El Noroeste reitera al Cabildo la necesidad de requisar agua

El Ayuntamiento de Santa María de Guía y Canaragua, la empresa concesionaria del servicio de suministro público, mantienen su solicitud al Cabildo de Gran Canaria de requisar agua de la Comunidad de Regantes Faldas de La Atalaya para garantizar de forma permanente la prestación del abasto a la población de las Medianías.

Aunque el plan de contingencia puesto en marcha el pasado lunes ya ha permitido llevar agua hasta Montaña Alta y los 15 caseríos afectados por el corte unilateral del abastecimiento por parte del Consorcio de Regantes del Noroeste Iniciativa por el Agua, primero con cubas y después con bombeos de agua desde la desaladora de Roque Prieto hasta Tres Cruces y Bascamao, desde el gobierno municipal se insiste en la necesidad de seguir adelante con las requisas para no depender de soluciones provisionales.

Canaragua confía en disponer a principios de esta semana de la maquinaria que está en los talleres para completar el último tramo de conducción desde Bascamao hacia arriba, pero también apuesta por garantizar el abastecimiento con las aguas procedentes de esas comunidades de regantes, como ocurría hasta hace diez días, porque cualquier rotura en la red que se ha tenido que improvisar volvería a dejar sin agua a toda esa población, calculada en unas 1.070 viviendas.

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, se reúne este lunes con el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC), Carmelo Santana, y los alcaldes de Guía y Gáldar, Pedro Rodríguez y Teodoro Sosa, respectivamente. En ese encuentro también participará Rafael Hernández, miembro de la junta de gobierno del CIAGC como representante de la Confederación de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) de la isla.

Tras esa reunión se informará «sobre la situación del abastecimiento de agua para uso doméstico y agrícola en los altos de Guía y Gáldar, así como de las medidas adoptadas para dar respuesta a la población y actividades afectadas», ha anunciado el Cabildo.

El pasado lunes, en el inicio de la Semana Santa, Pedro Rodríguez compareció de forma urgente para comunicar a los vecinos de las Medianías de Guía que se ha activado un plan de contingencia para garantizar totalmente el agua de abasto tras el corte en el suministro al depósito municipal de Montaña Alta, llevado a cabo el sábado 1 de abril por parte del Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria.

Esa decisión unilateral, según el alcalde, fue adoptada por José Reyes Perera, presidente de esa entidad y también de la Comunidad de Regantes Faldas de La Atalaya. «Que le quede claro a todo el mundo que este alcalde y su grupo de gobierno no van a ceder ante los chantajes del presidente del Consorcio, José Reyes, y no vamos a permitir que use a los vecinos de nuestras medianías como rehenes para él solucionar un problema de su comunidad de regantes y del Consorcio con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria», advirtió Rodríguez.

El regidor guiense solicitó ese mismo día al Cabildo que requise el agua de la Comunidad de Regantes Faldas de La Atalaya para asegurar la prestación del abasto a la población y también emplazó a Canaragua a que iniciara de inmediato el alquiler y transporte de cubas de agua a los depósitos municipales de esta zona y la contratación de un grupo electrógeno para el impulso de agua a los mismos.