Lothar Buss (Alemania, 1940) fue director general del negocio turístico de la compañía Thomas Cook, y recibió la Medalla al Mérito Turístico. Testigo del desarrollo turístico del sur de Gran Canaria donde tiene una casa, y hasta le han dedicado una calle, señala que la isla sigue contando con una ventaja como destino: las playas y las dunas de Maspalomas. Pero pone un reparo, y advierte de la obsoleta oferta comercial que existe en San Bartolomé de Tirajana frente a la de otras islas.

Como director general de Thomas Cook fue uno de los impulsores del turismo alemán en el Sur, sector que conoce primero fue jefe de guías de Neckermann. ¿Cómo era el turismo que llegaba a la isla en los setenta?

Empecé en Neckermann en 1966. Estaba en Mallorca como profesor de esquí naútico y me propusieron ser guía turístico. Después fui jefe de guías en la Costa del Sol y también iba a Ibiza. En 1973 me empezaron a mandar los inviernos a Gran Canaria. Había una oficina en Las Canteras, al lado del hotel Imperial Playa, y la central, Cyrasa, estaba en Triana, que después la compró Iberia. En 1973 me ofrecieron venir a la isla, pero en esos años ya habían muchos clientes en el sur. En el 68 Neckermann tenia en la capital grancanaria 3.000 camas y en el sur solo 200, entre el hotel Costa Canaria, el Folías y el Oasis. Pero en el 73 ya habían más clientes en el Sur. Era increíble como empezaba a crecer San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas. En ese momento ya vi que el futuro del turismo estaba en el Sur, y se trasladó la oficina.

¿Y la demanda creció tanto que llegaron a faltar camas?

Poco a poco los clientes querían ir al sur. En la capital solo teníamos 1.500 camas, porque el sur tenia más demanda, y pasamos a tener 2.000 camas.

¿Buscan los turistas alemanes hoy lo mismo cuando vienen de vacaciones?

Sí, buscaban el sol y la playa y siguen buscando sobre todo sol y playa. Mire, recuerdo un 27 de diciembre de 1973, -nunca lo olvidaré-, que teníamos la llegada a la isla de 1.630 clientes, y había overbooking. Los hoteleros nos decían que no tenían sitio y teníamos las camas contratadas pero no existían, y avisé a Alemania que no podían venir unos 350 clientes. Me dijeron: es imposible, lo tienes que resolver. Entonces busqué las camas en Lanzarote y Tenerife, y se trasladaron a esos clientes desde el aeropuerto de Gran Canaria a esas islas.

Gran Canaria lidera la llegada de turistas alemanes y le siguen de cerca Fuerteventura y Alemania, ¿ Se puede perder el liderazgo?

No. Eso creo que no va a pasar. En los 70 ya existía el sur de Gran Canaria, y enTenerife no. En los años del 73 al 75 un 80% de alemanes venía al sur de Gran Canaria y en Tenerife al norte. Hoy día Gran Canaria para mi sigue teniendo ventajas: las playas, las dunas de Maspalomas, Playa del Inglés. Gran Canaria sigue teniendo ese atractivo y su problema son los centros comerciales: Cita, Metro y Kasbah. Conocí como se hicieron pero ahora esa oferta ha quedado muy desfasada. Por eso en invierno vienen clientes mayores, porque no hay oferta de ocio y comercial para los jóvenes, que si vienen en verano. En Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura no tienen este problema. Eso lo he hablado con los hoteleros como Mario Romero o Eustasio López. Si comparo Gran Canaria con la de los años 70 en todos los aspectos, en la oferta hotelera, en lo que se puede ver en pueblos como Agaete, Tejeda o San Mateo, todo está mucho más bonito.

Tiene una casa y hasta le dedicaron una calle en Playa del Inglés. ¿Pasa mucho tiempo en la isla?

Si compré una casa en Playa del Inglés. Ahora sigo viajando mucho porque me gusta mucho, pero estoy unos 120 días en Gran Canaria. Viajo mucho. Voy a Turquía , a Egipto a Tailandia. Antes viajaba más. Le cuento que cuando empecé a venir a la isla hace tantos años me traía embutido, hasta un televisor, pero ahora hay de todo. Hoy vives igual que en Alemania, hay de todo, porque estás en Europa, y casi que le digo que estoy mejor en invierno en Gran Canaria y hasta en verano porque incluso hace menos calor aquí que allí.

¿Se siente aquí como en casa?

Mi segunda patria es Gran Canaria. Me gusta estar en mi casa de Playa del Inglés. Tengo aquí amigos entre los hoteleros. Cuando me levanto en Gran Canaria, cada día que me despierto aquí estoy mejor que en Alemania. Es por el sol, necesito el sol. De pequeño miraba a los animales y pensaba que me gustaría poder hacer como los que duermen en invierno y reponen la energía en verano.

¿Si fuera un turista alemán y tuviera que decidir un destino de vacaciones entre Gran Canaria o Ibiza por cuál se decantaría?

En verano iría a Ibiza porque está fantástico, y en invierno a Gran Canaria. Pero hablo con los alemanes que vienen de viaje a la isla y sé que los clientes en general están contentos .

¿Y qué le dicen?

Pues que les gustan las playas, y todo el centro de la isla. Me dicen que hay más árboles que antes en Tamadaba. También les encanta Agaete. Toda la isla está mejor y por eso muchos repiten. Gran Canaria es uno de los destinos más importantes de Europa. Veo el futuro con optimismo, pero si que es importante apostar por la sostenibilidad y aprovechar la energía solar al máximo.

Competimos con Egipto o Túnez, ¿hay que preocuparse más o ya no hay nada que hacer?

Sí, eso es porque tienen el clima parecido. Pero Egipto y Túnez no ofrecen lo mismo que Gran Canaria, esto es Europa y aquello es África. Gran Canaria tiene otras ventajas como son los precios de los vuelos que está subiendo en la larga distancia, con lo que no es igual venir a Canarias que a Cuba por ejemplo. Gran Canaria siempre va a seguir siendo competitiva por sus playas, por el clima de invierno, porque hasta en Mallorca hace algo de frío en esos meses.

¿Considera que la calidad de la oferta se ha renovado bien y Gran Canaria está a la altura de un destino de calidad?

Si, los hoteles construidos en los 70 y 80 han renovado sus instalaciones. Quizás quedan algunos complejos formados por comunidades de propietarios que si que tienen aún que mejorar, pero la mayoría lo ha hecho y bien. Se ha hecho un buen trabajo en este sentido en la mayoría de hoteles y apartamentos.

¿Sigue apretando tanto el operador al hotelero en cuestión de precios?

Sigue siendo así. Cuando era directivo les decía que había que bajar los precios, pero al final los hoteles si dan un buen servicio, el cliente lo paga. Mire hasta el año 96, Neckermann tenía 180.000 clientes en invierno y 120.000 en verano, pero no tenían nada en Inglaterra, y ahí estuvo el fallo, porque los propietarios que eran Lufhansa y Karstadt decidieron comprar la compañía Thomas Cook en 2001 por un precio de dos mil millones de marcos, mil millones de euros. No estuve de acuerdo, y ese fue el fin de Neckermann. Con esta operación de 11 millones de clientes de Alemania pasamos a tener 10 millones más en Inglaterra. Sí se creció, pero era un problema porque Neckermann funcionaba bien. En 2005 dejé la compañía por que me jubilé.

¿Porqué desapareció Neckermann?

Porque los jefes de Lufthansa y Karstadt dijeron que era mejor poner la central en Londrés, el sitio más caro de Europa. Ahí empezaron los problemas de Thomas Cook , que compra otro operador, My Travel solo para crecer, y compran muchas oficinas y gastaron más dinero del que ganaban. Tenían muchas deudas, y en 2019, de un día a otro, se produjo la quiebra de Neckermann y Thomas Cook. Dejaron facturas impagadas en todo el mundo por valor de más mil millones de euros. Muchos hoteleros que se quedaron sin cobrar, incluidos los de Gran Canaria. Sin la compra de Thomas Cook, Neckermann hubiera seguido como Tui, que siempre ha mantenido la central en Hannover.