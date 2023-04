«La Cumbre es un lugar referencial en dos científicos que llegan a la cima»

¿Hay parentesco entre usted y uno de los protagonista del libro? Coinciden los apellidos

Sí, coinciden los apellidos, pero el Hernández no lo compartimos. El Guerra sí, porque mi madre, que tiene 101 años, es prima hermana de José Domingo, y mi abuelo materno, Francisco Guerra Marrero, era primo de la madre de Juan Negrín, María de los Dolores López Marrero.

Pero Negrín y su discípulo sí se cruzan en este espacio literario que es la Cumbre de la Isla.

El parentesco de ambos científicos viene por esos apellidos Guerra (de Tejeda) y Marrero (de San Mateo): la abuela materna de Juan Negrín nació en Tejeda, en donde llaman la Casa de la Huerta. La Cumbre es un lugar referencial, y esos orígenes los he querido sobresaltar porque las tierras altas, de la Vega para arriba, representaban un foco de cultura tradicional y de producción agrícola para el sustento de toda la población insular. Tejeda y Artenara son lugares recurrentes en la memoria oral que conservo de mi familia.

Su trabajo de sociólogo queda muy bien reflejado en el libro, donde hace una inmersión laboriosa en el tejido de esa sociedad rural.

He querido radiografiar la vida doméstica y local, y también el paisaje y la ecología de aquella época que podríamos denominar premoderna. Posiblemente haya en el libro una tendencia a observar la realidad desde una perspectiva sociológica, pero no deja de ser un relato literario, con trazos biográficos y también ensayísticos, pero todo con un lenguaje divulgativo y dinámico. He querido trasladar el mundo de atraso y dificultades de nuestros antepasados, no muy lejanos, a esta sociedad urbana protectora, para recordarnos y transmitir a nuestros hijos que lo que tenemos no cayó del cielo, sino que se construyó desde la insuficiencia, y con mucho sacrificio. Un mensaje sutil de que si dejamos de esforzarnos es posible que volvamos a la vulnerabilidad socioeconómica de los siglos anteriores.

¿Hoy resulta asombroso que desde esos andurriales incomunicados se pudiese llegar a la élite de la ciencia española

Pues sí, ese es otro mensaje principal del libro: las mentes brillantes se cultivan con dedicación y trabajo, y lo más importante: no es el origen social, racial, territorial, o familiar, el que garantiza el logro del talento; más bien es la educación recibida, el apoyo de los padres y madres, la persistencia, la motivación, y el desempeño de las personas. Por eso creo que hay que dar oportunidades a quienes no las tienen por su clase social o por su etnia, para que sigan emergiendo personas cultivadas, talentos y mentes brillantes, allá donde haya potencial. Si lo vemos desde una perspectiva coste/beneficio, la sociedad general se beneficia del aporte científico universal y transversal que proviene de todos esos talentos que surgen de los lugares más insospechados. Y, efectivamente, los dos científicos grancanarios que trato en el libro proceden de un enclave local, perdido en el océano y abandonado a su suerte, pero fueron capaces de alcanzar la cima de la investigación médica de su época. De la Cumbre de Gran Canaria llegaron a la cumbre científica.

Juan Negrín es la referencia, pero realmente en la época en que acabó sus estudios en Leipzig no se entendía bien que no ejerciese de médico y que fuese científico. Era la ignorancia, la misma que sufría Cajal, aunque multiplicada por el contexto insular, ¿no?

En la Península, y aún más en Canarias, en el siglo XIX la ciencia y el conocimiento en general no arraigaban debido a una economía anclada en una agricultura cuya propiedad de la tierra era de tipo señorial, de tiempos remotos, y además la influencia del tradicionalismo ideológico, y de la religión católica, frenaban la concepción científica de la naturaleza. Las ideas de libertad, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de cátedra, que eran fundamentales para el desarrollo científico, y para creer en el progreso y la innovación, todavía se reprimían a finales del siglo XIX. Y en el siglo XX sufrimos dos dictaduras, y en la última de ellas, que llegó hasta 1975, se reprimieron esas libertades de expresión y de cátedra. Así y todo, España logró tomar el tren del conocimiento científico-tecnológico por el vagón de cola, gracias al empuje de la Edad de Plata de la ciencia española, entre 1914 y 1939, de la que formaron parte estos investigadores médicos grancanarios.

Esta ignorancia ha perdurado en el caso de José Domingo Hernández Guerra

Sí, al morir tan joven, con solo 35 años, su reconocimiento no ha sido tan manifiesto como el de otros. En general, todos sufrieron el ocultamiento del régimen de Franco, que por el solo hecho de haber sido persona cercana a Juan Negrín López, automáticamente te cerraban todas las puertas. Ocurrió con casi todos los científicos que se formaron en el Laboratorio de Fisiología que dirigía Negrín: Rafael Méndez, José Puche, José María García-Valdecasas, Francisco Grande Covián, todos exiliados, pero reconocidos internacionalmente.

La mano derecha de Negrín murió joven, aunque ya como catedrático. ¿Cuál era el trabajo de José Domingo Hernández Guerra?

Realizaba un trabajo eminentemente técnico, de supervisión de las prácticas del Laboratorio, y de intermediación entre el conjunto de los alumnos, así como los internos y doctorandos, por un lado, y el catedrático jefe, por el otro. Tenía un carácter afable y comprensivo, que le facilitaba esa intermediación necesaria, porque Juan Negrín López era exigente y riguroso, y con un carácter diligente, a la vez que, recordemos, era el secretario de la Facultad de Medicina de Madrid durante cerca de 15 años, y no era una Facultad cualquiera, era la única habilitada para realizar y otorgar doctorados, en su materia. José Domingo Hernández Guerra, además de catedrático de Fisiología, sacó por oposición, en 1929, la plaza de jefe de sección del Instituto de Estupefacientes, y dos años más tarde, fue nombrado secretario de la Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias, constituida por seis eminencias médicas de la España de la época, entre ellos Francisco Tello (brazo derecho de Ramón y Cajal) y Gregorio Marañón.

Un aspecto crucial de su obra es la Residencia de Estudiantes, donde vivía José Domingo Hernández Guerra, ¿Cómo era su vínculo?

Tenía un vínculo especial con la Residencia de Estudiantes, porque estuvo viviendo allí muchos años, también su hermano el oftalmólogo Francisco Hernández Guerra, y muchos otros grancanarios que se alojaron en aquella institución de Madrid. Por cierto, es curioso que a la Residencia acudieran solo canarios de nuestra isla, y casi ninguno de Tenerife. En aquella institución donde estaba el Laboratorio de Fisiología, lugar de las prácticas de los alumnos universitarios de la Facultad, vivía este investigador de Tejeda, y allí hacía toda la vida social y cultural que tenía la Residencia, frecuentada por Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Buñuel, Dalí, ... Fue el primer becario por la Residencia para desplazarse al extranjero a conocer los centros de investigación europeos. Además, por lo que he podido explorar, era una persona respetada y querida tanto por los mayores, los intelectuales y científicos ya asentados, como por los jóvenes primerizos.

¿Cómo influye Negrín para qué su pariente siga una carrera científica?

Sus lazos de parentesco ayudan mucho. En aquella época y cultura localista, donde casi todo el mundo se conocía, si no directa, indirectamente por referencias de otros, la colaboración, la reciprocidad, la ayuda mutua eran normales y frecuentes, no solo entre parientes, también entre paisanos de la ciudad o de la isla. Negrín tenía cinco años más, pero además fue un universitario y catedrático precoz, al que con solo 24 años Ramón y Cajal le dio la dirección del laboratorio de Fisiología del Estado español. Entonces acogió a aquel estudiante de medicina, pariente suyo, que prometía en su carrera investigadora, al igual que hizo con muchos otros canarios, como son Blas Cabrera Sánchez, Pedro de la Barreda Espinosa o Diego Díaz Sánchez.