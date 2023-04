Quién es quién en la guerra del agua de Guía

La crisis del agua de Guía tiene dos problemas, con una única raíz. Por un lado, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria dejó en febrero de suministrar al Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria el agua para las fincas agrícolas de sus asociados por la deuda contraída y la falta de un plan de pagos, pese a que existen agricultores que están al corriente de sus recibos con esta entidad, y que se han visto perjudicados. Casi una treintena de estos damnificados ya ha pedido al Cabildo que se les reenganche el servicio. Y, por otro lado, la misma entidad privada tomó la decisión de dejar de suministrar el 1 de este mes y sin darle casi tiempo de reacción al Ayuntamiento de Guía, que ha tenido que recurrir a cubas de agua para abastecer a 1.070 viviendas de caseríos, pagos y barrios del entorno de Montaña Alta. El Consorcio aportaba cerca del 67% del consumo humano de la zona, mientras otro proveedor garantiza el resto de la demanda, y ha seguido haciéndolo. De ahí que el Cabildo haya anunciado ahora que va a recurrir a requisas para poder garantizar el suministro, hasta que se regularice el abasto. De momento, gracias a las medidas adoptadas se está garantizando el servicio a las medianías, pese a que en medio estaban los pasados días festivos de Semana Santa.

Estos son las seis principales ‘llaves de paso’ de esta particular guerra del agua que afecta a vecinos de la zona alta y agricultores de Guía.

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Es una entidad, «con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión de las aguas en la isla de Gran Canaria». El Consejo Insular fue creado en 1992, según la Ley de Aguas de 1990. La presidencia recae en el presidente del Cabildo. En este caso, Antonio Morales, siendo el vicepresidente el consejero insular del Área, que es Miguel Hidalgo. La Junta general está formada 50 representantes, de los cuales un 50% proviene de entidades públicas (Cabildo y ayuntamientos, sobre todo) y la otra mitad de entidades privadas (empresariales, sindicales, consumidores, organizaciones agrarias, concesionarios, etc.). Su función es marcar las directrices generales a seguir en la gestión de los recursos hídricos de la Isla.

El Consejo, distribuye agua a los consorcios para riego agrícola, sobre todo agua desalada de sus plantas, y de forma particular en la costa. Entre ellos, al Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, que ejerce de mediador. Y subvenciona parte de su coste a los agricultores, para que sean más competitivos. Según el consejero Miguel Hidalgo, el Consorcio del Noroeste adeuda al Consejo Insular casi 500.000 euros, tras dejar de pagar en marzo de 2022. Por este motivo, la institución insular cerró el grifo a los agricultores de la citada organización en febrero de este año, hasta que se sienten a abordar un plan de pagos. Estos, a su vez, se han convertido en víctimas, ya que pagan al Consorcio como receptor de ese agua, pero no tienen el suministro. De ahí que recurran también a cubas de agua para salvar sus cultivos.

El Cabildo ha anunciado que hará una auditoría sobre las redes de distribución de la comarca, muchas de ellas financiadas con dinero público, y se cuestiona dónde está ese dinero que debe el Consorcio de Regantes, además de estudiar posibles irregularidades que supuestamente puede haber cometido, como la venta a terceros de agua, además de evaluar daños y perjuicios causados por estos pleitos que protagoniza.

Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria. Presidida por José Reyes, el Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria cuenta, según el Cabildo, con casi 300 asociados. Es según la institución insular, responsable da la deuda que se ha ido acumulando con el Consejo Insular, y que impide que sus propios agricultores reciban el suministro para sus explotaciones agrarias. Y, a su vez, es el protagonista del corte del agua para el abasto en Montaña Alta. Sin embargo, el contrato con el Ayuntamiento de Guía, según su alcalde, Pedro Rodríguez, era a través de otra comunidad, Faldas de La Atalaya (con el mismo presidente), por lo que desconoce los motivos de que el anuncio lo comunicó el Consorcio. En su propia web, la Comunidad de Regantes Faldas de la Atalaya anunció que «ha ampliado toda la red de distribución, lo que ha permitido elevar agua desalada hasta la cota 900, convirtiéndose Guía en el primer municipio de España que ha conseguido impulsar agua desalada a esta altura. Esta operación no habría sido posible sin la estrecha colaboración Ayuntamiento-Regantes-Consejo Insular de Aguas». La puesta en servicio de estas tuberías desde la desaladoras de Roque Prieto garantiza una disponibilidad de 3.500 metros cúbicos de abasto al mes en Montaña Alta. Esa obra se ha ejecutado, pendiente de que se ponga en marcha en los dos últimos escalones de las estaciones de bombeo, tras un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, que aportó los más de 830.000 euros de la obra. La empresa concesionaria del servicio de abasto en Guía (Canaragua) esperaba tener en marcha todo el sistema de bombeos esta semana, aunque Pedro Rodríguez asegura que dependen de la compañía eléctrica.

El protagonista, al que acusan de actuar como un "cacique", fue distinguido en verano con el Escudo de Oro de Guía

José Reyes. Es el presidente del Consorcio, y también de los regantes de Faldas de La Atalaya. En la conferencia de prensa de este lunes en el Consejo Insular de Aguas se le acusó directamente de «cacique» por sus acciones que catalogaron de «unipersonales», y de tener de «rehenes» a agricultores y vecinos de las medianías. José (Pepe) Reyes fue concejal con Coalición Canaria, compartiendo gobierno con el actual alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, antes de cambiar este de siglas políticas. Precisamente, al tomar este el bastón de mando tras la marcha de Fernando Bañolas como consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en 2010, José Antonio Reyes asumió las Áreas de Sanidad Desarrollo Local, Agricultura, Ganadería, Empleo y Aguas. También se da la circunstancia de que en junio del año pasado fue distinguido con el Escudo de Oro de Guía, como «empresario e impulsor de diversas comunidades, y la Comunidad de Regantes del Norte de Gran Canaria».

De momento es el único que no se ha pronunciado, a pesar de los intentos de este periódico. Y los asistentes a la conferencia de prensa del lunes aseguraron que tenía previsto realizar esta semana una pitada junto a otros agricultores y regantes en la sede del Consejo Insular de Aguas.

Pedro Rodríguez. El alcalde de Guía anunció 3 de abril un plan de contingencia «para garantizar el agua de abasto a los vecinos de las medianías tras el corte en el suministro al depósito municipal de Montaña Alta llevado a cabo el pasado sábado 1 de abril por parte del Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria ‘Iniciativa por el Agua’ «con su presidente y también presidente de la Comunidad de Regantes Faldas de La Atalaya, José Reyes, al frente». «Que le quede claro a todo el mundo -añadió- que este alcalde y su grupo de gobierno no van a ceder ante los chantajes del presidente del Consorcio, José Reyes Perera, y no vamos a permitir que use a los vecinos de nuestras medianías como rehenes para él solucionar un problema de su comunidad de regantes y del Consorcio con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria». «Los agricultores han pagado el agua, pero quien no lo ha hecho es el Consorcio de Regantes», ha insistido luego Pedro Rodríguez.

El corte del abasto a Montaña Alta ha supuesto durante Semana Santa que el Ayuntamiento se haya visto obligado a llevar en cubas un millón de litros de agua, cuyo coste el alcalde cifra en 10.000 euros. La cantidad seguirá creciendo a medida que pasen los días. «Los vecinos de la zona alta de Guía y agricultores se han visto presos y rehenes», han sido manifestaciones suyas. El alcalde de Guía achaca la decisión de José Reyes de cortarles el agua para el abasto en Montaña Alta por su negativa a apoyar una moción de Coalición Canaria en la oposición municipal presentada al pleno ordinario del lunes 27 de marzo. La iniciativa de la que habla fue abortada por el grupo de gobierno (Juntos por Guía/NC-PSOE), por entender que llevaba «medias verdades».

Agricultores. Mientras los vecinos siguen recibiendo agua, los agricultores son los grandes afectados por esta situación, ya que muchos de ellos tienen ya pagaron los recibos por el consumo de agua al Consorcio de Regantes, pero han visto cómo se han quedado sin suministro como consecuencia del cierre del grifo a esta entidad decretada por el órgano dependiente del Cabildo de Gran Canaria, debido a la elevada suma de impagos acumulados desde marzo del año pasado. En estos casos, el Consejo Insular les ha animado a que acudan a las agencias de extensión agraria, al propio Consejo o a las oficinas municipales para que puedan seguir recibiendo el agua, sin tener como mediador al Consorcio. El Consejo Insular habla de que una treintena de agricultores ya han presentado documentación de estar al día de sus pagos, por lo que se les está intentando solucionar su situación.

Como publicó en su momento este periódico, la suspensión del Cabildo había dejado sin suministro en febrero a una finca con 672.000 hortalizas en plena producción en San Felipe de Guía. La empresa no tenía ningún aviso de corte, tiene los pagos al día y estaban en riesgo sus 12 hectáreas en explotación con escarolas, lechuga romana, iceberg, cogollos y otras variedades. Luego se irían conociendo otros casos similares. La solución adoptada fue el uso de cubas de agua para mantener los riegos. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández, animó también a los agricultores a superar los posibles miedos que se tengan para evitar ser rehenes de «caciques».

Coalición Canaria. En el último pleno del Ayuntamiento de Guía, Coalición Canaria en la oposición presentó una moción en la que pedía el apoyo del resto de grupos políticos con representación municipal para instar al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a solucionar los cortes de riego que se están produciendo en el municipio. La moción defendida por su portavoz, Julián Melián, hablaba de: «Instar al Consejo Insular de agua a que tome contacto con las comunidades de aguas de guía porque ha situaciones de pagos no aclaradas de consumo y pagos pendientes, para que esta situación aclare para beneficio de todos los regantes de nuestro municipio».

El alcalde de Gáldar (NC), Teodoro Sosa, que se sumó «por solidaridad» a la conferencia de prensa del lunes en la que Miguel Hidalgo anunció la requisa de agua para garantizar el suministro a Guía, le lanzó un mensaje a esta fuerza política para que «se despegue de gente tóxica» (en alusión a José Reyes).

Julián Melián, por contra ha manifestado que «el alcalde habla de que somos un brazo político del Consorcio de Regantes, pero la realidad es que llevamos a pleno una demanda de los agricultores, donde se pedía al Consejo Insular que abra el agua; sobre el motivo, ni entramos, ni salimos, y si hay problemas de impagos, que se sienten en una mesa, pero no se puede cortar el agua. A partir de ahí, deduce el alcalde que somos el brazo político, pues también soy el brazo político de todos los vecinos. Está claro que es un tema personal de hace años que él tiene que arreglar». A su juicio, «es evidente y manifiesta, que existe una enemistad de años entre ambos, y como que un alcalde no se puede sentar con un vecino, ha creado una alarma innecesaria», en alusión al corte del agua en Montaña Alta, al entender que en ningún momento los vecinos se han quedado sin agua».