Francisco Atta: "Ser profesor de Matemáticas me ha ayudado a gestionar Valsequillo"

Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, y candidato a este mismo cargo por Asociación de Barrios (Asba) en las elecciones de mayo, confía en salir victorioso y afrontar su cuarto mandato. Este profesor de matemáticas cuenta que ha cuadrado los números y ha saldar la deuda municipal en los bancos de diez millones de euros. Sus retos son los barrios, la atención social y que el campo cuente con agua para los cultivos.

¿Aspira a su cuarto mandato a la alcaldía de Valsequillo con la misma ilusión que en 2011?

Sin duda. En la presentación de la candidatura conté con un respaldo mayoritario de los vecinos. Que un jueves, cerca de 400 personas me hayan acompañado y arropado en una cita tan importante como la presentación de la candidatura hace que me ilusione como la primera vez. Me sale del corazón esas ganas de seguir sirviendo al conjunto de vecinos de Valsequillo como estos doce años.

¿Y qué le dice a los vecinos para que le vuelvan a votar?

Creo que me conocen. Nací y crecí en Valsequillo. He creado mi familia, mi trabajo como profesor docente de Matemáticas también, y ellos ven con que ilusión quiero seguir transformando el municipio para la mejora constante de todos los sectores que son importantes en el municipio. Me gusta seguir defendiendo las siglas de Valsequillo por encima de todo y que los vecinos vean ese cambio hacia la sostenibilidad y accesibilidad, pero manteniendo la identidad del municipio.

¿Qué le queda por hacer?

Queda mucho por hacer. En un municipio siempre estamos transformándolo. Queda concluir el centro de tecnificación deportivo, que esperamos resolver los problemas técnicos que han surgido en la obra, y una vez terminado se va recuperar el mercadillo porque ese espacio se convertirá en centro ferial. También hay que revisar el Plan General para que dar respuesta a la situación social y económica que vivimos ahora, pues necesitamos suelo para viviendas para los jóvenes, para infraestructuras sociosanitarias y para que las inversiones privadas lleguen. Y poner en marcha un Plan de Barrios de más de 5 millones de euros que permita afrontar las necesidades básicas desde las plazas, parques, alumbrado, y saneamiento para que se mantenga la calidad de vida. También se ha logrado una partida de millón de euros para adquirir el cuartel de Colmenar, y en el ámbito social queremos que todos los mayores tengan ayuda a domicilio, y a su vez trabajar con el menor y la familia.

En Valsequillo la actividad política vecinal ha dado origen a Asba y Asava y a su vez ha hecho que desde su partido haya surgido otra formación. ¿Hay mucha luchar por liderar un municipio pequeño?

Asba siempre ha sido un grupo asambleario democrático, que consensúa las decisiones. Siempre hay otras corrientes que tienen otra forma de entender como trabajamos y es respetable. Lo lógico es que dentro del partido esas diferencias se resuelvan, pero si hay personas que no aceptan lo que dice la mayoría pueden crear otras siglas. Creemos que Asba va a seguir liderando el desarrollo del municipio con el apoyo mayoritario de su gente, y estamos siempre incorporando jóvenes para que sigan con este proyecto político.

¿Crece la población pese a ser un municipio rural?

Si, Valsequillo ha seguido incorporando población. Es fundamental la GC 41, que se va a licitar pronto, y espero que se construya en este mandato. Ayer [por el jueves] Teodoro Sosa dijo que en abril se expropiará el suelo necesario para la carretera. Eso será fundamental para que junto al Plan General se siga avanzando para que la población siga creciendo de forma sostenible y equilibrada.

¿Cómo va a resolver el problema del agua?

Eso lo queremos explicar en unas semanas a los representantes agricultores y comunidades de regantes. Se va detallar cómo se va resolver el problema del agua este verano, y otras líneas que estamos desarrollando con el Cabildo de cara a los próximos años, para que el agua no sea un problema para cultivar.

¿Y le preocupa que el almendro no se haya puesto aún en flor justo en un año electoral?

Es una muestra del cambio climático. La floración siempre se iniciaba en diciembre y a finales de enero, y el hecho de que aún no se haya producido es muestra de que estamos viviendo en una situación de cambio climático. Por eso con el proyecto de Sostenibilidad en Destino, que cuenta con 2 millones de euros, que nos ha dado el Gobierno estatal, vamos a seguir luchando contra el cambio climático que ya da muestraa en una fiesta tan arraigada.

Igual habrá que cambiar de fecha la celebración de la fiesta.

No, esperemos que este haya sido un año atípico. Esperemos que el año que viene el invierno llegue en invierno, el otoño en otoño y la floración del almendro llegue en enero y febrero.

¿Echa de menos ser profesor de Matemáticas?

Creo que la profesión de docente me ha ayudado en mi forma de hacer política. Claro que echo de menos una profesión que amo y unas matemáticas que me encantan, porque me ha gustado siempre enseñar. Hoy muchos de esos alumnos participan en la vida social y política del municipio.

¿Piensa en el Cabildo como como meta?

El Cabildo también es una meta porque la proyección que he hecho en Valsequillo se puede trasladar a otra institución. No descarto que el Cabildo pueda ser un un futuro otra forma de ayudar a mi municipio , y trasladar esa experiencia a iniciativas que pueda desarrollar en el Cabildo junto a Antonio Morales.

¿Es más fácil para un alcalde estar en las mismas siglas que el presidente del Cabildo?

La relación y el contacto ayuda a coordinar mejor los proyectos y necesidades del municipio de Valsequillo. Eso no se le esconde a nadie, por eso es clave la alianza con Nueva Canarias y es clave que esté en el Cabildo y en el Gobierno porque muchos proyectos han surgido de financiación del Cabildo, del Gobierno o de enmiendas al Gobierno central.

¿Qué cree que es lo que le ha permitido ganarse doce años el apoyo de los vecinos?

La cercanía, la transparencia en la gestión, el rigor, la honradez de todo el equipo. Nunca he cobrado del ayuntamiento de Valsequillo. Mi sueldo es el de profesor, y mi compañera Natalia, que es enfermera también cobra su salario como sanitaria.

¿Quizás le compensa más el sueldo de profesor?

No. El sueldo de un alcalde puede ser más bajo o mas alto, pero creo que he hecho un esfuerzo para que no salda de las arcas municipales. Cogí un municipio endeudado con más de diez millones de euros y este año quedará saldado y Valsequillo dejará de pagar a los bancos porque se ha saldado una deuda que había cuando llegué.

¿Entonces ha aplicado bien las matemáticas o aplicó la economía familiar?

Las matemáticas y la economía doméstica. Fundamentalmente lo he hecho sin mermar los servicios esenciales del municipio y sin subir los impuestos . Hubo que hacer un esfuerzo de contención para que no lo pagaran los vecinos. Valsequillo no va a pagar ni euro más a los bancos . Los impuestos incluso están por debajo de la media de otros municipios.