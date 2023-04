El sentimiento y la ilusión de vivir desde dentro la Semana Santa

La Semana Santa ha vuelto a resurgir después de la pandemia. Un parón de unos años que hizo que las procesiones se paralizaran a causa de un virus que para muchas personas resultó ser letal. Tres años después de que el mundo se pusiera en pausa, la vida ha vuelto a la normalidad, y con ella, la celebración de esta fiesta. El municipio de Ingenio la vive con especial ilusión, hecho que se puede ver remarcado con el calendario de celebraciones que tiene, donde prácticamente cada día de la semana hay un acto.

La preparación de las procesiones conlleva su tiempo, y desde meses antes, todos los voluntarios ya tienen la cabeza centrada en sus quehaceres. «Cada día al finalizar la procesión tenemos que desmontar los tronos que ya han salido, se ponen en su sitio y se coloca la nueva imagen. Hay que volver a enramar cada trono y los preparativos son muchísimos porque los sacamos con faroles encendidos por las calles», apunta Sergio Jesús Díaz, colaborador de la parroquia de Ingenio.

Sergio tiene en la sangre este sentimiento desde que era pequeño, pues cuenta que desde que apenas tenía tres años, acudía a la iglesia con su padre y su tío para preparar los tronos y las fiestas patronales. «Al final se te va quedando y vas aprendiendo, tienes que hacerlo. No es una obligación pero si un año no voy parece que me falta algo y que estoy haciendo cosas malas porque yo hago esto con todo el amor del mundo», explica tras confesar que lleva dedicando su tiempo a la iglesia 32 años de los 35 que tiene ahora mismo.

Hoy por la tarde, volvieron a recorrer las calles del municipio de Ingenio con la procesión de Cristo con la Cruz a cuestas, una talla de madera al completo que pesa alrededor de 80 kilos, aparte el trono y las flores. «En total podríamos estar llevando 200 kilos aproximadamente», calcula Sergio Jesús. Además, en la procesión también salió la imagen de la Virgen, que tiene un peso aproximado de 60 kilos y San Juan, que pesará en torno a los 30 kilos. Un peso abundante que necesita de varias personas para levantarlo, y que en el caso de hoy se conformó de 25 personas para llevar los tres pasos. Depende del trono y de la procesión, hay imágenes que van a hombros y otras que lo hacen a ruedas. La de hoy en concreto es a ruedas, pero el esfuerzo de moverlo y dirigirlo también tiene su trabajo. Un trabajo que comparten personas de todas las edades, desde los 14 años que tiene el mas pequeño, y hasta los 60 del más veterano.

«Hoy estoy a punto de salir del trabajo y de aquí voy a la iglesia a terminar de enramar los tronos y poco tiempo tendré de ir a casa, ducharme y volver a la iglesia para empezar los preparativos para salir la comitiva a la calle. Cuando la procesión termine, tenemos previsto que saldremos a las 4 o 5 de la mañana preparando el monumento de mañana y la iglesia», explica tras expresar que a pesar del cansancio que supone, no pesa porque se hace con ilusión y ganas, porque para Sergio Jesús la Semana Santa es eso, ilusión y emoción de poder vivirlo desde dentro.

Sueños cumplidos

Alberto Ortega, por su parte, lleva años luchando por vivir uno de sus mayores sueños: sentir la emoción de la Semana Santa desde Andalucía, uno de los lugares de España con mas tradición en estas fiestas. Una devoción que le viene de familia y que empezó a vivir cuando tenía 10 años y acudía a misa con sus padres. «Desde pequeño he estado rodeado de Santos y Vírgenes, siempre he tenido mucha devoción», asegura Ortega.

En el año 2020, cambió los aires de la isla de Gran Canaria por los de Andalucía para estudiar, pero la pandemia por el coronavirus le atrasó unos años el poder disfrutar de ese sueño. Un sueño que esta semana ha estado cumpliendo desde la ciudad de Granada. «El martes se me ponían los pelos de punta y se me escaparon algunas lágrimas», asegura emocionado tras admitir que no quiere despertarse de este momento con el que soñaba desde que era un niño.

Jesús Vega Mesa, el párroco de Ingenio, también vive la Semana Santa de una manera especial. «Yo estoy junto a todos ellos y me preguntan alguna duda o sugerencia, pero ellos tienen experiencia y saben lo que tienen que hacer», asegura orgulloso tras explicar cómo ha sido hasta ahora esta festividad. Hoy por la tarde, antes de la salida de la procesión junto a toda la comitiva, Suso Vega, como es conocido en el municipio del sureste de la isla, dio su particular misa, «Cada día se prepara una imagen de uno de los pasos de la pasión del Señor. El martes por ejemplo fue con Jesucristo atado a una columna», explica Vega. Mucha gente implicada y mucha dedicación para que todo salga bien en una Semana Santa que saca a la calle a los más devotos.