Un grupo de policías ve irregularidades en las oposiciones de Maspalomas

Un grupo de policías que está opositando para intentar acceder a la plantilla de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha llevado a los tribunales las bases de la convocatoria del concurso-traslado para cubrir siete plazas incluidas y aprobadas en la Oferta de Empleo Público de los años 2018 y 2019 al entender que contienen una serie de irregularidades, como es la exigencia del historial clínico o que la calificación final no tenga en cuenta los méritos sino la puntuación de un test psicotécnico del que, critican, tampoco se publicó previamente el baremo de puntuación. «Se han vulnerado nuestros derechos», sostiene un portavoz de estos agentes, que ya han presentado una denuncia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Consultados por esta situación, fuentes municipales han sostenido que «está todo resuelto por parte de Alcaldía y las alegaciones respondidas», una afirmación que los denunciantes niegan.

Los agentes han denunciado que en este concurso -al que inicialmente se presentaron 35 aspirantes- se les haya exigido «de forma preceptiva y obligatoria» que presenten su historial clínico, un documento que «nunca» se exige en estos procesos selectivos y que consideran que vulnera la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece que a esos datos personales solamente puede tener acceso el médico de cabecera o un juez. Según explica el portavoz, el acta firmada por la presidencia del Tribunal Calificador señalaba que «los opositores deberán traer consigo el Historial Clínico Médico de Familia y el Historial Médico Especialista». «Esto nunca se exige, para eso pasamos un reconocimiento médico», añade, reconocimiento al que «no acudió ningún miembro del tribunal, por lo que realmente allí podía haber ido cualquier persona que no fuera el opositor puesto que tampoco nos pidieron el DNI ni firmamos la protección de datos». Posteriormente, los figurantes que ya eran aptos recibieron llamadas particulares en las que se les requirió nueva documentación y se les exigió que firmasen una declaración responsable en la que asegurasen no padecer ninguna enfermedad, según recoge la denuncia. «Eso es absurdo y no es legal», señala la fuente, «además las bases establecían que uno de los motivos de exclusión del proceso era el tabaquismo y alcoholismo, y ni siquieran nos hicieron un análisis de sangre u orina».

Además de las irregularidades que, a su juicio, contienen estas bases, los opositores también han denunciado que en un concurso de traslado no se reconozcan los méritos aportados sino que la calificación resultante dependa de la nota obtenida en un test psicotécnico. «Pero el problema es que las bases tampoco recogieron previamente el baremo de puntuación de ese test», aclara el portavoz de los agentes. Por ello han solicitado una nueva entrevista con el psicólogo para que les explique cómo se ha hecho la corrección. Fuentes municipales sostienen que está todo resuelto y las alegaciones respondidas, pero los agentes lo niegan. «No nos responden, pedimos conocer cuál era el baremo y cómo se corrigió y solo nos han dado una hoja de respuestas, pero no aclaran cómo ha sido la corrección y qué baremo se utilizó», señala el portavoz, «también hemos solicitado los expedientes de todos, porque tenemos dudas de que los méritos que se recogen correspondan realmente con los que tiene cada aspirante».

Los denunciantes lamentan una «falta de transparencia del Tribunal Calificador» y aseguran que han decidido acudir a los juzgados para que este proceso selectivo «triste listado de procesos con falta o dudosa transparencia a la que nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana».