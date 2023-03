Carlos Baute: «Me gustaría vivir algún día en Canarias, adoro a su gente y la felicidad que desprenden»

Segunda vez que pisa Gran Canaria en muy poco tiempo, ¿a qué se debe?

Amo Canarias y me encantaría vivir aquí. Me sentí súper feliz con el Carnaval de Las Palmas y que nos hayan invitado de nuevo es buena señal. Estoy muy orgulloso de inaugurar este recinto ferial.

¿Qué se va a encontrar la gente que venga este viernes?

Un show muy parecido al del Carnaval de Las Palmas, pero más largo. Le diría a las chicas que vengan con zapato bajito y cómodo porque van a bailar. Es un show en el que solo hay dos canciones baladas.

Decía que le encantaría vivir en Canarias, ¿Qué se lo impide?

Los niños estudian en Madrid y mi esposa está enamorada de la capital. Sin embargo yo creo que cuando venga se quedará impresionada de esto.

¿Qué significa para usted estar hoy cantando en Agüimes e inaugurar el Recinto Ferial?

Siempre es bonito estar aquí para el pueblo. Este recinto me parece que está muy bien hecho y que puede albergar diferentes actividades, algo que va a beneficiar a toda la isla, es moderno y todas las instalaciones están perfectas. Estoy feliz de ser yo quien mañana rompa esa cinta y poder inaugurarlo. Espero darles mucha suerte.

¿Cuál es su lugar favorito de Gran Canaria?

Donde haya sol, pero sobre todo Maspalomas me parece un lugar brutal, al igual que el sur en general. El norte también es otra cosa, el centro me encanta. He venido tantas veces que al final he estado en muchos sitios. Es una gran isla.

¿Cómo describiría en una palabra la isla de Gran Canaria?

Diría que la gente de aquí tiene un gran corazón. Adoro a la gente de Canarias. Son muy cariñosos. Yo me siento afín con la gente de aquí. Me encanta que siempre tienen una sonrisa y los ojos les brilla. Son gente muy feliz y lo tienen todo.

Hay un video que se hizo viral en el que sale cantando en un avión en medio de turbulencias. ¿Cómo surge?

La gente lo estaba pasando muy mal por las turbulencias. La azafata se acercó a Marta Sánchez y a mi y nos sugirió la idea de calmar a la gente cantando. Me dio mucha vergüenza por si a la gente que estaba dentro del avión no le gustaba mi música, pero al escuchar a niños llorando nos decidimos. Lo bonito de la experiencia es el poder de la música, el ver a la gente como si estuviéramos en un concierto, todos cantando. En esos cinco minutos se olvidaron de lo terrible que lo habían pasando minutos antes.

'Colgando en tus manos' es una canción que ha dado la vuelta al mundo, ¿Qué significó para usted esa canción?

Fue un cambio en mi vida y mi carrera. Fue un antes y un después. Fue la canción. Fue una canción muy potente a nivel mundial. Esa canción me cambió la vida, fue como un ticket de avión para muchos lugares a los que mi música no había llegado.

¿Cuál es la canción que guarda con más cariño?

Colgando en tus manos sin duda. Nunca me canso de cantarla, es una bendición.