Los vecinos de Carrizal siguen sin soluciones al trazado del cableado de alta tensión

Los vecinos de la plataforma Justicia Social Carrizal fueron convocados ayer para una reunión en la sede de la Consejería de Transición Ecológica junto al consejero, José Antonio Valbuena, la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, miembros de grupos políticos del del ayuntamiento de Ingenio y representantes de Red Eléctrica. Una reunión en la que, según los vecinos afectados, no se solucionó nada ni se llegó a ninguna conclusión.

«No salimos contentos, es lo mismo de siempre. Quieren la implicación por parte de la ciudadanía para que cuando se sienten a hablar con los dueños de los terrenos que viven por la zona del barranco se ejerza una mayor presión. Yo les digo que esto no es competencia de los ciudadanos, sino de las administraciones», explica Francisco Suárez, portavoz de los vecinos afectados por el trazado del cable de Carrizal.

Francisco Suárez ha argumentado que lo que han hecho en la reunión es mostrar el acuerdo por parte de todas las partes presentes para conseguir el mismo objetivo, que es que el cable pase por el barranco. «Pero si un solo dueño dice que no, no van a utilizar la misma alternativa que utilizan para el reconocimiento de utilidad publica. No quieren utilizarlo con este trazado». A pesar de que en un principio, esta cuestión debería estar solucionada este año, según los vecinos afectados, esta idea se ha visto modificada por parte de Red Eléctrica España. «Hoy nos han dicho que vamos a seguir en la lucha por conseguir que el cable pase por el barranco, que es la intención. Quieren intentar que sea lo antes posible pero Red Eléctrica comento que este proyecto lo contemplaba para que se realizase este año pero que veía que por la lentitud del proceso, posiblemente no fuera para este año», explicó Francisco.

El próximo lunes 24 de abril habrá una concentración desde las 18:45 hasta las 20.00 horas delante del ayuntamiento de Ingenio, en la plaza de La Candelaria

Desde la plataforma Justicia Social Carrizal reiteran que seguirán adelante con la lucha, y que por mucho apoyo que tengan, lo que quieren son documentos que abalen las palabras que se les han dicho. «Todo este tipo de cuestiones es mediante documentación, y aquí un día te dicen blanco, y al otro negro». Con la intención de seguir haciéndose oír, el próximo lunes 24 de abril tienen una concentración desde las 18:45 hasta las 20.00 horas delante del ayuntamiento de Ingenio, en la plaza de La Candelaria. Ahí volverán a manifestar la petición y volverán a recalcar que el ayuntamiento tuvo conocimiento de esta cuestión desde el año 2016 y no contó con la opinión de la población afectada. «Ahora pretenden que vayamos de la mano con ellos para hablar con las partes implicadas. Estamos en un bucle», expresan molestos.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los vecinos afectados de Carrizal quieren dejar clara una cuestión, y es que aunque van a seguir en la misma línea «porque posiblemente recaiga en la próxima legislatura», aseguran que la intención que tienen es no politizar nada, porque entre los afectados hay gente de todos los partidos, y ellos lo único que quieren es aunar fuerzas entre todos para conseguir el objetivo.

Francisco Suárez: «Queremos dejar claro que no queremos politizar nada porque entre los afectados hay gente de todos los partidos»

Desde la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, aseguran que «se ha reiterado a los representantes de las plataformas vecinales de Ingenio el compromiso del Gobierno de Canarias y de Red Eléctrica de descartar el paso del trazado por el casco histórico, tal y como anunció el consejero en su visita de 19 de noviembre al municipio, a pesar de que la compañía contaba con el amparo legal de desarrollar este proyecto tal y como estaba contemplado. Se trata de un procedimiento excepcional de voluntad por lograr un trazado que cuente con el consenso de todas las partes, incluyendo a los vecinos y vecinas de las parcelas afectadas».

Por otro lado, expresan que «se siguen estudiando dos alternativas, aunque en igualdad de condiciones técnicas y de viabilidad se prefiere por parte del Gobierno de Canarias y de Red Eléctrica la alternativa del barranco, que es la que mayor consenso tiene. Para el desarrollo de esta alternativa hay que realizar una serie de estudios previos, con el permiso de los propietarios, y en esa línea se trabaja. Por ese motivo, se pide la colaboración de las plataformas para acompañar a las instituciones en las reuniones con los vecinos con el fin de lograr ese acuerdo y poder realizar las pruebas y, en último término, desarrollar el proyecto por la alternativa del barranco».