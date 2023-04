Un centenar de agentes turísticos sella su compromiso con la calidad

Un hotel, una tienda de artesanía, un taxista, una finca de cultivo de café, una empresa que imparte clases de tenis playa, una tienda que bisutería fabricada con corcho, una oficina de información turística y un restaurante. Estas son las ocho nuevas empresas, profesionales o entidades de la isla que han obtenido este año el Sello de Compromiso de Calidad Turística en Destino (SICTED), una distinción que promueve la Secretaría de Estado de Turismo y gestiona Turismo de Gran Canaria, organismo del Cabildo de Gran Canaria.

En un acto que tuvo lugar ayer en la Casa de Colón, los responsables de Hotel Silken Saaj Las Palmas, de La Molina Artesanía de Mogán, Juan Fleitas como titular de la licencia de taxi de Telde 198, de Aproba Tenis Playa, de la finca La Laja-Bodega Los Berrazales, KanaryBrazil y la Oficina de Información Turística de Triana recibieron de la mano del presidente del Cabildo insular de Gran Canaria, Antonio Morales, los diplomas que certifican su apuesta decidida por ofrecer desde cada uno sus negocios o entidades un servicio de calidad. Al mismo tiempo, otras 88 empresas y entidades de la isla renovaron este compromiso que ya suscribieron en su día para dar la mejor atención a los turistas, por lo que son ya cerca de un centenar las empresas y profesionales lo que cuentan con este distintivo del Ministerio.

Entre las entidades, profesionales y empresas que renovaron este certificado ayer estaban los responsables del museo Guayadeque, Turismo Rural Agüimes S.L.; de la Casa Museo Tomás Morales, de Labranda Bronce Playa; Sebastiana López, titular de la licencia de taxi 108 de Ingenio; el representante de la Oficina de Información Turística del Aeropuerto; de la Oficina de Información Turística de Cruz de Tejeda; del restaurante La Pasadilla; de Lenaf Gestión de Servicios S.L.; de las viviendas vacacionales GB 41 (507) y GB 41 (607); de Buceo Norte; de la Casa Lucas; la casa cueva Paquito; de la casita La Mariposa; de El Cañaveral y de la casa vacacional GB 44 (1B).

También recogieron el certificado de calidad Mónica Suárez, que es la propietaria de una farmacia en San Agustín; la responsable de la empresa Lalas House; de Lemon & Soul Las Palmas; de la vivienda vacacional GB 44 (1C); de Mannix Urban Apartaments, los propietarios de las viviendas vacacionales GB 44 2A, 2B, 2C, 2 D y 2 E, y 3C Minimalist; y de las viviendas vacacionales Lanz 8 (2B) y (2C). Entre los que también renovaron este diploma que gestiona Turismo de Gran Canaria acudieron los responsables de Moderna y estilosa vivienda de Las Canteras; de Moderno y Chic sobre el mar, de las viviendas vacacionales MYL 36 (11F), y Perú 7; de los apartamentos Casas Pepe; de los apartamentos El Motor de Tejeda, Roque Bentayga; de los apartamentos El Motor de Tejeda, Roque Nublo; de Bodegas Mondalón Picachos SLU; de Casa Castañar, de Casa de Colón, de la Casa de los Suárez; de la Casa del Cura; Casa Doramas; de la casa El Granero; de la casa La Aldaba; así como de la casa Mirador; de la casa rural Casa de la Virgen; de la casa del Orobal; el de la casa rural Llanos de la Corona; al igual que el de casas rurales de Guayadeque B1 Siempreviva; y de las casas rurales de Guayadeque B2 Verode, B3 Salvia, B4 El Almendro. También recogió la distinción el arqueólogo Marcos Moreno por el Centro de Interpretación de la Fortaleza; el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, por el Centro de Interpretación de la playa de La Aldea; los directivos de la Fina Naturacanaria; del Gloria Palace Amadores Thalasso& Hotel; y del Gloria Palace de San Agustín; de Hospìtales San Roque de Vecindario; del Hotel Arucas S.L.; Hotel Parque; Insuite Eventos S.L, Juan Jamón; las Casa de Lola y Rafael; Livingsea; el titular de la licencia de taxi LM 94 de Ingenio; Malfu Homen; el representante de Mojosurf Canarias; del museo etnográfico Casas Cuevas de Artenara; del Museo La Zafra; del Museo Néstor Álamo; de la Cueva Pintada de Gáldar; de Naturacanaria Azuaje; Naturacanaria Flor de Mundo; Naturacanaria Las Dalias; de la Oficina de Información Turística de Arucas, la de Firgas la de Gáldar, la de Moya, la de Telde, la de Valleseco, la de La Aldea. Y por último, recibieron el mismo certificado el representante del Parador Cruz de Tejeda, de la Policía local de Ingenio, y del restaurante Tagoror.

Por su parte, el presidente del Cabildo destacó que este sello se concede por dos años, y luego se renueva, y que implica desde empresas de hostelería, a taxistas, viviendas vacionales, y entidades, muestra la inquietud y del interés de la sociedad por mejorar la competividad del destino. «Cuanto más calidad aportemos más garantizamos la fidelización, Y un mayor gasto porque el turista recorre el territorio y disfuta de las propuestas que se ofrecen, y todo eso ayuda a mantener los datos de la recuperación histórica del turismo en la isla», resaltó.

Víctor Lugo, gerente de la finca La Laja y la bodega Los Berrazales de Agaete, señaló ayer que es necesario apostar por un turismo de calidad, que defienda los productos kilómetro cero y el patrimonio para que los turistas que nos visitan perciban todas esas experiencias que viven en la isla como algo único. El responsable de esta empresa que acaba de obtener este sello de distinción, animó a todos los empresarios a apostar por contar con esta certificación porque «da una mejor imagen de cara al exterior, y porque todos los visitantes van a hablar del buen servicio, del trato y de la profesionalidad que han recibido durante su visita». Para el gerente de esta finca de producción de café contar con este certificado ha sido una tarea fácil porque desde hace años han estado trabajando para lograr que los turistas que acuden a visitar esta plantación, la única de Europa, disfruten de una experiencia única, por los productos de calidad y del entorno familiar, porque «no todo puede ser playa».

Sebastiana López Cazorla, propietaria de la licencia de taxi 18 de Ingenio, lleva 20 años al volante. Fue su marido el que empezó con el taxi haciendo viajes desde el Aeropuerto, y cuando vieron que era una actividad que iba bien se incorporó ella, que al final se ha quedado sola con el taxi porque él ya se jubiló. Chana, como le conocen familiarmente, que ha renovado el sello de calidad turística. aseguró ayer que no le ha costado nada cumplir con los requisitos para mantener esta distinción. «En realidad es lo que hay que cumplir todos los días, si eres un buen profesional. Hay que tener el taxi limpio, en orden, es algo que a mí no me cuesta ningún trabajo», destacó esta taxista de Ingenio. Tras unos meses de mucha actividad debido al buen momento que vive el turismo, comentó que también ha tenido que afrontar temporadas malas, y que como «trabaja a demanda hay días que echa hasta 20 horas al volante, y a veces que en toda una jornada no logra lo que otro en una mañana».