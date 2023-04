Los bonos del Cabildo aumentan los viajeros de Global hasta 30,3 millones

La cifra de viajeros de la empresa de guaguas Global superó los 30,3 millones al cierre consolidado del año 2022, una cantidad que el gobierno insular atribuye a la política de bonos puesta en marcha a partir de septiembre de 2018. Comparativamente, el crecimiento ha sido del 46,55% respecto al cierre del año 2017, cuando se registraron 20,46 millones de viajeros, según informó ayer Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente del Cabildo y responsable de Transportes y Movilidad.

«En 2018 nos planteamos dos objetivos: el primero, abaratar el precio de los bonos para ayudar al bolsillo de las clases medias y trabajadoras de Gran Canaria; y el segundo, incrementar la confianza en el sistema de bonos de guagua, fidelizando a usuarios, esporádicos y nuevos, y convirtiéndolos en habituales del transporte público, lo cual se ha demostrado con la amplia reducción de gente que paga con dinero en efectivo a bordo», explicó Pérez del Pino.

Los efectos de la gratuidad, resaltó, han mantenido la tendencia de crecimiento en torno a un 12% mensual de media, por debajo de meses de años anteriores. «Para hacerse una idea, el crecimiento en septiembre y octubre del 2018, cuando entró en vigor el Bono Wawa Joven, fue de un 58%», precisó el vicepresidente, quien subrayó que la irrupción que ese bono para los jóvenes en 2018 propulsó un crecimiento anual del 15% de los viajeros entre 2017 y 2018, y de un 74% entre 2018 y 2019.

El incremento de viajeros en el transporte público ha seguido una tendencia alcista desde entonces, observándose un aumento continuado prácticamente mes a mes, con las excepciones de los meses del confinamiento y la Covid-19.

La cifra de usuarios de la compañía de guaguas creció un 46,55% entre los años 2017 y 2022

«En tan sólo cuatro años hemos conseguido duplicar el número de usos de los bonos emitidos por el Cabildo a través de la Autoridad Única del Transporte, pasando de 7,4 millones de usos en 2018 a 16,4 millones en 2022, y reduciendo el pago directo en un 50%», declaró Pérez del Pino, quien resaltó que el precio de los bonos ha bajado un 88% en estos cuatro años.

Con la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la gratuidad de los bonos de guagua en Canarias, la tendencia de crecimiento ha permanecido en línea con lo que venía ocurriendo desde final de 2018. Entre el mes de diciembre de 2022, con 2.049.550 usos de bonos, y el mes de enero de 2023, con 2.285.093, hubo un incremento del 11%. La tendencia fue similar el siguiente mes, con un 13% de aumento.

En referencia al supuesto «fuerte crecimiento» del uso del transporte público tras la entrada en vigor de la gratuidad de los bonos en Canarias, detalló que «se ha continuado con la tendencia de crecimiento que ya venía registrándose desde septiembre de 2018». Así, el año 2022 se incrementó el número de viajeros de Global en un 32,3% respecto a 2021, en un 83,75% sobre 2020, en un 68,04% en relación a 2019, en un 192,72% respecto a 2018 y en un 238,15% sobre 2017. «Y esos años no había gratuidad; el sistema público de transportes ha crecido en Gran Canaria gracias a políticas socialistas», sostuvo.

Pérez del Pino expresó su «sorpresa» por las declaraciones de algunos dirigentes de Coalición Canaria: «Me sorprende que los dirigentes de la derecha nacionalista desconozcan tan profundamente el funcionamiento de un servicio público esencial como el transporte público, pero más me sorprende el burdo intento de querer vender algo que nada tiene que ver con la realidad», dijo.

Al respecto, manifestó que «curiosamente, la misma derecha nacionalista que implantó un bono residente que diferencia a los canarios según su isla, que tiene precios diferentes en cada isla porque no fueron capaces de pactar una política tarifaria lógica y coherente para los ciudadanos, que no se puede usar fuera de tu isla de origen y que pretendía justificar a los interventores el dinero de las subvenciones entregado a los Cabildos midiendo la reducción del CO2 de la atmósfera no se sabe cómo, ahora pretende hacer creer a la gente que el buen funcionamiento del transporte público en Gran Canaria se debe a la gratuidad, que también intentan acaparar como si fuese suya».

Las políticas de gestión del transporte público grancanario han dado un fantástico resultado a lo largo de los últimos cuatro años y han sido implementadas por un gobierno insular de progreso y por un consejero socialista, no por nadie de Coalición Canaria», insistió.