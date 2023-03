La candidata de Unidos por Gran Canaria a la Alcaldía de Ingenio, Lorena Perdomo, ha asumido la responsabilidad de llevar el mensaje del partido por todos los rincones de la Villa, "un municipio con historia y cuya posición estratégica lo convierte en elemento importante para el desarrollo de la Isla".

Así lo ha manifestado en la inauguración de la sede de UxGC en Ingenio, acto en el que Lorena Perdomo estuvo acompañada por Lucas Bravo de Laguna, presidente insular del partido y cabeza de lista al Parlamento de Canarias.

El primero en intervenir fue el presidente local, Isidro Ramos, quien destacó la "fantástica" acogida que ha tenido Unidos por Gran Canaria en Ingenio y el "fantástico" equipo con el que cuenta para afrontar el reto de entrar en el gobierno municipal a partir del 28 de mayo.

También quiso estar presente, a través de un vídeo, José María Ponce, candidato de Unidos por Gran Canaria a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, quien destacó la importancia de un municipio de tradiciones y tan estratégico como Ingenio para el desarrollo de la Isla.

Seguidamente tomó la palabra la candidata a la Alcaldía, quien agradeció a Lucas Bravo de Laguna la confianza depositada en ella y asumió el compromiso de "trabajar por un proyecto que defiende las municipalidades y a Gran Canaria", mensaje que hará llegar "a cada uno de los vecinos y vecinas del municipio".

Para ello, Perdomo manifestó que está conformando un equipo "serio, sólido, de confianza; un equipo potente que está convencido de la importancia de Unidos por Gran Canaria en el equilibrio regional, y que los problemas del municipio y de Gran Canaria solo se podrán solucionar desde el propio municipio y desde la misma isla".

El municipio de ingenio, con más de 31.000 habitantes es fundamental para Unidos por Gran Canaria. Por este motivo, la formación grancanaria ha apostado por alguien que "contribuirá al ambicioso proyecto de crecimiento que pretende para la isla, y el resurgir de un municipio que se encuentra en una situación de desidia y abandono que sus ciudadanos no merecen, por el desgobierno que sufre desde hace muchos años", según señaló Lorena Perdomo, quien prometió "sacar al municipio del ostracismo".

En este sentido, el candidato al Parlamento, Lucas Bravo de Laguna, ahondó en la fortaleza de los partidos tradicionales, a la vez que agradeció a Lorena Perdomo que se sumara al proyecto de Unidos por Gran Canaria, "con la seguridad de que va a llevar el mensaje de Gran Canaria, de crecimiento de nuestra isla, de mejora de la economía y de nuestra sociedad, a todos los rincones del municipio".

El presidente del partido grancanario incidió en la importancia del voto de quienes viven en esta isla y que el Gobierno regional "debe sustentarse, a partir de mayo, en los diputados de Unidos por Gran Canaria, que sabrán rentabilizar esa presencia parlamentaria a favor de los intereses de Gran Canaria, que, al fin y al cabo, son los de Canarias, porque el hecho de que Gran Canaria recupere el protagonismo perdido es fundamental para el desarrollo del archipiélago".

Continuó poniendo en valor que la formación que preside, "un partido serio con proyecto, propuestas para bajar impuestos, para conseguir más inversión sanitaria, para la mejora de nuestros transportes y conexiones, en el ámbito deportivo, turístico, medioambiental, cultural", y se mostró satisfecho con el ritmo de "un partido que, considerándose canario y español, no cejará en su empeño en luchar por Gran Canaria y el reequilibrio regional".

Lucas Bravo de Laguna, quien no dudó en mostrar su apoyo a los vecinos de El Carrizal en su protesta por la intención de hacer pasar el tendido eléctrico por el casco histórico y dejar claro que ninguna actuación relevante que se emprenda en el municipio puede hacerse de espaldas a los ciudadanos, terminó destacando que a Unidos por Gran Canaria no le mueve otra cosa que mejorar Ingenio y Gran Canaria, conseguir una Canarias más fuerte y unida donde Gran Canaria ocupe un lugar digno y justo. "La isla no debe seguir ocupando los primeros puestos del ranking en pobreza, paro y exclusión social. Queremos que el próximo 28 de mayo haya una auténtica movilización social a favor del orgullo de Gran Canaria", concluyó.