El trazado del cable de Carrizal hace chocar a vecinos y al consistorio

Cruce de acusaciones entre vecinos y el Ayuntamiento de Ingenio por las declaraciones prestadas ayer por Francisco Suárez, portavoz de la plataforma Justicia Social Carrizal al finalizar la reunión en la que se trató el tema del trazado del cable de alta tensión. La alcaldesa del municipio, Ana Hernández, ha mostrado su asombro por las declaraciones de Francisco Suárez en nombre de todos los vecinos afectados por el trazado de este cable, en las que aseguraba que durante la reunión no hubo ningún tipo de acuerdo.

Para apoyarse en su discurso, la edil explica que tras la reunión, a la que asistieron representantes de la plataforma Justicia Social de Carrizal, la oposición de la corporación municipal, la comisión, la edil de urbanismo, Victoria Santana junto con el consejero de transición ecológica José Antonio Valbuena y miembros de Red Eléctrica, se formalizó un vídeo en el que a su parecer, Francisco Suárez parecía conforme con lo hablado previamente.

«Siempre se ha demostrado la voluntad del Gobierno de Canarias y de Red Eléctrica de parar las obras por el casco histórico y que se estudiaran las dos alternativas posteriores. Unas alternativas que todavía no se han podido examinar porque no ha habido una posibilidad de entrar a los terrenos privados a hacer las catas correspondientes, argumenta Ana Hernández. Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que durante la reunión que tuvo lugar el martes, se pidió a la plataforma la posibilidad de acompañar al Ayuntamiento a hablar con los propietarios, aunque dejó claro que «si no quieren no pasa nada, lo hará el Gobierno en solitario». Sin embargo, explica que desde que haya una negativa de alguno de los vecinos propietarios de esos terrenos, no se podrá continuar porque no se podrán hacer los informes pertinentes.

Ana Hernández: «Tanto el Gobierno como Red Eléctrica quieren seguir avanzando en conjunto»

Desde el Gobierno aseguran que sí se sacaron conclusiones y que el trazado del cable de alta tensión irá por el barranco «en igualdad de condiciones» tras hacer los previos estudios. Un balance que se hará cuando se sienten a hablar con los vecinos de las zonas privadas que se verían afectadas. «Hay tres propietarios diferentes, uno es el Cabildo de Gran Canaria, que ya tenemos su autorización a través de un audio porque es solo para una cata, y dos terrenos privados que uno es de un señor y el otro de herederos, por lo que hay que sentarse con todos ellos», asegura la alcaldesa de Ingenio.

Plazos previstos

Ana Hernández ha explicado que tras la reunión del pasado martes, el Ayuntamiento se comprometió a sentarse con los propietarios. Además, argumenta que la firme voluntad tanto del Gobierno como de Red Eléctrica es seguir trabajando en la línea de tener los informes y volver a sentarse con los vecinos con la información correcta y tomar decisiones en conjunto. «En cuanto al plazo se dijo de dar como máximo hasta el mes de mayo para llegar a sentarse con todos los propietarios y tomar decisiones. Se ha llegado a un paso más, porque ya sabemos quienes son los propietarios hay un informe con ellos, por lo que hay un avance», sentencia.

Sin embargo, Francisco Suárez, portavoz de la plataforma de vecinos afectados por el trazado del cable, se reitera en que en esa reunión no se ha llegado a ningún acuerdo. «Al tener que contar con los vecinos de los terrenos, no hay ningún acuerdo, no vamos a engañar a la gente. Yo en el vídeo lo que hago es matizar», asegura haciendo referencia al vídeo publicado en redes sociales y en el que se apoya la alcaldesa. «Hay un consenso en el hecho de que todos queremos que el cable vaya por el barranco, pero la situación es abismal hasta tal punto que ese acuerdo no está por escrito, y eso que estamos cansado de pedirlo», explica Francisco Suárez ante este cruce de acusaciones.

Francisco Suárez: «Al tener que contar con los vecinos de los terrenos, no hay ningún acuerdo, no vamos a engañar a la gente»

En el vídeo, que se puede ver publicado en las redes sociales de la alcaldesa, Ana Hernández asegura que se siguen cumpliendo los compromisos que adquirieron desde el primer momento, en el que tenia que haber una segunda reunión en la que se establecieran los informes que estaban trabajando desde Red Eléctrica en base a las dos alternativas que se habían propuesto. «Hoy hemos hablado de involucrar tanto a la plataforma como a la comisión y al Ayuntamiento en buscar las alternativas con los dueños de los terrenos privados. El consejero ha dejado bien claro la voluntad que existe desde el Gobierno de Canarias, además de Red Eléctrica para llegar al consenso de que todos queremos el mismo fin, que es el que el cable pase por el barranco pero teniendo en cuenta el consenso con el resto de los vecinos. Hemos quedado en reunirnos con esos propietarios y tener otra reunión».

En cuanto a Francisco Suárez, asegura que la reunión ha sido para intentar ver posicionamientos de forma unificada que pueda tener tanto la plataforma que representa a los vecinos de Carrizal como de forma conjunta con las administraciones. «Hemos llegado a un consenso en el que vamos a intentar mediar con los dueños de las personas de los terrenos que van a verse afectados para llegar a un objetivo común, que es que el cable pase por la zona del barranco donde haga menos daño, sea más eficiente y muchísimo mas eficaz, algo que tardará un tiempo. Por lo tanto, hemos quedado en reunirnos próximamente, cuando este tema se haya debatido».