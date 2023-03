Dentro de la programación municipal para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Mogán ha celebrado un acto homenaje a la vecina Josefa Saavedra Sánchez, conocida como Pepita, por ser la empresaria del municipio más longeva en activo. Con 81 años lidera y trabaja a diario en su supermercado de Playa de Mogán, llevando en el mundo de los negocios desde los 25.

El Centro Cultural El Mocán ha sido el escenario escogido para reconocer a Pepita, que ha recibido de manos de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Política Social, Tania Alonso, una placa conmemorativa por su extensa trayectoria profesional. Lo ha recogido ante familia, amigos y miembros del Gobierno local, que también han disfrutado de un vídeo que recopila la vida de la protagonista con declaraciones propias y de su hija Amada, así como de varios vecinos y vecinas.

"El próximo 5 de mayo cumple 82 años y sigue en activo", apuntó Bueno, recalcando que "era de justifica hacerle este homenaje y hacerlo extensible a su familia". La alcaldesa agradeció a Pepita su trabajo y su forma de ser, solicitándole que no cambie y a sus hijos que la cuiden como hasta ahora han hecho.

Por su parte, Alonso compartió que hace ya bastantes años, en su época de estudiante, tuvo la oportunidad de trabajar con Pepita durante unos meses. "Como recuerdo me quedo que, si fuera por ella, estábamos todo el día comiendo", dijo. La edil aprovechó para agradecer públicamente la oportunidad que le brindó a ella y a otras tantas personas que durante estos años han trabajado en sus negocios. "Gracias por estar para tantas generaciones. Todas la estiman", manifestó.

Trabajo, esfuerzo, perseverancia y generosidad son adjetivos que describen a Josefa Saavedra Sánchez. Nacida en 1951, se casó con 25 años, empezando entonces con su marido a trabajar en diferentes negocios. "Entre él y yo formamos una familia y un patrimonio", ha dicho Pepita, que asegura a sus 82 años se encuentra "tan bien como si tuviera 50".

El primer negocio que regentó fue en 1966 el quiosco de la plaza Sarmiento y Coto, en el casco de Mogán. "La gente adoraba que fuera yo porque llevaba tapas que gustaban mucho", apuntó, explicando que progresivamente su marido puso en marcha una carnicería. "Éramos un tres en uno. Llevábamos la carnicería, la ropa y los libros de los colegios, una mercería y hasta una funeraria". "Nos pagaban como podían. Unos tenían unos tomateros, otros berenjenas, pesca, etcétera. Y otros no me han pagado, pero yo vivo feliz porque he ayudado a gente que lo necesitaba", manifestó.

En 1979 adquieren un local en Playa de Mogán donde desde entonces regenta un supermercado. "El primer supermercado del Puerto, en 1980". "Cuando lo pusimos no había nada que vender en el Puerto de Mogán. Éramos únicos", informó.

A la par que el municipio, su familia fue creciendo con la llegada de dos hijos y una hija. Al principio tal vez fuera más dura la conciliación familiar, aunque su hija Amada recalca que ella y sus hermanos tuvieron "una infancia muy bonita", que su madre les "deja un legado importante", y que admira mucho su generosidad. "Tiene una gran empatía. Estamos en un sitio turístico y se busca la vida para entender lo que le dicen y se preocupa por todos", dijo.

A Pepita el trabajo no le asusta, y continúa cada día levantándose a las 3 de la madrugada para ir al mercado y suplir su supermercado de víveres frescos. Conduce su furgoneta, que dice "no cambiaría por nada". Es una mujer valiente que se volcó con sus hijos y su negocio. "La pena que tengo, que me tengo que ir ya porque hay que dar paso a los demás, los jóvenes. Pero yo podría durar trabajando hasta los 85 años, sino más", indicó.

Programación 8M

Hoy, 8 de marzo, el Consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito para acudir a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que recorrerá las calles de la capital grancanaria.

El jueves día 9 tendrán lugar los VI Premios Mujer Mogán 'La Enseñanza como guía: Homenaje a las directoras del ámbito educativo'. Será a partir de las 18:00 horas en el Centro Cultural El Mocán y para asistir es necesario reservar entradas en www.agendamogan.es (son gratuitas).