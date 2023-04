«Gran Canaria es la que tira del empleo y de la economía en el Archipiélago»

Acaba su segundo mandato al frente del Cabildo y ya se encuentra en la precampaña para intentar repetir. ¿Qué balance hace de estos cuatro años?

Creo que estos cuatro años han servido para consolidar un modelo de isla con el que llegamos al gobierno del Cabildo. Esta isla no tenía un proyecto unitario, no tenía un norte ni una senda por la que transitar. El concepto de ecoisla ha conseguido fijarse en el imaginario colectivo y trasladar un modelo de futuro. Es una marca del Cabildo de Gran Canaria y los grandes objetivos de ese proyecto se han ido consiguiendo, se han ido afianzando. Me parece que ya no hay vuelta atrás. Ese es el camino por el que tiene que avanzar la isla en los próximos años.

No todos ven resultados tangibles en ese modelo de ecoisla. ¿A qué se refiere?

Hablo por ejemplo de soberanía energética. Esta isla es la que más ha avanzado y la que tiene más proyección de futuro, con la eólica marina y con el Salto de Chira. Son instrumentos revolucionarios para la descarbonización de la isla. También me refiero a que hemos avanzado en soberanía alimentaria, con pedagogía e información sobre el concepto de Kilómetro Cero y la necesidad de consumir el producto local para proteger el paisaje y generar empleo. O en la seguridad hídrica.

Pues en estos días está desatada una guerra del agua en el norte de la isla.

Se ha trasladado como algo importante lo que en realidad es una anécdota, un conflicto con una comunidad de regantes. Esta isla se ha armado para resistir a la desertización y para hacer frente a la sequía. Esa seguridad hídrica de la que hablo tiene que ver con el Salto de Chira, pero también con un conjunto de redes, de depósitos y embalses, con 100 millones en inversiones. Lo mismo ocurre con el transporte público, en el que hemos logrado importantes objetivos en los últimos años. Ahora estamos en un periodo transitorio gratuito, pero elCabildo ya había avanzado para convertir en casi gratis el transporte en guagua. Con solo 10 euros podías viajar a cualquier rincón de la isla durante todo el mes. También hemos hecho avances en la diversificación, en la economía azul y la circular, como las inversiones de más de 400 millones en acuicultura. Se ha dado respuesta a la Igualdad o a los cuidados en los centros sociosanitarios como no se había hecho nunca en la historia del Cabildo. Estamos hablando de 1.600 camas y mas de 140 millones de inversión. Igualmente se ha atendido a la industria y al comercio, pues los polígonos industriales estaban absolutamente abandonados y se han transformado para trabajar con dignidad. Por último, hay que resaltar el vuelco en el tema audiovisual, con 100 millones de inversión el año pasado, 148 producciones y más de 9.000 empleos. Y con platós propios. Es la única isla que tiene una propuesta de esas características y ahora se suma una iniciativa privada, Dreamland, que sin duda va a impulsar al sector audiovisual. En resumen, se planta cara a los efectos del cambio climático y se ha logrado afianzar ese modelo de isla.

¿Qué proyectos se han quedado en el camino?

Siempre quedan cosas por hacer. Por ejemplo, hay un proyecto estratégico de futuro, el tren, que me hubiese gustado comenzar y no ha podido ser, pero se ha avanzado muchísimo.

El tren del Sur y la central hidroeléctrica Salto de Chira son las dos principales obras de la isla, pero tras más de diez años de trámites aún se ven pocos resultados y siguen las reticencias de parte de la población. ¿Veremos avances en el próximo mandato?

Sí. El próximo mandato debe ser el del ferrocarril, el transporte guiado apoyado en las energías renovables para abrir vías de comunicación entre la capital y el sur para depender solamente de la autovía GC-1. Necesitamos la alternativa del tren, que va soterrado en un 80%, por lo que es casi un metro que comunica el sur con el resto de la isla. Cuando se produce un fenómeno meteorológico o hay un accidente que distorsiona el tráfico de coches se divide la isla y se incomunican muchas zonas. Es una obra muy compleja, pero ya tiene todos los proyectos redactados y una gran parte del suelo ya disponible para las estaciones y todo lo que va en superficie. Es una apuesta del Cabildo que ha costado tiempo hacerla realidad, pero solo queda la financiación y empezar las obras. En cuanto a la contestación, siempre la habrá. En cualquier actuación siempre hay personas que no están de acuerdo. Otra cosa es que haya una contestación mayoritaria, eso sí haría cuestionar el proyecto, pero tanto en el tren como en Salto de Chira la oposición es absolutamente minoritaria y no tiene sentido que una minoría condicione el desarrollo de una comunidad. Es como si una minoría antivacunas condicione que se pueda poner freno a la pandemia.

Tampoco ha salido en este mandato el Siam Park del sur de Gran Canaria. Aunque es cierto que lo han frenado los tribunales por denuncias de otras empresas, parece que las administraciones no han sido muy diligentes con esa inversión.

Las administraciones han sido absolutamente diligentes. En el caso del Cabildo, en el primer año estaban todos los temas absolutamente resueltos. Y en el caso del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estaba a punto de conceder la licencia. Han sido enfrentamientos empresariales los que han frenado la propuesta, pero también tengo que decir que las administraciones tienen serias dificultades en estos momentos.

¿Los cabildos sufren el mismo colapso burocrático que los ayuntamientos?

Claro. Hay que recordar que en el año 2008, cuando la crisis económica, se pretendió atajarla con recortes y ajustes. Se trasladó a la población que las administraciones estaban sobredimensionadas y con datos falsos se decía que teníamos 400.000 políticos y funcionarios, un porcentaje más alto que Alemania o los países de la Unión Europea. Era todo mentira. Al final, esas tasas de reposición que han impedido que se renueve la administración pública están frenando los servicios a los ciudadanos y están creando un problema serio. Hay dinero y proyectos, pero no se pueden sacar adelante. Además, en la Ley de Contratos Públicos del Estado se han puesto en marcha mecanismos para el control de la corrupción que se han extralimitado y han hecho un enorme daño.

¿Ha gobernando cómodo estos cuatro años en el pacto con el PSOE y Sí Podemos?

Sí, sí. Ha sido un gobierno absolutamente respetuoso, leal y coordinado en el trabajo. Me he sentido muy a gusto.

El anterior candidato de los socialistas, Luis Ibarra, abandonó el cargo de vicepresidente a los pocos meses. Su sucesor, Miguel Ángel Pérez, cambia ahora de aires y han sido evidentes las discrepancias en asuntos como la Orquesta Filarmónica o la compra de Amurga. También las dos consejeras de Sí Podemos anuncian que dejan la política en mayo. No da la impresión de que sus socios hayan estado tan cómodos.

Lo de Amurga fue en el mandato anterior. Que en cuatro años de trabajo haya habido solamente alguna discrepancia es algo que me parece casi milagroso. Esas discrepancias se producen todos los días en las familias o en los grupos de amigos. Esas dos compañeras de Sí Podemos se van porque así lo han decidido, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento del grupo de gobierno.

Nueva Canarias (NC) aún no ha anunciado su candidatura al Cabildo. ¿Repetirán todos los consejeros y en los mismos puestos, como ya ocurrió de forma casi exacta en 2019?

Hay alguna variación en el orden y alguna persona que renuncia, pero básicamente el grupo está conformado por las mismas personas.

¿Quién será el o la número dos?

Todavía no lo hemos hecho público, pero será una persona con mucha experiencia y capacidad de trabajo.

NC es un partido de fuertes liderazgos masculinos y sus compañeras así se lo han reprochado en alguna ocasión. ¿Habrá listas paritarias hombre-mujer en esta ocasión?

Habrá paridad porque así está establecido por la legislación.

¿NC intentará atraer a los consejeros de Sí Podemos y de Ciudadanos que han abandonado sus partidos?

No. Pero a mí no me importaría en absoluto trabajar con ellos. Yo hablo con las personas de Ciudadanos y de Podemos y tienen la suficiente capacidad para formar parte de una propuesta como la que represento. Me da mucha pena que compañeras como Sara Ramírez o Conchi Monzón no puedan tener continuidad en sus trabajos, pero no es posible. Desde luego, e incluso se los he dicho a ellas, no tendría problemas en que esas personas formaran parte del gobierno desde otro ámbito.

La Consejería de Deportes, en manos de los socialistas, ha sido fuente permanente de conflictos durante todo el mandato, hasta el punto de que el secretario de organización del PSOE y alcalde de Arucas le pidió públicamente a usted que destituyera a Francisco Castellano. ¿Defiende la labor de ese consejero?

Bueno, hay una parte de la labor del consejero que se hace en el marco de un equipo de trabajo y consensuada. Eso pasa por la inclusión en los Presupuestos de los propuestas que se pactan y esas políticas están asumidas. Luego hay otro tipo de actuaciones con las que puedes estar más o menos de acuerdo, pero básicamente con las políticas encaminadas al deporte base o de élite, o la dotación de equipamientos e infraestructuras a los municipios, por supuesto que sí porque emanan del gobierno insular.

En este mandato ha seguido levantando reparos de la Intervención del Cabildo por los gastos en los centros de menores, por valor de casi 80 millones de euros. ¿Por qué en tanto tiempo no se ha resuelto ese problema con convenios o contratos con las ONG para evitar que el interventor cuestione todos los gastos del área de Menores desde hace más de diez años?

Con convenios no se puede, tendría que ser con contratos públicos. A lo largo de estos últimos años hemos estado a punto en dos ocasiones de tener resueltos los pliegos para hacerlo posible. Pero se ha modificado la ley y al cambiarse hemos tenido que volver a reiniciar todos los procedimientos. Ahora estamos en un proceso que nos va a llevar a terminar con esa situación de precariedad.

Los interventores del Cabildo ponen muchos reparos cada año, no solo en los centros de menores, y es usted quien los tiene que levantar. ¿No le preocupa que se pongan reparos?

Es una práctica muy común en las administraciones. Hay otros cabildos, pero no voy a señalar, que tienen muchos más reparos. Es un sistema que está ahí, que lo permite la legislación y que se utiliza cuando se pueden poner en riesgo los servicios esenciales. Se hacen con procedimientos reglados en los que intervienen los técnicos y en los que se justifica por qué se adopta una decisión de esas características.

Usted rechaza que se comparen los datos de la recuperación turística de Gran Canaria tras la pandemia con los de islas como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura. ¿Por qué? ¿En qué situación se encuentra el sector turístico grancanario?

En febrero, Gran Canaria fue la isla con mayor crecimiento de turistas, con un 22-23% frente a la media del resto de las islas que estuvo en un 14-15%. Gran Canaria ya está con unos datos muy parecidos a los del año 2019, antes de la pandemia. Gran Canaria ha tenido más dificultades porque afectó principalmente al turismo alemán y al nórdico, no tanto al británico, que es el que tiene una mayor presencia en Tenerife. Eso se ha solventado y estamos recuperando los niveles de 2019. Están llegando turistas de otras latitudes que antes no lo hacían, como franceses, belgas, holandeses o italianos, lo que ayuda a diversificar. Aunque tuvimos más dificultades con el turismo alemán y nórdico, sin embargo han aumentado un 30% los ingresos, que es a lo que debemos tender, a fidelizar el destino para que el visitante esté más tiempo y realice más gastos aquí. Sabemos que Tenerife tiene un millón y medio más de turistas al año, pero a pesar de eso la diferencia de recaudación entre una isla y otra no llega a los 400 millones de euros, lo que quiere decir que el turista que viene a Gran Canaria genera un gasto importante en la isla. En estos cuatro años hemos avanzado muchísimo en la modernización de la planta alojativa con el rescate del Consorcio Turístico de Maspalomas, que estaba hundido y sin ninguna operatividad.

En el último Debate sobre el Estado de la Isla aseguró que Gran Canaria es la que tira de la economía del Archipiélago. ¿En qué se basa para decir eso?

Es cierto que esta isla tira de la economía canaria y se ve en el mercado laboral. El empleo ha crecido un 9% de 2019 a 2022, frente a un 5,4% de la media de Canarias. Islas similares a la nuestra no han crecido ni un 1%. Lideramos la creación de empleo en la Comunidad Autónoma y estamos en máximos de la serie histórica, con casi 400.000 personas ocupadas. La tasa de paro, según la EPA, está en un 13,4%, bajó 6,7 puntos frente a los 4,2 de Canarias. Por tanto, creo que estamos en una situación en la que la mejora del empleo ocupa un espacio central y tiene que ver con esta propuesta de diversificación y desarrollo económico. La subida del empleo femenino fue del 10,5%. El empleo juvenil está todavía muy alto, el 33%, pero por debajo de la media de Canarias, que está en el 35%.

Primero con la moratoria turística y ahora con el control demográfico, prosigue el debate de la sobrepoblación de la isla. ¿Frenar el aumento de la población es también una asignatura para el próximo mandato?

Hay varios debates pendientes para los próximos años, también el de la ecotasa, que ya se está aplicando en algunos lugares y que defienden empresarios turísticos, por ejemplo en Baleares. Hay que hacerlo de una forma consensuada y con un fin último de destinar esa ecotasa al sector turístico y a modernizar los espacios públicos. A aliviar el efecto que produce el turismo en el medio ambiente. También hay que debatir sobre la inmigración y el control demográfico. Por ejemplo, es imprescindible que la mesa que se ha creado en el Parlamento de Canarias escuche al resto de las administraciones para que hagan propuestas, porque está claro que no se da la misma situación en todas las islas. La sobrepoblación que ya se vislumbra tiene un efecto perverso sobre el territorio y los recursos naturales.