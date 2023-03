«Estamos intentando cuidar todos los detalles para que la Feria salga bien»

¿Qué nos puede decir de las quejas de los vecinos con respecto a que el montaje de las carpas se haya adelantado unas horas?

Es una zona comercial y hay edificios de viviendas con sus garajes y por eso es la queja máxima, porque no pueden acceder a sus garajes. Yo lo que les intento decir a los vecinos es que hemos habitado zonas nuevas y explanadas para aparcar, aunque no sea la habitual. Algunos querían que les diéramos exclusividad en los aparcamientos, pero eso no se puede hacer en un espacio público.

¿Qué esperan de la decimonovena edición de la Feria del Sureste?

La Feria ya tiene su nombre, son 19 ediciones y cada una supera a la otra. Ahora después del covid parece que la gente tiene más ganas de salir a la calle. Tengo la esperanza de que cada edición supere a las demás, pero lo que realmente quiero es que la gente venda. Si viene menos gente pero venden mas, yo estoy igual de contenta.

Todos los puestos estarán juntos para que la gente pueda verlo todo con mayor facilidad

¿Qué novedades podrán encontrar los ciudadanos con respecto a otras ediciones?

Esta avenida tiene unas connotaciones diferentes a las otras. Esto va a ser una feria en corto espacio, donde todos los puestos estarán juntos para que la gente no tenga que caminar mucho para verlo todo. Todos los puestos estarán muy próximos a los actos y el espacio es muy amplio para que la gente se mueva libremente. Otra de las cosas importantes es la proximidad a la salida a la Gran Canaria 1, que también es importante. Van a haber actividades lúdicas, actuaciones de parrandas y en cualquier tramo habrán zonas complementarias. También habrá una zona exclusiva para los animales y un taller de cochinillo, donde se enseñará todo. Otra de las novedades de este año es que hay un acto para mayores, donde viene conciencia urbana para hacer actividades con ellos.

¿De todas las novedades, con qué se quedas?

Sin duda alguna, con los talleres de cochinillos. Es una cosa específica de Ingenio y solamente hay una en el mundo de origen protegido que es la de aquí. Es muy interesante y tradicional y no sé si en otro lado del mundo se podrán encontrar estos talleres.