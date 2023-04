El Cabildo ultima una requisa en tres pozos en Guía de 200.000 litros al día

El Consejo Insular de Aguas del Cabildo ultima una requisa de unos 200.000 litros diarios de agua a tres pozos para garantizar el abastecimiento de un millar de viviendas de las Medianías de Guía, tras la crisis del agua. Mientras, el consejero del Sector Primario, Miguel Hidalgo, niega que exista una deuda con el Consorcio de Regantes del Noroeste, y asegura que la entidad privada ha pretendido que se les pague hasta el alquiler de guaguas para una manifestación, y expone que la empresa pública de recaudación Valora ha ofrecido a los comuneros un plan de pagos para que puedan saldar los 500.000 euros que han dejado de abonar por el suministro de agua de un año.

«No entro en esos absurdos de que le he mentido o dejado de mentir, con una persona que ha demostrado lo que es, un aguateniente, que le ha cortado el agua a miles de personas de forma caprichosa. Mi preocupación es que los agricultores usen el agua que el Consejo insular de Aguas, por suerte, tiene a su disposición». El consejero niega las acusaciones vertidas por el presidente del Consorcio, José Reyes, durante la concentración que llevaron a cabo este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.

Miguel Hidalgo apunta que Valora les ha traslado una oferta para el fraccionamiento de los pagos para saldar los 500.000 euros que, según afirma, le debe la Comunidad de Regantes por el suministro de agua desde marzo del año pasado, para que pueda volver a recibir de inmediato el suministro. «Es una muestra de buena voluntad. No hay que compensar nada, porque no tenemos con ellos deudas, todo es humo para ocultar lo que tienen que pagar».

Van solos

El Consejo Insular espera que los agricultores afectados por la situación del mediador puedan recibir ya el agua. «Afortunadamente hay diferentes comunidades de regantes que abarcan la zona norte fuera del Consorcio que han mostrado su voluntad de colaborar con el Cabildo para los agricultores que lo necesitan», según el consejero insular.

Hidalgo lamenta, que si como dicen solo hay tres agricultores de grandes producciones afectados por los cortes, se haya generado esta situación. «Se puede estar planteando una manifestación como la del miércoles, donde ni siquiera le apoyan los agricultores porque los ha engañado miserablemente, porque les ha cobrado el agua y no la ha pagado. De qué estamos hablando. Hay grandes productores, y se les atenderá a través del Consorcio de Regantes si regularizan su situación económica, porque es un ejercicio de colaboración. Y, si no, y están al día de sus pagos, pueden solicitar el agua a través de la agencia de extensión agraria para que se les haga una conexión directa, sin necesidad del Consorcio. Otra cosa es que tenga alguna relación con el Consorcio, que se lo impida».

El responsable insular del Área asegura, incluso, que a un afectado se le ofreció el servicio «desde el primero momento, porque había una toma del Consejo Insular al lado; pero no lo aceptó, entiendo que por razones políticas u otras que se me escapan».

Ante la supuesta deuda que alega el presidente de los regantes de 429.000 euros por los daños causados por un corte el año pasado en una finca de Botija de Gáldar, defiende que «va a resultar que suministrar agua a un señor va a tener más coste que hacerlo durante un año a toda la zona norte de Gran Canaria. Es absurdo. Se agarran a argumentos no sustentados en nada, sino en hipótesis; si han tenido gastos es por falta de pagos. No hemos cortado agua al agricultores, sino el derecho del uso del agua al Consorcio. No al agricultor; y las acciones que haya tenido que hacer el Consorcio para darles el agua es un problema íntegramente del Consorcio».

Y añade que «este señor ha tenido la poca cara dura de presentar la factura del transporte y los días que dejaron de trabajar los trabajadores por una manifestación ante el Consejo. De una vez por todas, descubramos quién está detrás de este tipo de cosas, y lo que tenemos al frente de organizaciones de riego en Gran Canaria. Esto no puede ser».

Y añade que la pregunta que deben hacerse es dónde está el dinero que los agricultores han pagado por el agua suministrada.

Mientras tanto, Miguel Hidalgo confirmó que la requisa para garantizar el abasto en Montaña Alta y 16 pagos y núcleos rurales de Guía se presentó la semana pasada, y ya se le ha comunicado a los dueños de tres pozos de la zona. Ahora espera cerrar una acuerdo para poder disponer esta misma semana del agua para el abasto. En el caso de que no hay un acuerdo, esperarán a que se culmine el proceso administrativo.

La normativa habla de una requisa de 100 litros por persona y día (depende de la población del municipio, y en este caso es una zona de menos de 10.000 habitantes), por un periodo inicial de tres meses, pagando para ello «el justiprecio debido», según el Reglamento de Aguas de Canarias (del año 2002), que habla de que «se considera desabastecido un núcleo de población si, por causa de la escasez de caudales disponibles de adecuada calidad, su servicio de suministro público de agua potable no alcanza las dotaciones brutas mínimas».

El Consorcio Insular ha calculado que en la zona hay unos 2.000 vecinos afectados en las medianías de Guía, aproximadamente, por lo cual se puede estimar que la requisa a los tres pozos podrá alcanzar los 200.000 litros por día.

En cuanto a la petición de dimisiones del representante de la COAG, Rafael Hernández, el consejero del Cabildo defiende que los representantes del Consejo Insular de Aguas son elegidos democráticamente, y que el propio José Reyes fue miembro por la COAG. «Sabe cómo se accede al organismo. ¿Quiere él serlo por derecho propio y unilateral, cuando nadie lo elige, y ni siquiera van a sus convocatorias?».