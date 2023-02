El municipio carece de Aulas Enclave (AE), unidades dentro de los centros escolares para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Esta mañana, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejala de Educación y Política Social, Tania Alonso, y la vecina Gisela Martín, en representación de las familias del municipio con menores que requieren de estas aulas, han manifestado públicamente la necesidad de su creación para evitar, como ocurre hasta el momento, se deriven los menores a otros municipios aún cumpliendo las ratios exigidas en lo que al número de menores con necesidades especiales se refiere.

Se trata de niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Trastornos Graves de Conducta (TGC), discapacidad, entre otros. “No podemos sacar de su entorno a estos menores que tienen unas determinadas rutinas” ha apuntado Bueno. “Nosotros detectamos los casos desde el Servicio de Atención Temprana municipal y en las Escuelas Infantiles, y lo que no se puede es romper su desarrollo e inclusión en su entorno para derivarlo a otro totalmente ajeno”, ha dicho.

“Lo único que pedimos es que se ponga en marcha el Aula Enclave en Mogán”, ha recalcado la alcaldesa. Este reclamo público llega después de solicitudes por parte de las familias afectadas a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, entidad competente, y por parte del propio Consistorio, que ya el pasado 2022 contactó con Inspección Educativa para saber exactamente cómo se determina la creación de AE, presentando este año una solicitud formal la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, que es quien propone y determina la puesta en marcha de AE.

En los centros públicos de Gran Canaria se distribuyen 76 de estas aulas. Sin embargo, Mogán carece de una porque supuestamente en el municipio no hay alumnado suficiente, ya que el artículo 23 de la orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, especifica que <<Las aulas enclave que escolarizan alumnado de educación infantil y primaria tendrán una ratio mínima de 3 escolares y una máxima de 5>>.

Lo que ocurre, tal y como ha explicado la edil Alonso, es que Mogán sí cumple las ratios. “Algunos padres y el Ayuntamiento presentamos por registro la necesidad de la creación de Aula Enclave”. Con esta aportaron un informe recogiendo el caso de 3 menores, “uno ya valorado por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, y otros 2 que estaban pendientes de valoración por el equipo, pero que recibían el Servicio de Atención Temprana municipal y, por tanto, se advertía ya la necesidad que iban a tener de acudir a un Aula Enclave”.

Aun así, y después incluso de que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad hiciera una visita técnica a uno de los centros educativos del municipio, donde certificó que efectivamente las instalaciones cumplían las condiciones, no se aprueba la creación de un AE en Mogán pero sí en San Bartolomé de Tirajana, donde se derivan los menores moganeros que requieren este servicio.

“Tenemos 5 alumnos en Primaria que están derivados a Aulas Enclaves de San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, ya la ratio mínima que exige la ley la cumplimos” dijo Alonso, haciendo referencia a que había que tener en cuenta los otros tres menores del municipio que muy probablemente se dictamine deban acudir a un AE.

Como representante de las familias afectadas por esta situación intervino Gisela Martín, cuyo hijo tiene necesidades específicas de apoyo educativo. En la Escuela Infantil se determinó que el niño podía necesitar acudir a un Aula Enclave, aunque comienza el curso escolar en un colegio del municipio. “Un equipo profesional valora al niño y el 28 de noviembre recibimos la resolución de que necesita un Aula Enclave. Nos vamos a las vacaciones de Navidad contando con el que el aula se iba a activar en el CEIP Playa de Arguineguín porque reunía los requisitos”, ha relatado. Sin embargo, arranca el nuevo cuatrimestre y la familia todavía no tenía la resolución de si el menor podía recibir la atención en su centro o si debía trasladarse a otro.

Martín comunicó que no tenía medio de transporte propio para llevar a su hijo al centro educativo en otro municipio. Además, el menor sufre trastorno del sueño, por lo que trasladarlo fuera del municipio a diario implica que debe levantarse mucho antes. “No se tuvo en cuenta mi opinión ni la del padre”, ha asegurado, informando que presentó formalmente esta información el mes de enero sin recibir respuesta.

El lunes 13 de febrero recibe la resolución que dictamina el menor debe acudir al municipio de San Bartolomé de Tirajana en el curso 2022-2023, sin una fecha exacta de inicio. Al suceder esto de forma precipitada, lleva a su hijo su centro educativo en Mogán, pero el miércoles de esa semana la llaman para informarle que no se hacen responsable de él. “Contacto con el otro centro porque mi hijo se quedaba en el limbo, y gracias a la directora pude llevarlo y que no se quedara fuera”, ha señalado. El niño comienza en San Bartolomé de Tirajana el jueves 16, sin transporte ni comedor. Gisela Martín se reúne con la Dirección Territorial del Gobierno de Canarias acordándose, según ha informado, que su hijo iba a contar lo antes posible con los mencionados servicios. Pero no ha sido así y desde entonces tiene que llevar y recoger al menor del centro educativo en guagua.

“Por un tema burocrático, administrativo, tengo que hacer un gran esfuerzo para llevar a mi hijo al colegio”. “Me he tenido que comer con papas el traslado de mi hijo a otro municipio por una gestión pésima por parte del centro educativo donde estaba y del propio sistema educativo. Deberían plantearse cómo gestionan las situaciones con las familias con niños NEAE, porque no saben lo que supone sacarlos fuera de su entorno. Su rutina es lo más importante y a mi hijo se la han roto totalmente”, ha manifestado.

La alcaldesa de Mogán se ha comprometido con las familias afectadas por esta situación a que el próximo curso el municipio tendrá Aula Enclave. “Haremos cuantas acciones sean necesarias para conseguirlo, por justicia social”, ha dicho. Bueno ha apuntado que actualmente en Mogán 14 menores son atendidos por el Servicio de Atención Temprana, estando 9 ya derivados a AE de San Bartolomé de Tirajana y otros 3 pendientes de dictamen. “Es algo que no se para sino que va incrementando, y ya que Mogán es uno de los municipios pioneros en llevar a cabo el Servicio de Atención Temprana con recursos propios desde 2016, al menos que el Gobierno de Canarias tenga la empatía de instalar el Aula Enclave en el municipio”, ha indicado.