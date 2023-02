El ambiente político empieza a caldearse en Tunte ante la proximidad de las elecciones municipales de mayo. La moción que presentó ayer CC en la que instaba al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana (PSOE, NC, Cs y una edil fugada de CC) a iniciar en un periodo de tres meses la licitación de las obras de rehabilitación de las 366 viviendas de protección oficial de Las Llaves, Grupo Ifa y Santa Águeda, derivó en insultos del edil de Vivienda, Toni Pérez, al portavoz de los nacionalistas, Alejandro Marichal, a quien llamó “charlatán”. También durante la defensa de otra moción en la que el portavoz de CC denunció deficiencias en las piscinas municipales y en los campos de fútbol del municipio, el primer teniente de alcalde, y edil de Urbanismo y Deportes, Samuel Henríquez , no dudó en tachar de “mentiroso” al concejal de la oposición.

Criticó Marichal, que hasta que rompió el pacto de gobierno, hace año y medio, dirigió el área de Vivienda, que en este periodo su sucesor no haya sacado adelante ni una licitación de las obras de estas viviendas que fueron incluidas en las partidas del Plan estatal de Vivienda (2018-2021), por lo que insistió en que temía que se dejara pasar el proyecto más grande de rehabilitación de viviendas del municipio. Ante esto, el edil de Vivienda explicó que los proyectos de su antecesor con Gesvisur eran nulos, que han tenido que asumir la subida de costes de construcción generados por la guerra de Ucrania, y que una vez que se apruebe el presupuesto municipal y se incluya la subvención que debe aportar el Ayuntamiento se podrán empezar a licitar. Tras esta aclaración, Toni Pérez acusó a Marichal de ser “un charlatán que vende campaña electoral cuando no fue capaz de hacer esto cuando llevó el área”. Además, le aconsejó Pérez que la “actitud de cuñado se la debería quitar de aquí al final de la legislatura”. Cuando Marichal se quejó de las descalificaciones, la alcaldesa, Conchi Narváez, le respondió que “no nos haga reir diciendo que usted no falta al respeto”. Una vez que el edil de CC hizo una llamada a que no perdieran las formas, Pérez aprovechó para recordarle que fue él quien llamó “sinvergüenzas y gandules a él y a la alcaldesa”.

Aunque Samuel Henriquez reconoció que es cierto que hay que hacer mejoras en las instalaciones deportivas, remarcó que ya han destinado 4 millones de euros a la renovación de piscinas como la de San Fernando, la pista de atletismo de Maspalomas, y algunos campos de fútbol; y hasta presumió de que campeones del mundo como Gustav Iden, que ganó el Ironman en Hawai, vengan a entrenar a San Fernando.

Antes, con el ambiente aún reposado, se dio luz verde a la aprobación definitiva a las cuentas de 2023, que se elevan a 96,2 millones de euros aunque el grupo de gobierno no aceptó incluir las partidas que reclamó CC para becas, guarderías, ayudas para el IBI, autónomos y pymes, un asunto que el edil Toni Pérez dijo que se dejaba para marzo.

También hubo consenso sobre unas pequeñas modificaciones que se van a acometer en el Plan General para permutar un terreno en Maspalomas a Dunas Resort S.L., y dar cobertura legal a la reforma del Hotel Los Salmones.

Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad varias declaraciones institucionales. Una de ellas fue la moción que presentó NC defendiendo la jubilación a los 60 años de las camareras de piso igual que lo hacen otros colectivos como los policías, los militares, bomberos y mineros. También se pronunció la sesión a favor de que la zona de Vegueta-Triana sea Patrimonio de la Unesco, y se instó al Gobierno de España a que destine más recursos y medios a la lucha contra la violencia machista.

Servicio de comedor para los niños con TEA

Los niños que sufren Trastorno del Especto Autista (TEA) no tienen acceso a los comedores de los centros escolares por la falta de auxilares educativos. Esta fue una de las reclamaciones que lanzó ayer el Pleno de Tunte, a raíz de una moción presentada por la portavoz de PP-AV, Elena Álamo, a la Consejería de Educación del Gobierno canario para que modifique la legislación y puedan tener ese servicio escolar. También de forma institucional el Ayuntamiento pidió al mismo departamento autonómico que amplíe las Aulas Enclave para que ningún niño con este problema se quede sin escolarizar, que aumente la cuantía de las becas destinadas a estas familias, y que se brinden sesiones de equinoterapia, natación y otras actividades que puedan estimular las capacidades de estos escolare