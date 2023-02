Los increíbles Trapasones Star

Los componentes de la murga Trapasones Star, así como su director y fundador, Alberto Arencibia, cumplieron un sueño el pasado lunes 20 de febrero, cuando pudieron participar en igualdad de condiciones en un concurso de murgas, en este caso en la villa de Ingenio. La iniciativa de crear esta murga surge por el sentimiento que une a Alberto Arencibia con Marcos, un miembro de su familia que posee el síndrome de Williams. “Él siempre quería jugar conmigo al fútbol y hacer las cosas que yo hacía pero no podía por sus características”, narra. Con el paso del tiempo, y siguiendo el ejemplo creado por la Unión Deportiva Las Palmas con el equipo 'i'+'i' de la liga, que se caracteriza por ser el primer equipo de discapacitados intelectuales de la liga profesional, Arencibia crea el equipo Arucas CF 'i'+'i'

“La murga nace porque yo ya tenía a unos cuantos de los chicos en el equipo de fútbol y como ellos sabían que yo era murguero, siempre me preguntaban que cuándo les iba a apuntar conmigo a cantar”, explica. A partir de ese momento, Alberto se plantea la idea de crear una murga para personas con estas características. “En ese momento hablo con la directiva de Trapasones, que es mi actual murga, y les planteo mi idea. Ellos al principio se asombraron, pero yo les dije que yo me encargaría de todos los que quisieran participar”, asegura. “Por eso les pusimos el nombre de Trapasones Star”.

Actualmente, Trapasones Star cuenta con 28 componentes en edades comprendidas entre los 16 y los 60 años y las letras de las canciones, aunque todos los miembros participan y ponen ideas, las hace un letrista de Las Palmas. Fundado en el año 2018, las redes sociales fueron las responsables en hacer que la voz corriera sobre la creación de esta murga, que cada día cuenta con mas interesados en unirse.

“El 20 de febrero fue la primera vez que actuamos en un concurso en igualdad de condiciones, pero no porque nos hubieran cerrado las puertas durante estos años, sino que las bases de varios municipios de exigen un mínimo de 30 componentes y nosotros no habíamos llegado a esa cantidad”, confiesa Alberto. Sin embargo, al contar ya con 28 componentes en las filas, tienen claro que el próximo Carnaval podrán inscribirse para participar en Las Palmas de Gran Canaria.

Los padres me dicen que han perdido el tiempo al no haberlos apuntado antes, porque ellos mismos cambian, son facetas nuevas

Cuando se abrieron las inscripciones para poder participar en el concurso de murgas de Ingenio, Alberto no tenía todas consigo de que les fueran a aceptar. “En mi cabeza había un 90% de probabilidades de que nos dijeran que no, porque al final hay 20 murgas adultas y yo entiendo que todas se apuntan para ganar el premio”, explica. Sin embargo, a veces la vida te da sorpresas. “Me callaron la boca y nos dieron el sí. Me dijeron que habíamos sido de los primeros en apuntarnos y eso también lo tuvieron en cuenta”.

Según desvela Arencibia, los padres y cuidadores de todos los componentes de la murga están agradecidos y contentos por esta iniciativa. “Si fuera por ellos me lo agradecen cada día, pero yo les digo que no tienen que hacerlo porque yo esto lo hago con el corazón y sin ánimo de lucro”. La voz de Alberto al contar esta historia transmite orgullo, al igual que cuando llega el momento de responder a la pregunta de qué significó para él vivir ese primer concurso. “Si tuviera que definir ese día en una palabra sería increíble. Todo el público se puso en pie y mientras el jurado decidía fue una auténtica fiesta”.

Alberto Arencibia lleva ocho años dedicados a estas personas y la pasión que le pone nos puede asegurar que serán muchos más. “Desde que Marcos apareció en mi vida, cuando yo tenía 17 años, él ha estado vinculado a mí y siempre he intentado hacer cosas en las que él encajara. Marcos es más que un hermano, es mi día a día”, sentencia emocionado.