El Cabildo de Gran Canaria anunció ayer la apertura de dos expedientes por la ejecución de unas obras que se están realizando «sin autorización» en el Barranco de Veneguera, en el municipio de Mogán, y que están provocando «graves daños a los elementos patrimoniales de la Isla» en la zona arqueológica de La Cañada de la Mar y en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza. La empresa Costa Canaria Veneguera desmintió con rotundidad que los trabajos realizados hayan dañado esos yacimientos y aseguró que las actuaciones cuentan con licencia municipal y con las autorizaciones correspondientes.

El Cabildo explicó que el acta, elaborada por técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que dirige Teodoro Sosa, ha sido notificada igualmente a la promotora de las obras para que suspenda de inmediato las intervenciones, así como a la entidad propietaria del Bien de Interés Cultural (BIC) afectado, con objeto de que elabore un proyecto de intervención que deberá ser remitido al Cabildo, para que dé su autorización.

Asimismo, se ha dado traslado de estos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por «la gravedad de los hechos», informó el gobierno insular, que detalló que en la inspección a ambos enclaves que efectuó el personal de Patrimonio Histórico, junto a agentes de Medio Ambiente, se comprobó que las intervenciones de la promotora en la Cañada de la Mar, para el proyecto Canalización y camino de acceso al Barranco de Veneguera. Tramo II, «han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad».

El informe incide en que las obras han supuesto la destrucción de casi la totalidad de cuatro estructuras de piedra seca y, al mismo tiempo, han dejado los restos que se han conservado, como muros, depósitos y materiales, muy expuestos a factores de deterioro, que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de Canarias. En la inspección al yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se constató que las actuaciones llevadas a cabo en su zona norte, si bien transformaron parte del espacio, mediante su aplanado con máquinas, no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles.

En su réplica, la empresa argumentó que «las actuaciones que se sitúan en el entorno de la zona arqueológica de Cañada del Mar, de considerable superficie que se extiende a lo largo de 5 kilómetros, las posibles afecciones que relata el Cabildo se refieren a una zona en la que el límite exterior del BIC y la zona de actuación del proyecto de canalización parcial del Barranco de Veneguera se encuentran muy próximas».

«Sin embargo -añadió- no se han generado daños, ya que el contacto tangencial con la zona arqueológica no afecta directamente a las estructuras objeto de protección». Por tanto, según la empresa, «de ninguna forma se puede afirmar que se han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad», pues «pese a que se afirme que este espacio mantenía un grado importante de integridad, la realidad es que las estructuras se encontraban en un avanzado estado de deterioro desde hace mucho tiempo, ya que es evidente que las piedras que lo componen no presentan indicios de movimientos recientes, a razón de su grado de meteorización superficial y como se expresa en propia la Carta Arqueológica Insular».

Ese documento señala textualmente que «el yacimiento se encuentra muy próximo al cauce del barranco, entre la cota 30 y 75 metros, por lo que las estructuras se encuentran en parte afectadas por las obras de canalización llevadas a cabo en los años 80 del siglo XX».

La empresa ya ha encargado un estudio arqueológico, accediendo a lo requerido por el Cabildo, que está en proceso y determinará si ha habido afección y en su caso, cual es su grado. «Desmentimos rotundamente la certeza de las afirmaciones sobre afectación del BIC de la Cañada del Mar, declarado en 2005, y sobre el riesgo de destrucción del ecosistema, que como se aprecia en las fotografías históricas, se trata de un espacio agrícola, que soportó importantes transformaciones durante la década de 1980, en ejecución de las obras de urbanización entonces autorizadas y ya definitivamente descartadas», apuntó la empresa.