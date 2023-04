La ruta del deterioro en San Bartolomé de Tirajana

«Vaya, lo más nuevo que hay aquí es la barandilla» se escucha decir a un turista peninsular que el pasado domingo decidió echarse a andar por el paseo marítimo que conecta Las Burras con San Agustín. Y lo dijo justo cuando cruzó la frontera entre el tramo del paseo rehabilitado en 2017 y el tramo que todavía está sin acabar y que presenta un estado deplorable, con el pavimento destrozado y la armadura de los muros que soportan la barandilla al descubierto. El Pleno de San Bartolomé de Tirajana solicitó a Costas su finalización hace casi un año, pero todavía nada se sabe y, mientras, esta avenida se suma a la ruta de las catástrofes en el Sur, un sinfín de espacios degradados que acumula el municipio por falta de mantenimiento, sobre todo en el área turística, desde rotondas y zonas ajardinadas a fuentes que no funcionan desde hace años, carriles bici inconclusos y sin continuidad, parques infantiles en mal estado, esculturas rotas o centros comerciales en ruinas. Si bien es cierto que las administraciones han renovado espacios como el paseo de Meloneras, la piscina municipal, el parque Tony Gallardo, la Avenida de la Unión Europea o el frente marítimo de Castillo del Romeral y se ha puesto en marcha un plan de asfaltado de nueve millones de euros y la renovación del Mercado de Maspalomas, lo cierto es que la localidad presenta importantes fallas en el mantenimiento en zonas visitadas por miles de turistas.

En las principales urbanizaciones, como Meloneras, Playa del Inglés y San Agustín, joyas de la corona de Gran Canaria, es fácil observar a diario cuadrillas de operarios de conservación adecentando los espacios públicos, pero no llegan a todo.

En Meloneras, una de las áreas con los establecimientos hoteleros más lujosos, parte de las zonas verdes públicas no son verdes porque buena parte de las palmeras están secas o sin podar, cuando no muertas y queda solo el tronco. Y en rotondas como las de acceso al hospital o al Varadero la falta de mantenimiento es palpable. En esta misma urbanización, es fácil encontrar algunas parcelas donde se han arrojado escombros que no han sido retirados y cartelería arrojada en los parterres.

En Meloneras, por donde transitan miles de ciclistas cada año y que es punto de partida para largos recorridos hacia el interior de la isla o por la costa, también se pueden ver infraestructuras como carriles bici que llevan a ningún sitio, cuyo trayecto termina de golpe en las zonas más inesperadas. Son ejemplos el carril que nace en el Campo Internacional y discurre hacia Meloneras por la Avenida Cristóbal Colón, que desaparece a la altura hotel Baobab y no conduce al usuario hasta la playa, o el que nace en esta avenida en dirección a la avenida de la Unión Europea y concluye en la rotonda a la altura del cementerio de El Pedrazo. A partir de ahí, los ciclistas tienen que continuar por la GC-500 sobre una carretera en cuyos márgenes también se acumula la vegetación.

Miradores y paseos

Muy cerca, en el Campo Internacional, hay numerosas aceras rotas y vías casi sin señalizar por falta de pintura y el verde bien cuidado de las parcelas privadas contrasta con el secarral en que se han convertido algunos espacios públicos. En este entorno también existen numerosas rotondas sin mantenimiento, entre las que destaca la plazoleta de la avenida Touroperador Neckerman en la que se encuentra la fuente homenaje al municipio segoviano de Chatún, que está en avanzado estado de óxido y con los maceteros rajados. Sin embargo, no todas las zonas están así y hay espacios como los jardines del Campo Internacional o la Avenida de Cristóbal Colón en buenas condiciones.

El área infantil del parque de San Fernando está destrozado, y las canastas, sin aros

A pocos metros se encuentra el mirador del Campo Internacional, un espacio que se encuentra abandonado y está ocupado por mendigos, que acumulan allí cantidades ingentes de basura que incluso cae por la ladera hacia una de las áreas donde más complejos de apartamentos y bungalós hay. Y no se limpia.

Además de la que homenajea a los segovianos, la localidad turística luce diversas fuentes que están inoperativas desde hace años, desde la que se encuentra en la rotonda de Las Lavanderas, al final de la avenida de Gáldar, hasta la gran fuente que se está junto a la estatua de la Dama de Elche, en la calle Los Jazmines de San Agustín, que además está deteriorada y llena de piedras.

En Playa del Inglés y Las Burras los espacios públicos tienen mejor presencia, en términos generales, sobre todo desde que se renovaran las dos primeras fases de la Avenida de la Unión Europea entre San Agustín y El Veril. No así sus paseos marítimos: al estado de deterioro en que está parte de la avenida entre Las Burras y San Agustín se suman los daños en el pavimento en el tramo del paseo Costa Canaria entre Las Burras y El Veril, donde esta semana una parte de la avenida estaba vallada por un hundimiento. Tampoco causan buena impresión los muros, buena parte de ellos en mal estado, al igual que ocurre en este mismo paseo pero en el tramo que discurre entre la Avenida 8 de Marzo y el mirador de las dunas. Justo en este espacio, el Ayuntamiento realizó esta semana labores de mantenimiento.

Además de todas las fallas en la conservación de las distintas urbanizaciones, la localidad sufre los efectos de la imagen negativa que provocan los centros comerciales antiguos, como el Metro, cerrado desde 2013 y donde todavía resisten unos ocho negocios abiertos. El Consistorio declaró la ruina y ordenó su demolición en septiembre de 2022, pero los últimos empresarios que operan allí han recurrido. Por su parte, el Plaza sigue cerrado después de que hace dos años un incendio afectase a la instalación eléctrica. La administración del espacio afirmó en enero que se abriría antes de Semana Santa, pero permanece cerrado.

La escalera de la Playa del Pirata y el paseo de la del Águila se empezarán a renovar en breve

La falta de mantenimiento y el estado de deterioro no afecta solo a la zona turística, sino también a las áreas residenciales. Es el caso del parque multifuncional de San Fernando. Allí, las zonas verdes están secas y el parque infantil está destrozado: los suelos de caucho están destruidos, lo que supone un peligro para la seguridad de los niños. En las canchas deportivas, de seis canastas solo quedan dos operativas porque las otras cuatro han sido arrancadas o están rotas, y los caminos peatonales tienen el pavimento rajado.

Otros parques referentes como el ParqueSur tampoco están al 100%, aunque allí trabajan a menudo los operarios de parques y jardines. En las zonas ajardinadas, en las hileras de setos y rosales faltan numerosos ejemplares, en las zonas de bancos con sombra buena parte de los cañizos ya no existen o están deteriorados y el área del parque infantil faltan los columpios adaptados para niños con movilidad reducida y los cauchos del suelo están en malas condiciones.

A la situación de estos parques se une el estado de deterioro del césped del Estadio de Maspalomas, pues la falta de mantenimiento ha convertido el espacio en un secarral en el que ha crecido mala hierba que llega a supera el metro de altura. Por otro lado, tanto en la GC-500 en las inmediaciones de la rotonda que conduce hacia el faro como en San Agustín lucen dos barandillas de cristal con varios de sus paneles rotos.

Otros enclaves deteriorados corren con mejor suerte, como la escalera de la Playa del Pirata y el paseo de Playa del Águila, cuyas obras de mejora fueron adjudicadas la semana pasada por la Dirección General de Infraestructura Turística, así como las inmediaciones del Tony Gallardo, donde recientemente, en el marco de las jornadas Maspalomas Sostenible, se plantaron árboles frutales. A pocos metros, el Consorcio Maspalomas Gran Canaria anunció esta semana el proyecto de rehabilitación del palmeral del Oasis.

Al municipio le falta mantenimiento. No obstante, en noviembre el Ayuntamiento puso en marcha un plan integral de limpieza y arreglo de zonas verdes y ocio infantil, según anunció entonces en un comunicado.