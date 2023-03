La leyenda viva del Guaguas

Seis Ligas, siete Copas del Rey y dos Supercopas de España contemplan al gigante amarillo, que suma a sus vitrinas el reconocimiento del Premio Roque Nublo del Deporte por parte del Cabildo de Gran Canaria, institución que reconoce así la rutilante trayectoria de un CV Guaguas de leyenda, que ha hecho del voleibol uno de los deportes de referencia en el territorio grancanario.

Nacido entre los muros del Colegio Calvo Sotelo en 1977, la entidad vivió su etapa de esplendor bajo la presidencia de Juan Ruiz. Tras 22 campañas ininterrumpidas en la máxima categoría, desaparecería en 2008 por las deudas económicas. Al comienzo de esta década, se refundaba el club en plena pandemia por la covid-19 (2020), de nuevo de la mano de su alma mater. Apenas tres años han bastado para recuperar su sitio entre la élite nacional de este deporte.

En la primera temporada tras su refundación logró el triplete nacional: Liga, Copa y Supercopa

Hablar del voleibol masculino en Canarias es hacerlo del Guaguas, un equipo forjado a obra y semejanza de su máximo mandatario. Con la llegada de Juan Ruiz a la presidencia del antiguo Calvo Sotelo, en 1987, el club comenzaba a experimentar un crecimiento que lo colocó entre los mejores del país a base de títulos.

El fichaje de Paco Sánchez Jover, tras arrebatárselo a uno de sus principales rivales, el Palma, resultó clave en el despegue de un proyecto en el que algunos de los mejores jugadores de Europa, como Jari Salokangas, Waclaw Golec, Igor Martinovic e Ireneusz Klos, empastaban a la perfección con los jóvenes talentos grancanarios nacidos de su cantera, entre los que destacaba Sergio Miguel Camarero. El actual entrenador amarillo reflejaba como pocos el espíritu aguerrido de un Guaguas que no solo lograba llenar el CID en la competición doméstica, sino en Europa, donde los canarios a pesar de no llegar a levantar ningún título, protagonizaron partidos memorables como el famoso choque ante el PSG, en una eliminatoria en la que la alineación indebida del por entonces canterano Alexis Valido privó a los grancanarios de disputar la final four de la Champions, tras haber disputado con anterioridad en 1998 la final a cuatro de la Recopa de Europa.

Con la salida de Juan Ruiz de la presidencia, el antiguo Calvo Sotelo comenzó una peregrinación por el desierto, que le llevó a su desaparición en 2008 acuciado por las deudas y muy lejos de mostrarse como el equipo competitivo y de referencia que fue.

El club desapareció en el año 2008 tras conquistar cinco Ligas, seis Copas y una Supercopa

Tras 12 años de letargo, el club regresaba a la escena con una refundación que le llevó a adoptar el nombre de Guaguas, con Juan Ruiz sentado en el butacón presidencial y poniendo la nueva nave amarilla en manos de una de las grandes leyendas de la entidad, Sergio Miguel Camarero como entrenador. Si en la época dorada fue la figura de Paco Sánchez Jover el eje principal de su proyecto deportivo, en esta segunda etapa apostaba por el Messi del voleibol nacional, Pablo Kukartsev, de origen ruso aunque nacido en Argentina y criado en España. Con él, el cuadro isleño volvía a reinar conquistando el triplete nacional: Superliga, Copa del Rey y Supercopa. El equipo batía el récord de victorias consecutivas, enlazando un total de 30 triunfos seguidos, una cifra nunca vista hasta ese momento. La marcha de Kukartsev afectó a los amarillos, que en su segundo curso solo conseguía ganar la Supercopa, apostando por rejuvenecer una plantilla que está dominando la Superliga.