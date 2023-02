A sus 57 años, Mariluz Ojeda lleva casi cinco años trabajando como gobernanta del Hotel Lopesan Villa del Conde, un puesto desde el que cada día coordina a un equipo conformado por alrededor de 112 personas. A lo largo de su carrera profesional, que inició en 1985 en el hotel Catarina, ha pasado por diferentes puestos, desde camarera a subgobernanta, por los diferentes establecimientos que el grupo turístico tiene en San Bartolomé de Tirajana, y eso le ha servido para atesorar una importante experiencia laboral que en los últimos dos meses ha complementado con una formación especializada en competencias digitales básicas. Mariluz forma parte de las 319 personas de la plantilla de la cadena hotelera que recientemente ha completado un curso destinado a adquirir competencias digitales para la gestión de pisos y limpieza de alojamientos subvencionado por el Servicio Canario de Empleo (SCE).

La gobernanta reconoce que si bien ya tenía habilidades básicas con las nuevas tecnologías, el curso le ha ayudado a quitarse «miedos» a la hora de navegar por internet o utilizar ciertos programas informáticos. «Siempre he tenido miedo de entrar en algunas páginas por si me hackean el ordenador o me entraba algún virus», explica la trabajadora, «e incluso a aceptar alguna actualización en el móvil, pero ahora eso se me ha quitado porque ya sé manejarlo mucho mejor».

La formación recibida no solo ayudará a los empleados en su quehacer diario en su puesto de trabajo, por ejemplo con el manejo de ordenador o de tabletas para avisar a la recepción sobre si una habitación está o no limpia y disponible, sino que además los ayudará en su vida personal.

El curso de 60 horas lectivas también ha ayudado a Guacimara Navarro, una camarera de pisos de 40 años que lleva uno en la empresa. En su caso, refirió, ha aprendido a realizar gestiones en las páginas web de administraciones públicas, a establecer los parámetros de privacidad y acceso a diferentes páginas para familias con hijos menores en casa e incluso al manejo de las redes sociales. «He aprendido a tener una navegación segura por internet», señaló.

Otro de sus compañeros, Néstor Morales, auxiliar de pisos de 30 años con casi nueve en la empresa, explicó por su parte que está «muy concienciado con la seguridad en internet y los entornos digitales» pero aún así el curso le sirvió para aprender técnicas que no conocía.

Mariluz, Guacimara y Néstor recibieron el diploma que acredita la formación y las competencias adquiridas este viernes junto a otros 60 compañeros en representación de las 319 personas que han realizado el curso en un acto celebrado en el Hotel Lopesan Costa Meloneras al que asistió Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno Canario, Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo, Francisco Rubio, rector honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y José Alba y Paula Cantero, director general de la división hotelera y directora derecursos humanos del Grupo Lopesan.

José Alba señaló que «con la organización de este tipo de cursos, conseguimos mantenernos a la vanguardia de las tendencias de un sector extraordinariamente competitivo, como es el turístico, además de impulsar las habilidades profesionales de cada uno de nuestros equipos».

Cantero por su parte destacó la apuesta del grupo turístico por la formación y el talento de sus empleados. «Esta formación les capacita para enfrentar a los retos de una sociedad cada vez más digitalizada, los tiempos van deprisa y por eso intentamos que nadie se quede atrás», sostuvo.

Por otro lado, el rector honorario de la ULPGC destacó la importancia de esta formación para «estar integradosen una sociedad cada vez más digital». «Los jóvenes no son tan nativos digitales como ellos se creen, saben hacer lo que les interesa pero no otras cosas», apuntó Rubio, por lo que animó a los trabajadores a seguir recualificándose.

Por su parte la directora del SCE, Dunia Rodríguez, resaltó la importancia de formar no solo a las personas desempleadas sino también a las ocupadas, mientras que el viceconsejero, Gustavo Santana, apostó por seguir formando en digitalización al personal hotelero porque el sector turístico es cada vez más cambiante.