desde el cuello hasta el tobillo. Después le operaron de la espalda y a raíz de eso, estuvo un tiempo inmovilizado y empotrado en una cama.

Francisco: «Durante la peste porcina tuve que dedicarme a vender cochinos sin que me pillara la policía»

Sin embargo, a pesar de los problemas en la piconera y la peste porcina, Francisco regresó con sus cochinos. «Yo vendía cochinos por todos los rincones de la isla. Los compraba y los vendía según estuvieran de grandes. Los había de 50 duros, de 60 pesetas y de todos los precios». Paquito, como le dicen de forma cariñosa sus vecinos y cuidadores, mientras se dedicó al oficio de cochinero, no se separaba de sus animales. «Iba a todos lados con mis cochinos y si se me hacía de noche en algún pueblo dormía con ellos en algún pajar que me prestaban los vecinos. Ellos me daban hasta de comer», señala.

Entre las anécdotas que recuerda, Ruano destaca la vivida durante la peste porcina, cuando un día la policía le arrestó por seguir vendiendo cochinos en plena crisis. «Me soltaron al día siguiente, pero me dijeron que si se enteraban de que seguía vendiéndolos vendrían a buscarme. Me marché con mi burro y mis tres cochinillos y a escondidas los vendí con la suerte de que no me crucé con policías». Las personas con las que se cruzó por el camino durante su oficio también son para el recuerdo, pues tal y como afirma Franscisco, en Tejeda siempre había una finca con ciruelos y una vez el señor que trabajaba en ese terreno le regaló un cesto grande lleno de frutas a petición de su hija, que tenía relación con él y le veía cada día vendiendo los cochinos.

Vecinos y cuidadores

El papel que juegan Fernando y su madre en el cuidado de Francisco es un aspecto a destacar en la historia de este cochinero. Para Fernando, Francisco es como un padre, y no encuentra las palabras adecuadas para describirle. «Me he criado con él, y para mí es como un padre. Paquito es un amigo, es la persona mayor que ha estado siempre presente y te da sus consejos, nunca te dice una palabra fuera de tono. Tanto para mí como para mi familia ha sido uno más».

Cuando Francisco se quedó solo tras la muerte de su madre, Fernando desvela la situación en la que estaba su vecino en casa, pues carecía de baño. «En el solar donde tenia los animales hacía sus necesidades y yo con 17 años le hice un baño, que es el que tiene actualmente porque tenía algunos conocimientos de construcción. Es tanto lo que hemos creado que es indescriptible. Cuando empezó a no poderse valer por sí mismo le dijo a mi madre que si no le importaba darle de comer, porque yo una vez llegué a su casa y le vi arrastrando el caldero con la muleta porque él no podía cocinar. Desde entonces ya llevamos diez años llevándole el desayuno, almuerzo, merienda y cena».

Fernando y su madre María Concepción juegan un papel muy importante en el cuidado de Francisco

Fernando cuenta que uno de los mayores miedos de Francisco es que se lo lleven a una residencia, motivo principal por el que tanto él como su madre asumieron su cuidado. Ahora mismo, a pesar de que cuentan con una pequeña ayuda del Gobierno de Canarias, que les mandan a una asistenta para que eche una mano con los cuidados de Francisco, Fernando asegura que se sienten un poco abandonados, pues creen que deberían tener una asistenta más horas de las que tienen actualmente.

«La televisión se la he puesto yo porque él sólo tenía una radio en y por las tardes iba a beberse el café a mi casa y se ponía a ver la tele», cuenta Fernando. «Cuando ponían cosas de animales le encantaba. Siempre bajaba a la plaza por las tardes, pero cuando habían documentales no salía de mi casa para poder verlos».

Las horas previas a la celebración del homenaje en Ingenio para reconocer el oficio de cochinero, Francisco tuvo un pequeño accidente al subir a coche, pues debido a su peso muerto, cayó al suelo sin que esto supusiese ningún impedimento para acudir a la celebración y sin que se hiciera ninguna herida. Ya en el centro cultural Federico García Lorca, fue un acto muy emocionante para Francisco. «Mucha gente se juntó conmigo. Vino la alcaldesa y se abrazó a mi y estuvimos un rato hablando. De todos los cochineros yo era el único vivo». Sin embargo, no fue el único que se emocionó, pues Fernando, su fiel compañero, también sintió cosas bonitas. «Se emocionó cuando subió al escenario y todo el salón se levantó a aplaudirle. Nunca había vivido eso y se quedó impactado por lo que estaba viviendo. Yo personalmente también me emocioné al verle a él».

Francisco Ruano, a pesar de su edad, no tiene ninguna enfermedad, pero sus piernas y su cadera ya sienten los años que llevan encima y desde hace un tiempo ya no puede caminar ni valerse por sí mismo. Gracias a Fernando y a María Concepción, él puede seguir disfrutando de su hogar.

En la actualidad, el oficio de cochinero se ha perdido entre la población. Un oficio que a Francisco personalmente le gustaría que siguiera. «Yo no mando en nadie, pero me gustaría que otros se dedicaran a esto, aunque es un oficio malo porque hay que estar llueva o haga calor». Sin embargo, a Francisco Ruano eso nunca le importó, porque la mayor parte de su vida la dedicó a lo que más le gustaba: el cuidado de los animales.