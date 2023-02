El alcalde Francisco García López reclamó el pasado enero al Vicepresidente y Consejero de Transportes del Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, la rápida instalación de dichas marquesinas tras haber finalizado la construcción de las bases para el anclaje del mobiliario urbano. el problema es que están mal construidas. Diez han sido un fiasco, viene a decir el Cabildo grancanario, incumplen la normativa. Tras un acuerdo de 2022 entre el Alcalde y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se comprometió a contratar y realizar la construcción de las bases requeridas para la colocación de 11 marquesinas a instalar en las rutas de guaguas. Tras la visita realizada por los ingenieros de la AUTGC, se detectó que la práctica totalidad de las bases había sido construida utilizando pavimento abotonado, incumpliendo los criterios de accesibilidad dictados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y la norma por la que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Ante esta situación, la AUTGC que preside Miguel Ángel Pérez del Pino informó al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que debe proceder a regularizar los pavimentos de las bases instalados, a los efectos de poder instalar las nuevas marquesinas, informó el gabinete insular de prensa.

Falta de respeto

«Lo que sinceramente me sorprende es que, tras 23 años como gestor público, el señor Francisco García desconozca la normativa vigente en materia de accesibilidad, un asunto tan sensible y preocupante para la ciudadanía. Y más sorprendente aún es que también sea desconocida para el resto de su equipo de gobierno», dijoMiguel Ángel Pérez del Pino sobre la gestión del alcalde. Además, agregó «si hicieran su mejor su trabajo, el Alcalde y su Concejala de Transportes no tendrían que rehacer parte de las bases construidas, cumplirían con la legislación de accesibilidad y le ahorrarían a la ciudadanía las molestias y el daño a las arcas públicas de su municipio».

Pérez del Pin dijo que «la base para la marquesina a ubicar en la parada de la Avenida del Atlántico - Centro Comercial Atlántico, sentido Sur (parada #8241) es la única que cumple mínimamente con el tipo de pavimento». «Siendo conscientes del número de viajeros que la usan, procederemos a su instalación esta semana, pero se requiere que corrijan los defectos del pavimento adyacente a los árboles ubicados a ambos lados para conseguir una accesibilidad adecuada», remató.