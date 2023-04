La XXXII edición del encuentro solidario de los pueblos de África y Latinoamérica, ESPAL, que este año lleva como lema Hasta que la dignidad se vuelva costumbre, llega al municipio de Santa Lucía de Tirajana. En esta edición, entre otras actividades, se va a hablar y trasladar a la población diferentes temas de interés general, como la situación que está atravesando Colombia, la lucha feminista en África o el movimiento por la regularización de personas migrantes. Por otro lado, dentro del marco de la programación, las trabajadoras internas del hogar y las camareras de piso denunciarán su situación.

Alexa Martínez, miembro del colectivo de dignificación del trabajo del hogar y los cuidados de las islas Canarias, ha mostrado su nerviosismo por esta edición del ESPAL, donde van a denunciar las condiciones a las que están sometidas en sus puestos de trabajo. «Llevamos mucho tiempo preparándonos difundiendo la información y ya llego el gran día de reivindicar, festejar y mostrar», explica esta empleada del hogar.

Procedente de Colombia, llegó hace seis años a Las Palmas de Gran Canaria, y aunque es periodista y tiene su titulación homologada, no ha podido encontrar trabajo de sus estudios. «Comencé como empleada del hogar y de los cuidados en un régimen interno. De estos seis años, cuatro he estado interna porque no he tenido otras opciones», argumenta tras aclarar que una formación hace un año le hizo abrir los ojos.

Según Alexa Martínez, en el archipiélago, en relación con la península, la situación es muy diferente. «Aquí estamos empezando a reivindicar nuestros derechos, a establecer diagnósticos a partir de nuestras experiencias. En Canarias no se refleja la realidad de la irregularidad de los contratos que no existen en este sector, compañeras que por su situación de irregularidad administrativa no cuentan con un permiso de residencia y están en un estado crítico de vulneralización».

Una de las dificultades con las que cuentan todas estas personas es la poca concienciación de las trabajadoras, motivo por el que desde este colectivo están intentando gestionar, juntándose con personas expertas en extranjería que puedan darles un acompañamiento y un asesoramiento. «Necesitamos tener derechos, para empezar, un contrato de trabajo para regular nuestra situación, condiciones dignas con al menos el salario mínimo interprofesional y no por debajo como pasa en canarias, unos horarios justos, porque hay algunas compañeras que hacen incluso mas de 80 horas de trabajo», explica Alexa mientras pide solidaridad y compromiso a la sociedad.

Alexa Martínez: "Necesitamos derechos y unas condiciones dignas de trabajo"

Con el optimismo y la esperanza de que la situación cambie en un futuro, Alexa Martínez ha dado las tres claves principales para que esto se pueda dar. Primero, que las trabajadoras tomen conciencia de la situación que tienen y dejen el miedo a un lado. Lo segundo, conocer los derechos que tienen para que haya una regularización y lo tercero es trabajar en conjunto con la sociedad canaria.

Aunque queda mucho por hacer y desde el colectivo esperan un compromiso tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España para que se hagan los cambios necesarios, económicos y legislativos para pasar al régimen general y estar en igualdad con cualquier trabajador español, el primer paso es denunciar y reivindicar esta situación en el marco de la celebración del ESPAL con la intervención de Alexa Martínez y Marcia Cecilia Díaz , del movimiento de las Kellys en Canarias, que hablarán de la lucha por el empleo digno de las mujeres en el archipiélago.

Esta edición de ESPAL, que se desarrollará hasta el 22 de abril, tiene como principal objetivo rendir homenaje a las luchas colectivas y ser un espacio de encuentro para que la dignidad de las personas y los pueblos, tal y como se puede leer en el lema de este año, se haga costumbre. Esto se hará a través de exposiciones, muestras de cine y cortometrajes, representaciones teatrales, encuentro de ongs, danzas del mundo y un espacio para la palabra, el diálogo y el encuentro con activistas, periodistas y defensores de derechos entre otras muchas actividades.