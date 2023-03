Luis Castellano: «La obra que más me ha costado es la del recinto ferial de Agüimes por su importancia»

¿Cómo fueron sus inicios en la arquitectura?

Toda mi familia esta vinculada a la construcción. Mi padre era contratista, tenía tres hermanos delineantes y gracias a ellos yo he podido aprovechar el sacrificio de mis hermanos y de mis padres para estudiar y una vez terminar seguir con becas en la escuela de arquitectura de Las Palmas.

¿Siempre tuvo claro que se dedicaría a esto?

Hubo un momento, en el último curso que me gustaba los idiomas y pensé en estudiar turismo porque era una carrera prometedora, pero una vez que terminé el último curso elegí arquitectura porque me gustaba y porque estaba vinculado a toda mi familia y pensé que era lo que debía hacer en reconocimiento a mi familia.

¿Qué avances nos puede dar del recinto ferial de Agüimes?

Creo que va a ser un espacio que va a sorprender por la gran amplitud que se aprecia cuando se entra al recinto y para el municipio y la comarca tiene un enorme potencial como foco de atracción de actividades sociales y económicos, además de por las enormes posibilidades que tiene el recinto para acondicionarlo para una amplia variedad de usos. Creo que es de gran versatilidad porque es grande y diáfano.

Con las obras que realizo utilizo el tópico de los hijos. Estoy conforme con todas, son mi familia

¿Qué curiosidades hay?

El enclave en el que está es el epicentro del municipio y de la comarca por su buena comunicación con las vías principales. Tuvimos libertad para elegir una forma que nos pareció adecuada, la de la corona elíptica y la funcionalidad respondía a los mercados que encontrábamos en la historia de la arquitectura. Queríamos hacer algo diferente con una forma singular pero en esencia es muy simple.

¿Cuánto tiempo lleva en construcción?

En el año 2013 el proyecto quedó configurado y continuamos con la licitación que se contrató mediante licitación correspondiente una empresa que iba a concluirlo pero por diversos problemas se paró la obra. Después vino la pandemia y volvimos a sacar otra licitación y se adjudicó a diferentes empresas. La primera fase se hizo en 2009-2010, luego en 2013-2014 se adjudicó la fase definitiva, que no se concluyó, y en el 2017 se adjudicó lo que ahora está materializado. Hubo retrasos a la hora de colocar la cubierta porque como son planchas, en épocas de viento no podíamos hacerlas.

¿Cuánto ha costado la obra?

El coste total ha sido de unos cinco millones cien mil euros aproximadamente, incluyendo el edificio, la urbanización accesos, aparcamientos interiores y exteriores, así como las correspondientes instalaciones de ambos.

¿Cuál es la obra que más le ha costado?

Esta. Por su extensión, la importancia que tiene, la preocupación de que quedara lo mejor posible, las dificultades en la construcción con alguna contrata o con el terreno, que hubo que invertir en su acondicionamiento. Pero ahora vemos que lo que estaba previsto del recinto y del conjunto está muy conseguido, entonces lo único que nos queda es esperar a que su utilización sea satisfactoria para todo.

¿Qué ha significado para usted llevar a cabo la obra del recinto ferial de Agüimes?

Me lo he tomado con la mayor seriedad e interés para hacerlo lo mejor posible. He procurado no defraudar con el trabajo realizado y he tratado de poner el alma para hacerlo lo mejor posible. Tanto mi equipo como yo siempre nos hemos volcado en todos los trabajos que hemos hecho para el Ayuntamiento.