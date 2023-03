Russel y Mamba, de cuatro y dos años respectivamente, son dos perros que tendrán como principal objetivo en los próximos meses, erradicar lo máximo posible la invasión de la culebra real californiana. Una especia exótica que lleva años amenazando la biodiversidad canaria, haciendo incluso que especies como el lagarto gigante haya desaparecido.

La demostración de estos expertos caninos tuvo lugar en Mercalaspalmas, un lugar estratégico tanto en la entrada como en la salida de esta especie por la cantidad de transportes que acuden cada día a este lugar. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, junto a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, María Inés Jiménez, estuvieron presentes en una demostración que contó con el apoyo de Sara Ordóñez, adiestradora de los perros, y de Alicia Martín, técnica de Gesplan.

La elección de esta unidad canina es debido a la alta capacidad sensitiva y olfativa que tienen, con una capacidad de éxito por encima del 95%. Aunque la elección de esta unidad canina es nueva y lleva entrenándose desde el mes de agosto, siendo en estos meses cuando se podrá estudiar su eficacia, el año pasado los diferentes efectivos junto a la colaboración ciudadana lograron capturar a más de 2.600 ejemplares.

José Antonio Valbuena, durante la demostración, mostró su preocupación por esta invasión, que se concentra sobre todo en los municipios de Valsequillo y Telde. “Gran Canaria es un foco importante desde el punto de vista de la culebra, que donde esta presente especies como lagartos gigantes haya desaparecido. Hay mucha mercancía que se distribuye por el conjunto de las islas canarias y es por eso que aquí, en Mercalaspalmas, se hace un control”, ha explicado.

La invasión de esta culebra, que lleva afincada en la isla de Gran Canaria desde hace 25 años, tal y como ha argumentado María Inés Jiménez, se debe a “la imprudencia e irresponsabilidad de alguna persona coleccionista que la soltó y ha hecho que se reproduzca con mucha facilidad de tal modo que ha sido un grave problema”. Un problema que requiere de la colaboración ciudadana para poder lograr una mayor eficacia en su detección y erradicación. “Mercalaspalmas es un lugar estratégico para controlar que las especies invasoras puedan trasladarse de una isla a otra colándose en el interior de los transportes de mercancías”, aseguró la consejera María Inés Jiménez tras aclarar que la isla cuenta con recursos y presupuestos importantes para seguir trabajando en este asunto.

Sara Ordóñez, por su parte, ha sido la encargada de adiestrar y entrenar correctamente a Russel y Mamba para que consigan erradicar a la culebra californiana. Se trata de un pastor belga malinois y una labradora. A Mamba la rescataron con tan sólo seis meses de una protectora de animales, mientras que Russel, natural de Barcelona, llegó a la isla de Gran Canaria cuando tenía un año y medio. Ambos, fueron adoptados con la idea de que se dedicaran a esto. Un entrenamiento que constó de ocho meses en los que se trabajó con ellos mañana y tarde.

Una aplicación móvil permite a los ciudadanos avisar de la presencia de esta especie

“Llevan trabajando desde agosto y el entrenamiento consistió en enseñarles una sustancia neutra que no perjudicara el trato con los animales en sí y ya después se le metió a los animales exóticos que se querían erradicar”, explica Sara. Unos perros que están entrenados para detectar tanto en el interior como en el exterior de los vehículos y en el interior de naves. “Empiezan a buscar y cuando encuentran marcan focalizando, es decir, se quedan quietos apuntando al lugar en el que esté”, asegura Ordóñez.

Ahora, con la época fuerte de las culebras, se intentará que esta unidad canina logre cazar al máximo número posible de ejemplares, aunque hay que tener en cuenta que tanto Russel como Mamba están adiestrados para localizarlas en el interior de vehículos y naves, y no en los campos, lugar donde también suelen esconderse.

Alicia Martín, técnica de Gesplan y trabajadora del proyecto ‘Stop Culebra Real’ ha querido aprovechar la situación para hacer un llamamiento a la ciudadanía. “Estamos a punto de comenzar el periodo de emergencias donde se incorporaran un total de 32 operarios que trabajarán mañana y tarde durante toda la semana para dar cabida a capturas y a los avisos de los ciudadanos realizando búsquedas en el campo”, aclara tras confirmar que existe un número de teléfono y una aplicación móvil a través de la cual podrán ponerse en contacto con las cuadrillas para aumentar el número de capturas. “Se trata de una culebra no venenosa que no ataca y es difícil de localizar porque se quedan quietas”, sentencia.

La aplicación móvil, que está a disposición de todos los ciudadanos, se llama ‘Stop culebra real’. Al descargarla y hacerte un usuario, podrás colaborar con la erradicación de estas especies a través de tres niveles que están marcados por colores: rojo, verde y amarillo. Al seleccionar el nivel rojo, lo que explicas a las patrullas es que has localizado una de las especies pero no has podido capturarla. El color verde, significa que la has visto y has podido matarla y el amarillo, que la has capturado y los servicios especializados tienen que acudir al lugar para retirarla.