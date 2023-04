Treinta años han pasado desde que el municipio de Agüimes es testigo de el auto de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Una obra inspirada en el guión original de Orlando Hernández Martín, hijo predilecto de Agüimes y uno de los dramaturgos más importantes que ha dado Canarias. Una obra que este año vuelve a salir a la calle después de las restricciones por la pandemia y en la que participaron alrededor de 300 vecinos entre voluntarios y elenco de actores y actrices.

« …Y era el hijo del hombre» es el nombre original de la obra de Orlando Hernández Martín, que ha inspirado a la Asociación La Salle Agüimes a llevarla a cabo. En total, fueron tres los escenarios en los que se desarrolló la obra, siendo el parque de los moros, la plaza de San Antón y la plaza del Rosario. En el parque de los moros, se desarrollaron las escenas de la Curación del ciego de Jericó, la entrevista del ciego con los Sanedrines, el encuentro de Jesús con sus discípulos y la entrada triunfal en Jerusalén.

Desde el parque de los moros, Jesús, a lomos de un burro y acompañado por sus fieles, se acercó hasta el próximo escenario, la plaza de San Antón, donde se contempló la Última Cena, la Oración en el Huerto de los olivos, el Prendimiento, Jesús ante Anás y Caifás, Muerte de Judas, Jesús con Pilatos Jesús ante Herodes, De nuevo ante Pilatos, Ecce Homo y Barrabás y Jesús carga con la cruz. Al llegar a la plaza del Rosario, se presenció Las caídas, El Cireneo, los encuentros con la Verónica, las Mujeres y su Madre, la Muerte en la Cruz, el Descendimiento, el Entierro y la Resurrección.

Un mes y medio es lo que les ha ocupado a los vecinos del municipio aprenderse sus respectivos papeles. Unos vecinos creyentes que albergan todas las edades, desde un año que tiene la más jovencita, hasta los 80 en una representación que no conoce límites y en la que se puede ver la ilusión de todos los participantes en cada uno de los ensayos. Luis Antonio Rodríguez tiene experiencia en este evento, en el que lleva participando desde hace 27 años. En tanto tiempo, le ha dado tiempo a vivir en la piel de varios de los protagonistas de la obra, pero ahora ocupa el lugar de la dirección, donde se encuentra feliz. «Me veía incapaz de asumir la dirección porque tienes que ser líder y a mi me cuesta. Sin embargo, cuando asumo el cargo vi que me sentía mas idealizado y mejor porque era plasmar mis pensamientos e ideas y eso me engrandece mas, soy mas feliz asumiendo la dirección», explica Luis Antonio.

Una niña de un año y con mucha ilusión destaca entre los 300 vecinos que participan en la obra

Cuando se pone en marcha esta interpretación, Luis Antonio desvela que aún era un niño que hasta entonces no había tenido ningún tipo de contacto con la Asociación. Sin embargo, vivió con mucha pasión la iniciativa desde fuera hasta que una llamada le cambia por completo. «Una persona se puso en contacto conmigo para decirme que les hacían falta personajes y que si yo quería. Al principio dudé porque no conocía a nadie pero me arriesgué e inmediatamente me sentí arropado y acogido, era como una gran familia en la que no había subgrupos, sino que todos éramos uno y desde ese día he permanecido al pie del cañón», explica emocionado.

Luis Antonio lleva 27 de los 30 años dedicados a esta obra, y los últimos nueve ha sido parte de la dirección. En todo ese tiempo, ha podido ponerse en la piel de diferentes papeles, y aunque le resulta imposible elegir uno, finalmente se decide.

Algo especial

«Todos los papeles tienen algo especial, pero uno de los que más me encantó fue el papel de Julio, que es la pareja de enamorados. Después está el papel de Juan que siempre le he tenido cierto cariño, no sé si por la cercanía de estar pegado a la Vírgen», asegura Rodríguez. Un papel que en primera persona, tal y como cuenta, «se vive con mucha ilusión, nervios e incertidumbre porque queremos dar lo mejor de nosotros mismos».

Con la interpretación celebrada ayer, se cumplió el treinta aniversario de este evento. Un acontecimiento que resultó especial no solo por lo que significaba, sino por las novedades que se incorporaron y en las que la mujer cobró un papel muy especial. «Quise dar una presencia femenina a la obra, por lo que he puesto a una narradora. Los papeles femeninos también tienen una mayor presencia escénica con más realces, adaptándolo a los temas actuales», explicó horas antes de que se llevara a cabo esta obra.

«Todo en la vida tiene una fecha de caducidad», aseguró Luis Antonio al ser preguntado por su futuro como director. Hasta ahora, aunque está bien con el cargo que posee, su idea es que las nuevas generaciones ocupen su puesto, aunque el objetivo lo tiene muy claro.

«Me gustaría que este acto no se pierda y perdure en el tiempo, mi ilusión es que nunca muera», aseguró Rodríguez convencido. Una interpretación a la que ponen mucha pasión en el municipio de Agüimes y que Luis Antonio ha heredado con el paso de los años. Queda un año para que se vuelva a realizar este evento, y él ya está pensando en qué novedad podrá introducir. Una pasión que traspasa barreras y que explica la devoción de los canarios hacia la Semana Santa.