María del Rosario Alonso: «He resistido con la tienda porque tenía lo que no había ni en la capital»

María del Rosario Alonso Déniz (Santa Brígida, 1956) echa el cierre a la tienda de Maru, que ha sido un referente del comercio en la Villa. Tras treinta y ocho años se despide de sus clientes con la única pena de que el local quede vacío. Emprendedora y enérgica se marca otra etapa en su vida. Solo echa la mirada atrás para decir que su tenacidad le hizo resistir mientras otros sucumbieron a las grandes superficies.

¿Le da pena echar el cierre a la tienda tras 38 años como comerciante en Santa Brígida?

No me queda pena de marcharme. Lo que me da pena es que se queda el local vacío. Cierro porque tengo unos años, me siento con energía para hacer otras cosas, y sobre todo para vivir, porque cuando estás al frente de un comercio te falta tiempo. Voy a tener una libertad que no he tenido nunca.

¿Qué le hace abrir el negocio?

Me casé joven, con 17 años, después tuve dos hijas, y cuando iban creciendo veo que con el sueldo de mi marido no puedo atender todas sus necesidades , ni darles la formación ni la vida que yo quería para ellas. Entonces pensé que debía buscar como aportar dinero a la familia. Mi suegro tenía una tiendita de aceite y vinagre en Las Meleguinas, a veces ayudaba, pero no sabía que yo servia para estar detrás de un mostrador. La primera tienda la monté frente a la Sala de Exposiciones Lola Massieu, en una esquinita de veinte metros. Allí empecé con alimentación, tabaco, dulces, regalos, -como mi marido trabajaba en este sector me apoyó`- y tiré para adelante. Luego vine a la calle Tenderete, pero seguí con el bazar. Fui pionera en traer la prensa nacional.

¿Porqué no llegaba la prensa a Santa Brígida?

La Sociedad General del Libro solo hacia la distribución hasta Tafira. Todo fue a raíz de que llegó un señor de Península y me pidió El País y no lo tenía; y me dijo una frase fea que no me gustó. Mandé a mi padre, que se acababa de jubilar, al Monte y traía dos o tres periódicos.

¿En qué año ocurría eso?

En 1989. No llegaba la prensa nacional, ni periódicos deportivos ni revistas. Aunque perdía más de lo que ganaba porque iba a buscarlos mi padre en guagua, seguí el consejo de mi marido que siempre decía : “nunca digas que no al cliente”. Pues estuve varios años así. Primero traía tres, luego cinco o siete, y siempre luchando con la Sociedad General del Libro para que la prensa nacional llegara a Santa Brígida.Así entre la gasolinera del Monte y mi tienda fuimos los números uno en ventas. Se vendía mucha prensa escrita, porque se leía mucho y no había internet. Los domingos me levantaba de madrugada porque se repartían todas colecciones de los periódicos y revistas . Podía vender 500 periódicos en la mañana.

¿También era el único lugar donde comprar los bonos de guagua?

Si, porque era el único punto de venta del bono de Utinsa. Todo el que iba a coger la guagua tenía que venir. Antes era un ticket para cada viaje. Un ticket para ir Las Meleguinas, otro para ir a Tafira, otro para La Atalaya.

¿Y se las arreglaba sola ?

No, he tenido unas trabajadoras, que yo las llamo compañeras, muy buenas porque sabían mimar al cliente. Mi máxima siempre ha sido lograr que el cliente saliera satisfecho.

¿Ha cambiado mucho el comercio del municipio?

Ha cambiado muchísimo porque como existía Ikea, Leroy Berlín y podía vender desde una goma de cafetera a una olla. Hoy los centros comerciales tienen de todo y si no te especializas es más complicado competir. Cuando cambié el negocio y lo enfoqué solo al regalo para poder descansar un poco los fines de semana.

¿Le gustaba más como era la vida de la Villa entonces?

Cuando empecé había negocios muy bonitos. Con el paso de los años han desaparecido muchas tiendas por la competencia de las grandes cadenas. Comercialmente Santa Brígida ha perdido. Habían boutiques, tiendas de regalos, y ahora muchos locales están cerrados. He resistido porque soy tenaz, estaba enamorada de mi negocio, y quizás también porque supe tener lo que no se conseguía ni en las tiendas de la capital. Asesoraba a las clientas no sobre qué les quedaba bien en su casa por una foto que me enseñaban, aunque a veces el consejo fuera cambiar algo de sitio y no vendía, pero volvían a comprar. He sido más emocional que comercial.

¿Qué se puede hacer para que Santa Brígida vuelva a ser un centro de compras?

El primer problema es el aparcamiento; otro, la mole de cemento que sigue ahí sin terminarse. Santa Brígida es muy bonita y con poco va. Le falta un empuje. El aparcamiento es importante porque no se puede dar tanta vuelta para ir a una tienda.

¿Dónde buscaba los muebles y los objetos de decoración?

Iba mucho a las ferias. Primero a Madrid. Luego a París y a Italia. Me movía fuera. Y siempre exigiéndome más para tener un producto diferente. Los clientes me llamaban para decirme lo bonito que les quedaba.

¿A la hora de ir a las ferias qué era lo más complicado, traer esas mercancías?

Si, los portes son muy caros aunque el IGIC es un impuesto más bajo que el IVA. Los transportes han mejorado, pero sin duda ha subido el coste del envío de muelle a muelle.

¿Qué consejo daría a alguien que quiera abrir una tienda?

Primero que le guste el negocio, y segundo que se especialice en lo que va a hacer. No puede ser uno más del montón. Hay que ser distinto, y ofrecer algo diferente.

¿Hizo alguna formación sobre decoración o se ha dejado llevar por sus ideas?

No, nada. He aprendido con las vivencias, mirando, caminando, yendo a ferias. No me he metido en ningún tutorial ni nada de eso. He contado con los consejos de la pintora y escultora Araceli Toledo para decorar la tienda, porque siempre he huido de que pareciera un almacén de mercancías. Si no cabía un cuadro no lo ponía porque, ante todo, buscaba que la tienda fuera acogedora. Pero si estoy en redes sociales, y me he despedido de mi clientela a través de Facebook e Instagram.

¿Y con ese carisma no le ha tentado la política?

No, no, no. No quiero compromisos.

¿No se lo han propuesto?

Puntos suspensivos.