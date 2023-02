La alcaldía apoya a los vecinos para pasar el cable eléctrico por el barranco

El Ayuntamiento de Ingenio junto a vecinos de Carrizal celebró durante la tarde de ayer un pleno extraordinario en el que se abordó el tema de las obras de soterramiento de línea de alta tensión en su tramo por el casco histórico de Carrizal.

Desde antes de la hora prevista para el comienzo del pleno, un grupo de vecinos ocupaba la entrada del Ayuntamiento con papeles que pedían la justicia en el barrio de Carrizal, así como camisetas reivindicativas en las que se podía leer El cable por el barranco, haciendo referencia a ese cableado que, por motivos externos al Ayuntamiento, según aclara la alcaldesa Ana Hernández, se debe instalar.

Los asuntos que se trataron en la convocatoria plenaria fueron, en primer lugar, la explicación de la postura de la alcaldesa sobre el cable de Red Eléctrica de España por el trazado urbano de Carrizal y sus diferentes calles, así como las acciones disuasorias que se planea realizar desde el Ayuntamiento de Ingenio sobre lo que consideran un «atentado» contra el interés de los vecinos de Carrizal. En segundo lugar, se instó al Ayuntamiento, de forma inmediata, a tomar las acciones jurídicas que fueran pertinentes con medios propios o externalizados para la paralización de las obras.

Por último, se instó a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias a la creación de una normativa autonómica para que las redes subterráneas que discurran por el corredor de transporte de líneas eléctricas del Cabildo sean retribuidas en su peaje como correspondan a dicho corredor, siendo esta última una decisión que se tomó en conjunto de los vecinos. Tanto el segundo punto como el tercero del pleno fueron votados por unanimidad por todos los miembros de los diferentes partidos de la Corporación.

Con los temas a tratar claros y un poco después de las cinco de la tarde, Ana Hernández fue la encargada de tomar la palabra ante la atenta mirada de los vecinos movilizados, aclarando que la celebración del pleno «no tendría que estar celebrándose según recoge el artículo 94 de la Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias, que recoge que los solicitantes de una sesión extraordinaria cuyos asuntos propuestos hayan sido debatidos y votados en una sesión anterior no podrán reiterarla basándose en otros hechos que tengan identidad sustancial o íntima conexión».

Tras la aclaración de la alcaldesa y con el malestar de los vecinos presentes, fue Francisco Suárez, presidente de la plataforma Justicia por Carrizal el que tomó la palabra en nombre de todos los vecinos presentes y no presentes. En dicha intervención, se aclaró que desde el primer momento, los vecinos fueron contrarios a cualquier trazado por el barrio de Carrizal, considerando que «desde el punto de vista técnico no se han contemplado los diferentes puntos que este trazado supondría para el barrio, como el de hipotecar el municipio de por vida».

Por otro lado, los vecinos argumentaron que en las reuniones previas no se explicó nada, motivo por el que se decidió ir por dos vías: «la administrativa y la jurídica dado que la obra cuenta con permisos pero está paralizada por el señor consejero».

Los afectados por el cableado de Carrizal se preguntan si existe algún tipo de acuerdo que el pueblo desconozca, pues se defienden en que, a día de hoy, están a la espera de las alternativas que se propusieron. «Esperamos que nos traten como personas formadas para que en el informe no se nos intente vender nada, porque ya sabemos cuál es su inviabilidad. Esto es recurrible y lo haremos», aseguran con malestar.

Por su parte, Ana Hernández explica que se ha implicado para evitar el trazado por el casco histórico de Carrizal y que se vuelca para que discurra por el barranco, que es lo que proponen los vecinos. «Me gustaría aclarar que la administración competente de este asunto es el Gobierno de Canarias, motivo por el que no me puedo oponer a la decisión», dijo la alcaldesa. Según se aclaró en el pleno, las obras están paralizadas y hasta el momento no se han desarrollado en ningún trazado. «Estamos en proceso de redacción de un informe sobre las alternativas propuestas y las pinturas en las calles son para tomar decisiones en conjunto en una reunión que se tiene que dar», aclara Ana Hernández.

Mientras el pueblo de Carrizal quiere que se le escuche, la alcaldesa reitegra que el grupo de Gobierno defenderá que el cableado pase por el barranco.