Dos días para crear un videojuego

La isla de Gran Canaria apuesta por la industria de los videojuegos con la celebración de la quinta edición de la Gran Canaria Game Island Jam. Un evento en el que 150 personas se reunirán para intentar crear un videojuego en tan solo 48 horas. Ayer fue la presentación, donde en el recinto ferial de Infecar se formaron los equipos, se explicaron las bases y hubieron ponencias de expertos o mentores.

Entre esas 150 personas está Sara Isabel Sosa y su pareja, Jesús Ojeda. Ellos comparten el sueño de poder crear un videojuego en conjunto, y aunque tienen algunas ideas, les hace falta una tercera personas que haga de programador. A sus 26 años, Sara tiene sus estudios finalizados en lenguas modernas con mención en chino, un máster en cultura audiovisual y literatura, el máster de profesorado y el máster de experto en traducción y localización de videojuegos. «Quiero intentar meterme en este mundo tanto en el tema de traducción como en el de guión. Me he formado en ambos caminos para ver qué puedo conseguir y ver qué se puede hacer teniendo en cuenta que la isla esta empezando a ser un núcleo en el que vienen muchas empresas con todas las ayudas que presenta el gobierno», explica sonriente.

Sarabel, como la llaman sus conocidos, lleva desde que era pequeña relacionada con el mundo de los videojuegos. Una pasión que le transmitió su hermano. «Me encantaría crear un videojuego propio, tengo más de una idea y la ilusión. Seria maravilloso poder tener un juego y que aparezca mi nombre», sentencia nerviosa por la experiencia que está a punto de vivir. Su pareja, Jesús Ojeda, lleva desde los cinco años con los videojuegos, y ahora tiene el privilegio de dedicarse a lo que más le gusta. Es artista 3D, modelador y compositor audiovisual. «Se trata de todo lo que tenga que ver con el arte de videojuegos tridimensional, como las películas de Frozen, que ya son más digitales», aclara con un notable orgullo. Tras aclarar que su intención es pasarlo bien y despejarse, Ojeda desvela que tiene la idea de crear un videojuego, aunque de momento lo que tiene son varios papeles escritos «que hay que pasar a limpio».

Una idea de videojuego que, sin mucha presión, quiso compartir. «El juego que tengo en mente va de juegos de peleas basado en insectos canarios. Va todo tirando a lo canario porque al final siempre vemos mitología nórdica o greco romana pero la mitología y cultura local podría ser bueno para darlo a conocer al mundo y que la gente de aquí se interese más, porque hay mucho desconocimiento», explica Jesús.

Cosme García, director gerente de la sociedad de proporción económica del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado que las intenciones son claras, y no es otra que la de demostrar que hay talento y que hay muchas personas que quieren dedicarse a la producción de videojuegos. Además, aprovechó la oportunidad para explicar uno de los mayores retos que tienen este año y que les ha propuesto plátano de canarias. «Quieren financiar un videojuego que sirva para promocionar la dieta saludable basada en el plátano».

Lourdes Pardo se encuentra en una mesa rodeada de tres chicas más. Aunque ríen y charlan, se han conocido hace escasos minutos, pero todas comparten las mismas ideas, motivo que las ha hecho juntarse para intercambiar opiniones. «Yo personalmente hice un curso de ilustración en la escuela de arte y cuando lo termine tenia interés por continuar en la industria del videojuego. Iba a hacer un máster de creación y diseño de videojuegos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero desgraciadamente se cancelo por el covid y nunca se volvió a retomar», asegura Lourdes al ser cuestionada por sus inicios en el mundo del videojuego.

Javier Puertas: «Hay muchos niños que ya no quieren ser astronautas, sino que quieren hacer el próximo Mario Bros»

Pardo, que ha llegado hasta el recinto de Infecar para participar en este evento por el mero hecho de quitarse la espina que le propició el no haber podido hacer ese máster, ya tiene en mente uno de los videojuegos que le gustaría que algún día viera la luz. «El juego está basado en el género de Las chicas mágicas y se trata de unas supernenas católicas que usan el poder de Jesús para batir a los malos desde el punto de vista de la comedia», explica entusiasmada.

Jon Cortázar y Javier Puertas son dos de los mentores que durante estas 48 horas estarán presentes en el recinto ferial de Infecar para orientar a todos los jóvenes que tienen pensado dedicarse a la industria de los videojuegos. Cortázar, del estudio Relevo en Bilbao, asegura estar sorprendido por lo que se ha encontrado en este evento. «Me ha sorprendido el número de personas que se han animado a venir a una Jam como esta. Que haya tanta semilla de creación me ha maravillado y esto hay que aprovecharlo. Que hay conocimiento y talento es la base y es lo que parece, estoy gratamente impresionado», explica.

Javier Puertas, por su parte, acude a representación de Selecta Play para dar una serie de charlas inspiradoras para que vean el paso de después, el donde podrían estar en un futuro. «Hace unos años no se podía hacer nada y que ahora exista esta inyección es vital para la comunidad autónoma canaria porque hay muchos niños que ya no quieren ser astronautas, sino que quieren hacer el próximo Mario Bros. Es importante que esta generación se quede aquí y no haya una fuga de cerebros», aseguró.

Ambos expertos, al ser cuestionados por el futuro de los videojuegos, no han dudado en responder de manera unísona. «Es complicado porque es muy cambiante. Tenemos que reinventarnos e innovar constantemente. Estamos a ver qué pasa y por dónde llueve antes de salir a la calle para no meterte en algo que no es y tengas que cerrar y tener un problema, pero tienes que estar al día porque es muy cambiante», argumentan Javier y Jon.

Mañana a las 17.00 horas se mostrarán en una presentación pública los juegos creados frente a un jurado compuesto por profesionales de diversas áreas, que se encargarán de seleccionar el mejor proyecto. Un evento que ha desatado la ilusión de más de 150 canarios que sueñan con crear, en un futuro, su propio videojuego.