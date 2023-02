«Empecé con un Seat 127 en Playa del Inglés y logré una flota de 3.000 coches»

Dirige una empresa con 47 años de trayectoria. ¿Cómo recibe el Roque Nublo Turístico?

Con mucha alegría. El esfuerzo y la constancia en el trabajo han tenido su recompensa. Estoy muy contento.

¿Por qué el Orlando Peñate de 24 años decide montar una empresa de alquiler de vehículos?

Siempre he estado vinculado al mundo del turismo. Después de hacer el servicio militar me fui a Inglaterra a aprender y con 22 años regentaba en Londres tres establecimientos Bed & Breakfast. Pero a los dos años me di cuenta de que mi etapa allí había terminado y quería comerme el mundo. Y como llevo dentro el espíritu emprendedor me arriesgué y más o menos me salió bien. Monté una empresa de alquiler de coches porque a todos los que nos visitan hay que darles avión, hotel y coche y, si no tiene uno, el turista no tiene alas para conocer toda las maravillas de la isla.

Arrancó en 1976 con una oficina en el Sur. ¿Cómo recuerda aquellos inicios?

Por entonces no existía Meloneras ni el Campo Internacional de Maspalomas. El movimiento estaba en Playa del Inglés, donde ya había mucho construido, aunque todavía quedaban muchas parcelas libres. Abrí la primera oficina en la Avenida de Tirajana y el primer coche que compré para la empresa fue un Seat 127. Yo estaba en la oficina y tenía un ayudante que lavaba los coches, pero en meses compré cinco más y al año ya tenía 20 coches, otra persona en la oficina y dos lavacoches. Empecé con un Seat 127 y llegué a tener una flota de 3.000 coches en 2020, aunque ahora menos porque hemos tenido que vender algunos por la crisis económica derivada de la pandemia.

¿Recuerda a cuánto se alquilaba un coche en Gran Canaria en aquella época?

No, pero sí le digo que hoy estamos alquilando los coches a tarifas de hace 15 años por la llegada de las multinacionales y el low cost, y eso nos perjudica bastante porque no crecemos lo que nos gustaría. Tenemos mucho gasto pero la facturación no se incrementa.

¿En qué momento decide dar el salto a otras islas? ¿Se ha planteado salir del Archipiélago?

En 1984, apenas ocho años después de comenzar. Nosotros trabajábamos con contratos con turoperadores, que nos demandaban también un servicio en las otras islas, así que vimos que era rentable y poco a poco nos fuimos instalando en las otras islas, primero en Fuerteventura, luego en Lanzarote y después en Tenerife. Y ahora estamos en todas. Por otro lado, no estamos fuera del Archipiélago, pero sí que es verdad que por mediación de los turoperadores nosotros podemos buscar a nuestros clientes un coche en cualquier parte del mundo. Es decir, no hemos salido físicamente de las islas pero sí tenemos presencia en cualquier lugar.

¿Qué papel cree que ha jugado su compañía en el desarrollo económico de las islas?

Nosotros estamos en todos los destinos turísticos de Canarias, allá donde había cuatro o cinco hoteles nosotros abríamos una oficina. Y así hemos conseguido impulsar la cohesión de los pueblos; con el alquiler de coches hemos puesto nuestro granito de arena para que los turistas que nos visitan puedan conocer todos los pueblos y que con ello se distribuya la riqueza, porque allí comen, compran y generan actividad. Hemos generado economía.

Trabajar

¿Cuál es el secreto para dar un buen servicio?

Muy simple: tener un buen equipo, trabajar y estar en contacto con la gente. Solo así conseguiremos que el cliente que nos entra luego sea repetidor.

¿Cuál es el mayor logro que Orlando guarda en su memoria tras 47 años en activo?

Cuando pocos empresarios canarios acudían a las ferias internacionales de turismo, nosotros estábamos allí. Así que nuestro mayor logro es estar siempre vivos en la oferta turística canaria y mantener la facturación.

Nuestro mayor logro es estar siempre vivos en la oferta turística de todo el Archipiélago» Orlando Peñate - Empresario

En 47 años ha vivido varias crisis económicas. La última, derivada del Covid y la falta de vehículos. ¿Cómo las ha ido sorteando?

Ha sido una época bastante difícil. Hemos estado siempre en contacto con todas las entidades financieras, que han colaborado mucho, porque llegó un momento en que no teníamos turistas y de repente nos vimos recogiendo coches por todos sitios y tuvimos que alquiler terrenos y naves para guardarlos. Estuvieron allí metidos meses y meses hasta que tuvimos que vender unos cuantos y entregar coches a los concesionarios. Pensé que la empresa podría ir a la quiebra, pero no, y ahora estamos volviendo a comprar vehículos a pesar de que los precios se han incrementado un 30 o 40% más que en 2020.

Casi medio siglo de trabajo, ¿tiene sustituto Orlando?

Si, mis hijos, ya va por la segunda generación. Yo ya he cumplido, la empresa está saneada y ahora les toca a mis hijos hacer lo mismo que yo hice. No me he jubilado, pero trabajo menos y ya las tardes las cojo para mi, que ya es hora (ríe).

No es fácil mantener una empresa durante tantos años. ¿Está satisfecho?

Mucho. Estoy muy satisfecho de haber colaborado con esta sociedad. Me veo muy realizado, porque he puesto mi granito de arena en el desarrollo económico de esta isla. Hay gente que empieza con un negocio y luego se da cuenta de que no es lo suyo, pero a mi esto de emprender me salió bien. He hecho un buen servicio; estoy muy feliz.