Figuras de lana en homenaje a Arucas protagonizan la segunda jornada de la feria Enorte

El norte de la Isla mostró ayer la mejor cara de sus comercios en la segunda jornada de la feria Enorte, que congregó en el casco histórico de Arucas a miles de visitantes que no se achantaron ante el imponente sol que les acompañó. Los transeúntes no dudaron a la hora de comprar productos de kilómetro cero para abastecer sus hogares, mientras que otros se decantaron por adquirir piezas de artesanía o, incluso, por realizarse un corte de pelo. La plaza de la Constitución se llenó de melodías y bailes tradicionales mientras que, a solo unos metros de allí, algunos voluntarios cataron y se familiarizaron con los productos gastronómicos de la Isla.

Una de las que aprovecha el escaparate que le ofrece la feria para enseñar una muestra de sus creaciones es la artesana Fabiola Santana. En la plaza expuso las figuras que realiza a mano a base de lana de oveja y tintes ecológicos naturales, en las que rinde homenaje a algunos de los personajes más reconocidos del municipio de Arucas. El proyecto El arte de la lana, que realiza en colaboración con la concejalía de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, consiste en llevar a cabo una serie de entrevistas a labrantes y otros trabajadores en las que cuentan su historia y su relación con Arucas. En esas mismas entrevistas realizan una serie de fotografías que la artesana ha empleado para crear las figuras.

En esas piezas están representadas personas como Lalo, un labrante de la piedra del municipio, Víctor Batista, que representa la música tradicional, o Fela, que pertenece al grupo de labrantes de Arucas de narración oral. "Son personajes que todos los que somos de Arucas conocemos, como Pepe el árabe, que regenta una tienda de toda la vida, Antonio, que talló un hada y un duende en el parque municipal o Amelia, dueña de una antiquísima floristería, entre otros", incidió la artesana.

La vigésimo primera edición de esta feria marcó a su vez una apuesta firme por el ecologismo y el reciclaje de residuos, como quedó patente tanto en algunos puestos que se sumaron por primera vez como en otros que sustituyeron las tradicionales bolsas de plástico por otras de tela. "Abrimos una tienda de productos de higiene en formato sólido hace cuatro años porque no veíamos que existiera ningún otro punto en la Isla donde las personas tuvieran la oportunidad de adquirir este tipo de productos realizados de forma artesanal y sin utilizar plásticos", explicó Samuel Brito, dueño de la tienda Juicy Cosmética Natural, que acudía a la jornada con el propósito de dar a conocer su negocio, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, entre el público del norte de la Isla.

Fue hace cuatro años cuando este emprendedor decidió animarse a abrir un local junto a su pareja en la calle Primero de Mayo. A su puesto ubicado en el parque municipal acercó una muestra de sus productos, que van desde esponjas con jabón, hechas con base de glicerina, jabones con base de aceite de oliva para cara, cuerpo y manos, champús y mascarillas capilares sólidos, así como velas de cera de soja y esencias realizadas por ellos mismos.

Por su parte, los fanáticos del dulce tuvieron a su disposición postres aptos para todos los paladares, que van desde las variedades locales, como las truchas, hasta las recién llegadas de la repostería extranjera, como las galletas americanas o los gofres belgas. En el caso de Dulces de Teror, un habitual en todas las ediciones de esta feria comercial, optaron por acercar su pan de huevo, el de millo, así como sus bizcochos de pasas y nueces, a los vecinos del municipio y visitantes de otros rincones de la Isla. "En una de estas jornadas podemos llegar a vender hasta 200 y 300 panes", señaló su vendedora, Juana Teresa Bordón.

Entre las variedades más recientes en aterrizar en la Isla se encuentran las galletas americanas de This Cookie 21, con sus sabores de Oreo, Kinder Bueno, Red Velvet o carrot cake, entre otros. "Era hora de que llegara esta repostería aquí a España, que está teniendo mucho auge, y ya vienen a buscarnos a las ferias y nos hacen muchos pedidos semanales a través de Instagram", señaló su dueña, Sara Borges.

De los productos locales no podía faltar la miel en todas sus variantes, como la que acercó Iván Santana desde su Colmenar La Violeta, que hace seis años fue reconocido con una Estrella Michelín. Este comerciante empezó a cultivar miel con solo 13 años en el municipio de Telde, pero ha ido ampliando su producción a Moya y Valleseco. "Una colmena llegó a mi casa cuando era pequeño, mi padre la cogió, y a partir de ahí empezó mi curiosidad, que me llevó a querer aprender y buscar a gente que me enseñara", incidió el productor.

Otro de los ingredientes que no escaseó en variantes fue la fresa, que Nina Martel trajo desde Valsequillo tanto al natural como en forma de granizada, mermelada, licores sin alcohol, vino y sirope. "Con cada kilo de fruta que compremos estamos ayudando a nuestra gente porque se está fomentando el empleo en nuestra tierra", subrayó la comerciante.