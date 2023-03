Carrizal sabe a paté de albahaca

La decimonovena edición de la Feria del Sureste se estrenó ayer en la Avenida Carlos V de Carrizal con un gran despliegue y participación ciudadana, que ya echaban de menos disfrutar de este evento que celebra la mancomunidad del sureste cada año. Desde primera hora de la mañana, el buen ambiente reinaba en el municipio de Ingenio, con una temperatura que hacía a todos los asistentes teletransportarse al verano.

Los más de 150 puestos ya lucían sus mejores galas, y sus agricultores, ganaderos y artesanos entre otros, sus mejores sonrisas para recibir a un público entregado. Maquetas de casas, macramé, puestos de comida, flores o innovaciones, como es el caso de Esther Villanueva y su puesto de patés vegetales. Un proyecto familiar que decidió llevar a cabo hace un poco más de un año, cuando unos amigos la animaron a vender las creaciones que ella misma hacía en las cenas que hacía en su casa. «Yo soy vegetariana, de ahí estos patés vegetales, que son trabajados con productos frescos y ecológicos», asegura Villanueva.

Sabores de albahaca fresca, humus, pimiento rojo o sobrasada son algunos de los que destacan entre los nueve que a día de hoy tienen disponibles, sin contar con una de las novedades que tiene preparada para lanzar próximamente. «Queremos incorporar un nuevo sabor de cacao. Es como si fuera Nutella, pero mucho mejor porque será vegetal y ecológico», explica junto a su hija, que se estrena este año en la Feria del Sureste.

Al igual que Esther Villanueva, son varios los que tenían reservado estos tres días para dedicarlos a esta Feria, a la que muchos se han atrevido a nombrar como «la mejor del archipiélago». José Carmelo Cabrera coloca con mimo las maquetas de casas que él mismo realiza con productos reciclados, como puede ser el caso de madera, corcho o incluso el cartón de las cajas de leche. «Lo hago poco a poco por las tardes, y me inspiro en casas de Lanzarote o en las que voy viendo cuando salgo a pasear», explica entusiasmado Cabrera.

Entre los 155 puestos hay uno que no puede faltar y el que suele aglutinar a varias personas: el de zumo de caña de azúcar. «Vendemos guarapo y lo servimos con limón, naranja, maracuyá o mojito», asegura José Ramón mientras exprime la caña. «Yo soy agricultor y llevaba fincas arrendadas pero era mucho gasto y quería algo más sencillo, hasta que conseguí esto», asegura tras aclarar que no sabe bien cómo irá esta edición de la feria que se celebra en marzo, cuando coincide con los Carnavales de la isla.

El certamen comarcal se convierte en una muestra de calidad del sector primario

La innovación y la iniciativa propia son otros de los aspectos que se pueden encontrar los asistentes a esta Feria, que entre otras muchas cosas podrán disfrutar del cultivo de flores. «Nos dedicamos a cultivar y vender brotes, que es la primera etapa de la planta, las hojas y flores comestible», declara Carlos Hernández, productor de flores. «La iniciativa surge porque trabajo de cocinero y el producto, en este caso las flores comestibles, venían siempre de península y fue el principal motivo de querer hacerlo aquí», explica satisfecho. El cultivo de flores no es una tarea sencilla, y es que dependiendo de qué se quiera conseguir tiene un tiempo u otro de producción. «La planta que más nos cuesta sacar es la remolacha por el tema de la semilla, mientras que los rábanos es lo mejor que se da, porque sale solo», argumenta. Sin embargo, conscientes de que la venta de este tipo de productos suele satisfacer sobre todo a cocineros, Carlos Hernández y su equipo han decidido apostar por los kits para que la gente se inicie y cultive en sus propias casas, algo que suele llamar la atención. Además, ha sido uno de los que se ha adelantado a la comodidad y a las nuevas tecnologías, con un cartel en su mostrador en el que se puede leer «aceptamos pagos con bizum». Una decisión que tomó porque «la gente nunca suele tener dinero en efectivo y siempre me preguntaban si me podían hacer pagos por este medio».

Nueva generación

A pesar de que son muchos los que se han lanzado al vacío diciendo que las nuevas generaciones no apuestan por el sector primario, todavía quedan algunas excepciones. Alba Cruz es una de ellas, que a pesar de tener su carrera en Administración y Dirección de empresas y un máster, ha apostado por un negocio familiar que ha saltado de padres a hijos. «Soy la tercera generación, y además de ser agricultora y artesana, tengo mi propia tienda de aceites y vinagres», comenta. El oficio lo lleva en la sangre, pues desde los siete años está detrás de los mostradores, algo que según explica, le apasiona. «Este año hemos apostado por las papas y la fruta, porque no es tiempo de aceitunas», dice Cruz.

La celebración de esta Feria en marzo ha despistado a muchos artesanos y agricultores, acostumbrados a que se realice en octubre o noviembre. La primavera les ha sorprendido. Eso sí, todos se muestran felices por el reconocimiento que se le hace al sector primario, dando igual la época del año en la que se realice. Durante la presentación de esta decimonovena edición de la Feria del Sureste, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los alcaldes de la mancomunidad del sureste, Ana Hernández, Óscar Hernández y Francisco García, así como el presidente de la asociación de empresarios, David Rodríguez, dieron la bienvenida a los asistentes. Conciencia Urbana no faltó en esta inauguración, haciendo acto de presencia y regalando sonrisas a los allí presentes, que disfrutaron de un juego que consistió en que el grupo improvisara una canción con palabras sueltas que los alcaldes de los municipios les facilitaron en un papel.

Ana Hernández, presidenta de la mancomunidad y alcaldesa de Ingenio confirmó lo que hasta ahora era un secreto a voces, y es que se está planteando que se celebren dos ferias en el año, algo que se valorará en un futuro. En principio, lo que sí se puede asegurar es que en noviembre tendrá lugar la vigésima edición de esta Feria con Agüimes como punto de encuentro.

Antonio Morales, por su parte, se atrevió a dar cifras. «Es verdad que el esfuerzo económico que hacen los municipios es importante y la colaboración del Cabildo siempre está ahí, y lo hemos hecho ahora de manera singular, aportando 50.000 euros para hacer posible esta feria», detalló.

Escaparate

Francisco García, alcalde de Santa Lucía valoró el logro de la mancomunidad del Sureste de tener un escaparate donde vender la producción agrícola, ganadera y artesanal de la tierra. «Para mí, la Feria del Sureste es la más importante del Archipiélago, porque hemos sabido combinar no solo el producto que se promociona, sino también actos paralelos».

Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, no escondió su orgullo al estar un año más en la Feria. «Estamos aquí con la misma ilusión que ponemos cada vez que inauguramos una feria y, en esta edición, también con una previsión de participación masiva y de que la gente disfrute mucho. El eje central sigue siendo el mismo: la defensa del sector primario, pero con todos los adornos para que sea la gran fiesta del Sureste».

Una Feria que sigue hoy y mañana en la Avenida Carlos V de Carrizal, recibiendo con los brazos abiertos a todos los que deseen pasearse por los 155 puestos con sus ofertas comerciales.