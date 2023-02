Ángela Sánchez de Prada: "Quiero ayudar a la gente y que el papel no me coma y me obligue a resolver rápido"

¿Cómo ha sido todo este proceso hasta llegar al día de hoy, con una oposición que tiene la fama, con rigor, de ser de las más complicadas de la administración pública?

Ha sido muy duro (ríe). Tardé cuatro años y medio en sacarme la oposición y, ciertamente, es un calvario, pero es muy bonito porque es una profesión vocacional. Al final, soy funcionaria pública, y lo que quiero es ayudar a la gente. Es una de las oposiciones más complicadas de España junto a la de registrador de la propiedad o abogacía del Estado, de una duración media de alrededor de cuatro años, pero por ejemplo, mi mejor amiga ha tardado diez años en sacársela. Yo estudiaba, de lunes a domingo, unas 16 horas diarias, sin vacaciones, sin cumpleaños... y en una época de tu vida en la que eres muy joven -yo empecé a opositar con 22 años y aprobé con 26-, y todos tus amigos están saliendo, pero tú no puedes.

Y no todo es la oposición...

No, cuando tú apruebas la oposición tienes que estar un año en la Escuela Judicial, momento en el que pones en práctica tus conocimientos teóricos, donde te examinan a la hora de redactar sentencias de materias de todos los ámbitos: penal, civil, constitucional... Es un año en el que vuelves a sociabilizar, en el que entras de nuevo en el mundo. En mi caso, estuve con 171 jueces de toda España y empatizas mucho con tus compañeros, porque han pasado por lo mismo que tú, y al final somos una familia.

¿Es algo que siempre tuvo en mente?

En mi caso, no, porque mis padres trabajan en el ámbito sanitario: mi padre es médico y mi madre, enfermera. Yo estudié el Bachillerato de ciencias, me dio la nota para entrar en Medicina, pero me sentí presionada por mi familia, lo que son las cosas, y preferí hacer otra carrera. Fui valiente, decidí entrar en Derecho, vi que me encantaba y, como era muy buena estudiante, pues decidí opositar, y conocí a mi preparador, Feliciano Trebolle, que fue presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, y cuando me hizo la entrevista para escogerme como alumna suya, pensé que quería ser como él.

Es decir, que en la magistratura también se tienen referentes, figuras en las que fijarse.

En mi caso, como no era vocacional desde pequeña, mi referente ha sido mi preparador: una persona excepcional y un profesional espectacular, que ha dedicado toda su vida, en favor del ciudadano y la justicia.

¿Cómo afronta esta aventura en Canarias?

Bueno, yo soy de Valladolid y vine a Canarias por un año. Estuve trabajando en Santa Cruz de Tenerife, porque después de la Escuela Judicial hay otro año que se divide en seis meses de prácticas con un magistrado que te tutoriza por las distintas jurisdicciones -instrucción, instancia, violencia sobre la mujer, contencioso-administrativo y social-, y después de ello, otros seis meses en fase de sustitución y refuerzo, que en mi caso, fue en un juzgado de lo Penal en Santa Cruz de Tenerife. Vine aquí por un año, pero me enamoré de Canarias, y como me quería quedar aquí, pero las plazas de Tenerife ya las habían ocupado mis compañeros, pues me di el salto a la isla vecina.

Le han hablado de los retos y, de hecho, el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, los ha apuntado en su discurso, ¿cómo los encara?

Hay muchísimo trabajo. Tenemos aquí un grave problema, pero lo bueno es que somos jueces nuevos y tenemos ganas de trabajar y ayudar a la población. Nos costará mucho adaptarnos al principio, porque es verdad que ahora te encuentras solo ante el peligro, pero voy a estar con otros dos compañeros en Arucas que son muy buenos profesionales y me ayudarán. No contamos con los medios, no se invierte en la justicia lo suficiente. Nadie apuesta por la justicia, pero pasa lo mismo, por ejemplo, con la sanidad, lo sé por mi familia, que me lo dice. Somos el país de Europa con menor número de jueces por cada 100.000 habitantes, por lo que estamos desbordados. Aunque yo muchas veces quiera ayudar a la gente, el papel te come y te ves obligada a resolver rápido y mucho más de lo que te gustaría. Yo no querría que salgan las sentencias rápidas sin pensar. Tenemos que estudiar muchísimo, nosotros no somos dioses, somos personas, tenemos nuestros problemas y unos conocimientos limitados.

Cierto es que en Arucas hay un gran problema, ya que su media es de 4,69 jueces por cada 100.000 habitantes...

Sí, y además, dese cuenta que a quienes acabamos de salir destinados, nos ofrecen los juzgados que ningún juez o magistrado con más antigüedad ha querido. Entonces, son juzgados que están muy atascados y en los que hay mucha carga de trabajo. Pero bueno, hay que ir a bajar las estadísticas, a demostrar para lo que hemos luchado tanto tiempo. Obviamente, tenemos nervios, será muy duro, pero la satisfacción de haber ayudado a las personas, como ha dicho Lorenzo Bragado, no tiene precio.