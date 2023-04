Adán González Pérez, una vida entre Valleseco y Agaete

Semanas atrás despedíamos al sacerdote Adán González Pérez, conocido como don Adán, que deja una huella imborrable. Y precisamente es ahora cuando debemos destacar su semblanza y realizar un repaso por el legado que nos deja, destacando su trascendencia pública y el significado de su propia vida.

Nace en la primera mitad de los años 50 del siglo XX, en el seno de una familia humilde y trabajadora de Valleseco, donde recibiría las aguas bautismales, la sagrada comunión y confirmación, en un contexto de fervor religioso.

Tras pasar por los seminarios menor y mayor, es trasladado a Gáldar en su último año de teología alrededor de 1981. Su carácter cercano y afable fue suficiente para echar raíces, de tal modo que eligió este municipio para su ordenación como Diácono en la Iglesia de Fátima de La Montaña y posteriormente, el 5 de febrero de 1982, es sacerdote en la de Santiago. Recordado por su cercanía y compromiso con la juventud, que continuaría a lo largo de su trayectoria. Siempre tubo presente esta etapa, en la que rememoraba su participación para la construcción de un templo religioso en el pago de Barrial de Gáldar, colaborando en todos los aspectos con los vecinos, culminando con la inauguración del nuevo templo en 1982.

En 1982 es nombrado Párroco de San José de Caideros (Gáldar) y de San José de Montaña Alta (Santa María de Guía) y adscrito a Gáldar, por lo que continuaría durante algunos años vinculado a esta comarca. Tras cuatro años, en 1986 es destinado a la Parroquia de San Nicolás, en La Aldea, juntamente con el galdense Manuel Reyes, formando un tándem de trabajo encomiable y recordado aún por sus vecinos.

En 1989 es nombrado párroco de San Matías (Artenara) y encargado de Santo Domingo de Guzmán (Juncalillo), tras un breve pero intenso periodo de tres años en la localidad aldeana, de los que destacaba el Diario de Las Palmas: «aunque aceptaba sin discusión su nuevo nombramiento, sentía gran pena por tener que abandonar a sus parroquianos de La Aldea, y sobre todo, a los del sector juvenil y a los de la tercera edad, a quienes se sentía muy próximo».

De su paso por el municipio cumbrero, destaca su contribución a las fiestas de ‘La Cuevita’, con el realce de la Bajada de la Virgen desde 1991, recogido por LA PROVINCIA: «Mi intención, dice el párroco, es que todos nos sintamos partícipes y responsables de las fiestas. Este acto lo define como una fiesta de sentimiento que hay que vivir, y no escribir».

Asimismo, uno de los aspectos que más defendió fue la conservación del patrimonio religioso en todas sus parroquias. Entre los diferentes trabajos que realizó en Artenara, se encuentra el adecentamiento de la Ermita de La Cuevita, tal y como la conocemos en la actualidad, como la construcción en piedra de diferentes elementos de su interior.

No podemos obviar su implicación para la consecución del Monumento del Corazón de Jesús de Artenara. Una imponente imagen del escultor José-Luis Marrero, inaugurada en 1996 que recuerda, salvando las distancias, a la imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro así como su participación en la declaración de San Matías como patrono de los Pinares grancanarios.

Problemas de salud lo mantuvieron apartado de sus responsabilidades en 1995 del que recuerdo la anécdota que comentaba: «vinieron dos compañeros sacerdotes a darme la extremaunción y terminé enterrándolos yo». Tras recobrarse de este paréntesis, el 17 de marzo de 1996 se celebró en Caideros de Gáldar un sentido homenaje como recoge Diario de Las Palmas: “Llovió, sin caer agua del cielo, al brotar el sentir de agradecimiento en hombres y mujeres de medianías, de costa y cumbre, partícipes del merecido homenaje que le brindaron a don Adán González Pérez”. […] Mucho tiene que hacer de bueno un ser humano a sus congéneres para que éstos y en vida, como debe ser, le muestren su afecto, sus sentimientos”.

Debido a las condiciones climáticas, el propio sacerdote contaba que solicitó al obispo Ramón Echarren un destino en la costa, siendo nombrado Párroco de Agaete en 1997 y permaneciendo durante 11 años, donde tuve la oportunidad de compartir con él varios años de mi niñez y adolescencia como monaguillo.

Agaete nunca estará suficientemente agradecido con su labor. En la Iglesia de La Concepción realizó un remozamiento completo en el 2001, devolviendo la cantería original, nuevas vidrieras con la imagen de La Concepción y los evangelistas. No tendríamos suficiente espacio resumir su labor, destacando la restauración del centenario retablo mayor, nueva electrificación e iluminaria, así como la restauración de las imágenes titulares de las parroquias de La Concepción y San Pedro, La Milagrosa en El Risco, a la cual dotó de una digna Ermita y ornamentación, Santa Teresita en El Hornillo, y diversas tallas que por no obviar ninguna no enumeraremos. Impulsor de la creación de un Museo Sacro en la Casa Parroquial de Agaete, se le debe la adquisición de la imagen del Carmen del Puerto de Las Nieves.

Respecto a la Virgen de Las Nieves, Agaete le debe la recuperación y puesta en valor del trono de los Ángeles, obra del insigne escultor agaetense José de Armas. La restauración de la Ermita y en especial su artesonado mudéjar, único en Gran Canaria, con la colaboración del Cabildo y su consejería de Patrimonio que dirigía la actual alcaldesa, María del Carmen Rosario.

Un hito histórico fue la celebración del centenario de la construcción de la Iglesia de San Pedro del Valle en el año 2002, en la que La Virgen de Las Nieves, por primera vez, subiría desde el Puerto hasta el Valle de Agaete en procesión.

El 5 de febrero de 2007 con motivo sus bodas de Plata sacerdotales, las parroquias de Agaete organizaron un homenaje con una eucaristía presidida por las imágenes de San Pedro y La Concepción, seguido de una gran celebración popular en El Valle en el que el párroco destacaba: «Por cumbres y costas me enviaste / para apacentar y guiar tu fiel rebaño / gracias, Tú, el Buen Pastor / y déjame servirte muchos años».

En 2008 es trasladado a la Parroquia de San Andrés (Arucas), El Pagador (Moya) y San Felipe (Santa María de Guía) hasta el 2016, cuando por motivos de una larga enfermedad se retiraría hasta su fallecimiento acaecido el sábado 11 de marzo de 2023.

Difícil empresa es el condensar toda una vida como fue la de Don Adán. Miles los bautismos, comuniones, boda, entierros… dejan una recuerdo entrañable en cada una de las familias. Persona campechana, de los que hacía pueblo, fue pregonero de numerosas fiestas, distinguido con la medalla ‘Pino Canario de Oro’ en 1998 por el Ayuntamiento de Artenara y nombrado hijo adoptivo de Agaete en 2003.

He querido que quede constancia de la vida de quien supo ganarse a su pueblo con un don de la palabra inigualable, con su voz grave y sin que hiciera falta megafonía, se hacía entender a todos los públicos, desde los más pequeños a los mayores, todos lo apreciaban y querían como uno más.