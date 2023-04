José Antonio Reyes: "A mí no me afecta que me llamen cacique, pero hace daño a mi familia"

¿Qué opina del anuncio del consejero de Agricultura y Aguas del Cabildo, Miguel Hidalgo, de que van a llevar a cabo una requisa de agua para garantizar el abasto en las Medianías de Guía, como le había pedido el Ayuntamiento?

Que son cuentos. La requisa se puede hacer de la noche a la mañana. Y, ¿por qué vas a requisar agua sin tienes una planta desaladora parada? Ellos no pueden requisar agua, salvo que sea por una catástrofe, o por la rotura de una tubería importante y el pueblo se vaya a quedar sin agua. Si fuera así, lo entendemos, porque no es la primera vez que se hace. Ya pasó en Gáldar, y se abasteció Guía, Gáldar y Agaete, y no hubo problema. Estamos rodeados de agua. El agua no debe pasar de 15 euros, tenemos luz, aire, de qué estamos hablando. La Administración no es competente con hacer manifestaciones que no dan lugar.

¿Cree que se ha politizado este asunto?

Eso no lo decido, yo. Yo no soy ningún juez. Si amenazan con jueces, allí los quiero ver. El suministro de agua a los habitantes corresponde a las empresas concesionarias externas. Esa empresa -en alusión a Canaragua, que da el servicio a Guía- debe garantizar el agua del municipio. Nosotros tenemos nuestras tuberías y nuestros pozos. Yo les hacía el favor -para abastecer a los vecinos de Montaña Alta- de dejarles el agua arriba (en las medianías) para que no tengan que subirla de la desaladora de Roque Prieto. El Ayuntamiento de Guía se ha metido en este problema por cuestiones políticas.

¿Por qué y cuándo surge esta crisis del agua?

Yo estuve en una delicada situación de salud que me obligó a la hospitalización el año pasado. Y aprovecharon para llevar a cabo el corte de agua a un agricultor, que costó mucho dinero. La junta de gobierno ofrece a cualquier comunero que se vaya de la comunidad 6.000 euros y le quito la toma, pero nadie se va. Tenemos unos 400 comuneros, y no podemos tener más, aunque puede haber 20 más esperando para poder entrar.

¿Por qué se origina la deuda?

Si el dinero del agua que he vendido lo he empleado para salvar una situación con varios agricultores, ¿dónde voy a conseguir dinero si no, cuando los bancos ya no prestan? Nosotros le debemos unos 400.000 euros. Y ellos nos deben unos 469.000 euros. El Consejo Insular de Aguas tutela a las comunidades de regantes. Eso quiere decir que deben ayudarnos, no machacarnos, como están haciendo.

¿Cuántos agricultores no están recibiendo agua del Consejo Insular de Aguas, y están dependiendo de las cubas que ustedes les están mandando?

Tres. Pero son de grandes consumos. Son muchas hectáreas, y no llegamos con nuestras infraestructuras, y usamos la que tiene el Consejo Insular de Agua y las cede al Consorcio. Nos necesitamos unos a otros.

¿Qué le parece que le acusen de ser un cacique?

A mí no me afecta. Eso va en el cargo como presidente, pero a mi familia sí. Están molestos, mi mujer tuvo que ir al centro de salud, porque se reúne con sus amigas y empiezan con sus rollos de tú marido... A ver, yo tengo una vida privada. A mí no me conocen de nada. Yo soy el que maneja o la comunidad maneja el 50% del agua de la zona norte. Y si alguien quiere mi puesto que se presente. ¿Por qué se dirigen contra mí todas las acusaciones si hay una junta de gobierno que toma las decisiones, aunque yo sea el presidente? ¿Por que los comuneros no me denuncian si hago las cosas mal? Hay gente maniobrando para que desaparezca la Comunidad.