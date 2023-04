¿Dígame que tienen estas fresas que cultiva aquí en esta finca de Valsequillo que no tienen las que llegan de la Península?

Lo mejor es el sabor, que es espectacular. Compare una fresa de aquí con una de Huelva y verá no tienen nada que ver. La nuestra tiene más azúcar. ¿Porqué? Porque tienen más horas de sol , y aquí se recolecta solo cuando está al 90% de maduración, mientras que la de Península la recogen mucho antes.

¿Y con esa calidad les cuesta competir con Huelva?

Si, mucho, por los costes de producción. Producir un kilo aquí sale más caro que en Huelva. Primero por el agua, que allí la pagan a 0.12 el metro cúbico, y aquí a 1 euro el metro cúbico, porque el agua que gastamos es el agua de beber. A la fresa no se le puede poner agua desalada. Allí le echan agua también buena, pero les sale más barata que la de Fuente Umbría que ponemos aquí.

¿Qué otros costes encarecen el cultivo aquí?

Además del agua, los envases de fibra de coco. Aquí el envase de fibra de coco en el que se planta la fresa sale más caro, también los plástico del invernadero, las cajas de cartón. Todo viene de fuera y hay que pagar un plus porque todo lo compramos fuera.

¿Cuánto le cuesta producir un kilo?

Más de tres euros. Tres euros y pico largos. Pero aquí llegan a Mercalaspalmas a 2,20 euros el kilo de fuera , y a ese precio no pensamos nosotros ni en cogerlas.

¿Las grandes superficies presumen de que les compran la producción pero a la vez también traen las de Huelva, con lo que algo no cuadra?

No toda las cadenas tienen acuerdos. En mi caso le vendo a Spar y a Lopesan, porque en esta finca (La Palma) hago producción integral, que tiene un coste mayor. Eso consiste que las plagas las combato con bichos, un bichito se come a otro, y no uso productos químicos.

¿Pero en esa relación con el distribuidor se ven obligados a bajar los precios?

Le explico. Por ejemplo, Hiperdino tiene una oferta que pone la fresa a 1,69 euros el kilo, y Spar también las hace, pero en este caso primero cogen toda mi producción y solo si les falta para atender todo su mercado cogen las de Penísula.

Claro, ¿así el consumidor no se entera de lo que compra?

El consumidor sabe que la fresa de aquí es la mejor, que está recién cogida, pero le cuesta pagarla. Tienen que leer la etiqueta y saber de dónde viene lo que come, pero también entiendo que al final compren por el precio.

¿Qué ha pasado en cinco años para que se haya reducido la superficie cultivada de fresas en Valsequillo?

Pues que aquí no hay relevo generacional. La gente se jubila y ya esa tierra no se planta. Tengo tres hijos y de momento están estudiando y no sé si se van a dedicar a esto, pero estar aquí, si no te gusta, es complicado. Son muchas horas, cuando calienta pasas calor, si llueve te mojas, y si enfría también pasas frío.

¿Marcó la pandemia también un parón del que algunos no remontaron?

Bueno, en la pandemia algunos se vieron apretados. En mi caso como vendo a Spar, pues al fin y al cabo la gente seguía comiendo, pero los que suministraban a restaurantes y hoteles se vieron sin clientes de golpe.

¿Ahora están plantadas solo 50 hectáreas en el municipio?

Sí, y cada vez que alguien se jubila son unas hectáreas menos. La gente joven, -y a los políticos no le gusta que lo diga-, no está por la labor de dedicarse a la agricultura, Hace unos meses, si se asomaba a mi finca veía que allá enfrente todo eran papas, millo, y todo plantado, y mire ahora que todo está abandonado y queda solo un chico plantando.

Ya que habla de los políticos, ¿cuándo dicen que hay que lograr la soberanía alimentaria de la isla no les cuestionan ustedes que cómo se logra eso , si luego la producción de fuera les hace bajar precios y trabajar al coste?

Es fácil verlo todo desde fuera. esa es nuestra lucha. Por lo menos hemos logrado que se aplique el Arbitrio sobre la Importación (AIEM) a la fresa que llega de fuera pero entendemos que el gravamen es muy bajo y que debe subirse al 15 o al 20% si lo que se busca es proteger la producción local que para eso se creó esa figura. También le digo que no hace falta que el impuesto todo el año, para no perjudicar al consumidor porque aquí en Valsequillo se produce de enero a julio, y de julio a diciembre, que esa segunda cosecha la tengo porque aunque el sabor de la fresa del invierno no es el mismo, tengo que tenerla para los hoteles y para cumplir con algunos consumidores.

¿Porqué se dedicó a cultivar fresas?

Porque no estudié y el que no estudia tiene que trabajar.

Pensaba que le venía por tradición familiar la agricultura.

Mi padre plantaba algo, luego mi hermano también. Lo primero que planté fueron tomateros y después ya me dediqué a la fresa.

¿Y cuánto tiempo lleva de fresero?

Unos treinta años, pero llevo veinticinco campañas haciendo producción integral con depredadores naturales. En casi todas las flores ponemos bichos para que se coman a otros bichos. Los buenos son los oris y los malos son los trips. (Y los muestra en las hojas de las fresas).

¿Qué diferencia hay una producción integral y una ecológica?

La producción ecológica no te deja plantar en fibra de coco, no usa abonos, y los productores han cerrado tanto el vínculo que lo que quiere es que haya cuatro y con cuatro matas puedan venderlo todo a precio de oro. Luego está la producción convencional, y la integral que ve aquí, que usamos depredadores naturales.

¿Y la producción de fresas de Huelva cómo se hace?

La mayor parte se hace utilizado con productos químicos, aunque habrá alguien que utillice el sistema integral. Nosotros las plagas las combatimos con los propios insectos y solo si no se combate utilizamos en una parte muy concreta de la producción el producto químico.

¿Qué variedad produce aquí?

Todo lo que se produce en Canarias es fresón y la variedad es sabrina. Pero estoy probando con otras once variedades porque si nos dejan de suministrar la sabrina, que la semilla de las plantas vienen de la Península ya sé por cual me decanto por el sabor. Pero de momento el mejor sabor de todas es el que tiene la variedad sabrina. (Muestra las nuevas variedades, una de ellas, M2, que no tiene ni nombre).

¿Es un mundo el de las fresas?

Si, un mundo de sabores.