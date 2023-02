«Se puede falsear un título como han hecho muchos, pero el saber lo adquiere uno mismo»

Es usted Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense. ¿Siempre tuvo claro que se dedicaría a la filología?

Siempre tuve una pasión enorme por la literatura, la lectura, el latín, el griego, las humanidades... Sí, siempre lo tuve claro. Uno estudia por vocación y porque ha tenido buenos profesores y yo he tenido unos profesores magníficos que hicieron que se me despertara esa vocación. Me decidí por lo más divertido, que es el latín.

¿Se decanta más por la cultura o por la investigación?

Las dos cosas son compatibles, complementarias y necesarias. No se entiende la una sin la otra. Para divulgar hace falta investigación, y si no hay una buena base investigadora no hay una buena divulgación. Para darle sentido a lo que se investiga hay que saber contarlo, por lo que se retroalimentan.

A lo largo de su trayectoria ha logrado numerosos reconocimientos. ¿Con cuál se queda?

Me quedo con lo que me dijo mi mujer cuando me dieron la Cruz de Alfonso el Sabio. La llamé y me dijo que estaba en una reunión y le mande un WhatsApp diciéndole que me habían dado la este reconocimiento y me dijo: «ya es hora de que reconozcan que eres una cruz». Estoy agradecido a los premios y a los reconocimientos pero creo que un premio uno se lo gana cuando se lo dan, que es cuando hay que trabajarlo. Los verdaderos premios son la amistad y el amor.

Obtuvo el premio Nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos por su tesis. ¿Qué significó para usted y qué recuerda de esa tesis?

La tesis es el mayor acto académico que hay, el culmen de una carrera universitaria. Es un enorme trabajo y una gran satisfacción también. Es la satisfacción del trabajo bien hecho y yo creo que es una muestra de lo viva que está la universidad y que la necesitamos para seguir adelante. También de que el conocimiento no se compra en una sociedad en la que todo tiene precio. Se pude comprar un título, falsear una tesis como han hecho algunos, pero el saber lo adquiere uno mismo.

En 2019 el Gobierno de España le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio «por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación». ¿Qué puede contarnos sobre ese recorrido hasta llegar a esa distinción? ¿Qué momento recuerda con más cariño?

De los fracasos se aprende y los éxitos se disfrutan moderadamente. Nada en demasía, como decían los griegos. En el punto medio esta la virtud, como decían los romanos. Uno no trabaja para que le den premios, uno trabaja porque le gusta, porque se lo pasa bien, porque quiere contribuir a mejorar la sociedad. La docencia es una vocación, a mi me gusta mucho dar clase y compartir con los alumnos, animarles y ver que salen adelante. En la vida las cosas salen adelante por el espíritu colaborativo y por la bondad.

Es usted profesor titular de filología latina en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo ve a la juventud de hoy en día en temas relacionados a la cultura, la investigación y la comunicación?

Hay una demanda extraordinaria de estudiar humanidades. Lo que es un drama es que en nuestro país no les damos la oportunidad de hacerlo. Hay demanda, los alumnos se lo pasan bien estudiando estos temas. Mi podcast de ‘Locos por los Clásicos’ de radio nacional está entre los más escuchados de Radio Nacional. En principio puede parecer que nadie escucha estas cosas pero sí. A los jóvenes les encanta esto, y además el latín es divertido, te lo pasas bien, aprendes cosas y te ayuda a entender la vida y el mundo que nos rodea. En casi todos los países de Europa se estudia latín y griego más años que en España. Somos un gran país, pero debemos mejorar cosas.

Entre Latín Lovers, Calamares a la romana y Locos por los clásicos. ¿Con cuál se queda a nivel de aprendizaje?

Cada uno es distinto. Latín Lovers va de latín, Calamares a la romana de la vida cotidiana y Locos por los clásicos va de literatura. Depende del menú que se quiera probar pues se tiene un libro u otro. Todos en clave de humor y de una forma amena.

¿Qué le ha aportado cada uno de ellos?

Latín lovers me ha enseñado que todos hablamos latín aunque no nos demos cuenta. El latín es una lengua inmortal y nos abre la puerta a un mundo fascinante. Calamaes a la romana que somos romanos aunque no nos demos cuenta. Los romanos han hecho que seamos como somos y que vivamos como vivimos. Locos por los clásicos me ha enseñado que no hay nada más estimulante y más inspirador que los grandes autores de Grecia y Roma y que la vida no se entiende sin ellos.

En la sinopsis de su libro ‘Locos por los Clásicos’ asegura que “nuestra manera de ver el mundo las inventa y las escriben por primera vez autores de Grecia y Roma”. ¿Qué puede decirnos sobre esa afirmación?

Quienes crean todas las formas de comunicación son los autores griegos y romanos. Son los que crean la novela, la poesía, el drama, la comedia, la historia e incluso el periodismo. Son los que han contado las primeras grandes historias para que luego las generaciones se vayan copiando. No es que Grecia y Roma signifique mucho para mí, sino que significa mucho para todo el mundo.

¿Qué significa para usted la cultura, la historia y la investigación?

Todo. Somos lenguaje, palabras, comunicación e historia. Cada palabra está cargada de miles de años de connotaciones y por tanto somos eso desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social, porque ¿Qué es España? Una cultura, una historia y un proyecto apasionante de futuro. La cultura es el alma de un país, de una nación. ¿Cómo vamos a educar a las nuevas generaciones si no tenemos una base de lo que es nuestra cultura?.

Ha tenido un largo y extenso recorrido (y lo que le queda), pero hasta ahora, ¿con qué experiencia se queda?

No hay nada como el contacto con los alumnos y dar clase. Es apasionante y una vocación. Escribir también. Mi lema a la hora de escribir es “un libro y toda la soledad” , porque escribir es un ejercicio de soledad, pero luego poder compartir lo que has escrito con los lectores es fantástico.