El columpio con trampa de Juan Grande

Con su hijo Thiago con mucha fiebre y con dolor por los clavos que le han colocado en el brazo tras fracturarse el húmero izquierdo debido a la caída que sufrió cuando estaba en un columpio del parque infantil de Juan Grande, Yéssica Miranda, se siente desesperada a la vez que indignada. Fue el pasado 21 de enero cuando tuvo lugar el accidente y hasta el momento nadie del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha puesto en contacto con esta madre para interesarse por el estado del pequeño de tres años, y tampoco se ha procedido a precintar el parque infantil donde se produjo el accidente. Hasta el columpio en el que se balanceaba cuando se cayó al suelo sigue igual, con el sillín de plástico sin una de las cadenas de metal con la que se sujeta al travesaño.

«Es duro porque el niño solo tiene tres años, le ha provocado infección uno de los clavos y ha tenido hasta 40 de fiebre. Esto no hubiera pasado si los remos estuvieran en buen estado”, denuncia esta madre. Se ha quedado tan asustado que cuando después del accidente ha pasado cerca del parque se ha puesto a gritar porque «aún tiene mucho miedo de lo que le pasó cuando estaba con su hermana».

Cuidados médicos

A parte de los cuidados médicos, que le obligan a trasladarse al centro de salud de Doctoral cada día para que le realicen las curas, y al Hospital Materno, donde le operaron, cada semana para el seguimiento médico de la intervención, la vida diaria ya no es la misma para este pequeño y su madre. “Es complicado porque Thiago iba al colegio y ahora tengo que pagar quien lo cuide para poder seguir con mi trabajo, porque de mi salario dependen mis hijos”, explica Yéssica Miranda. La economía familiar es bastante ajustada y tener que pagar para que se hagan cargo de Thiago mientras realiza su jornada laboral en Arguineguín le ahoga un poco más.

Con su pequeño ingresado en el hospital, esta madre se acercó hasta las dependencias de la Policía Local en San Fernando de Maspalomas para denunciar el incidente que sufrió su hijo por el estado de las instalaciones infantiles de Juan Grande. Los agentes le explicaron que sus competencias solo están relacionadas con el tráfico urbano y le aconsejaron que se dirigiera a las oficinas municipales donde finalmente el pasado 10 de febrero presentó la denuncia en la que expone que Thiago tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Materno Infantil donde fue operado de urgencias por una fractura supracolindea del húmero izquierdo.

Juegos destrozados

Además de aportar los informes de los médicos del Hospital Materno, también incluye en la denuncia algunas fotos del estado de abandono en que se encuentran todos los juegos del parque infantil de Juan Grande.

En las fotos se puede ver como el columpio no es el único de los juegos que no cumplen con las normas de seguridad puesto que hay una parte del parque que ya no tiene las losetas de goma, también hay otros juegos a los que les faltan algunos de los escalones de madera para acceder, y otros muestran los tornillos sobresaliendo, y hasta algunos están por el suelo.

Entre tanto se recupera y para que el pequeño siga de alguna forma en contacto con sus compañeros de clase, su profesora del colegio de Juan Grande, Alicia, le suele llamar a través del móvil para interesarse por su recuperación y para que escuche a algunos de esos amigos de pupitre. Además, esta madre se encarga de ir a buscar al centro educativo cada semana las fichas escolares para que las complete en casa. «Sé que esto es lento, y que lo primero es que mi niño se quede bien del brazo, pero estoy deseando que se recupere para que empiece a ir al colegio», declara Jéssica Miranda.