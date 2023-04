Lopesan, Gloria Hotels & Resorts, Emicela, FTI Group, Seaside, Satocan y Spar buscan personal

La participación en la feria 'Maspalomas Job' de empresas como Lopesan, Gloria Hotels & Resorts, Emicela, FTI Group, Seaside, Satocan y Spar, entre otras, ha revelado la necesidad inminente de personal que hay en el mercado laboral en la actualidad. Todas ellas buscan personal y lo quieren para ya. Durante dos días, miércoles 19 y jueves 20 de abril, la feria ha reunido a cientos de personas interesadas en encontrar su primer trabajo o mejorar sus condiciones laborales actuales con alrededor de medio centenar de empresas canarias interesadas en reclutar trabajadores, sobre todo con vistas a la campaña de verano.

Así, Lopesan, FTI Group y Emicela han confirmado que necesitan con urgencia personal para atender los distintos servicios que prestan sus empresas. En Emicela, por ejemplo, precisan conductores de vehículos de más de 3.500 kilos con el carnet tipo C, según reveló el responsable de Recursos Humanos, Antonio Hernández. «Nos hacen falta al menos cinco conductores y no hay», sostuvo. Pero no solo conductores requiere Emicela. Hernández explicó que la compañía busca perfiles de todo tipo, desde preparadores de pedidos a mozos de producción o personal de mantenimiento. «Los preferimos con experiencia, pero también los formamos», puntualizó.

Hostelería

El Grupo FTI, por su parte, busca al menos una veintena de trabajadores para sus cuatro hoteles, para hacer frente a la temporada de verano. Según explicó la responsable de Desarrollo, Margot Arocha, requieren desde camareros a ayudantes de cocina, personal para recepción o directores de hotel.

En una situación similar se encuentra la cadena Lopesan. Actualmente, está inmersa en la captación de talento para sus hoteles, pero también para la constructora o la lavandería. «Para verano se va a necesitar bastante personal, aunque todavía no tenemos un número cerrado», apuntó el responsable de Selección, Hugo Cámara. Lo que sí aclaró es que la mayor necesidad se concentra en el sector turístico, en puestos para atender habitaciones de hotel -camareros y camareras de piso- y para cocinas.

Carrera militar

Además de las empresas, a 'Maspalomas Job' ha acudido el Ejército a reclutar entre los demandantes de empleo futuros militares, personas que quieran disponer durante unos años de un empleo seguro. El Ejército ofrece de entrada la posibilidad de contar con un salario bruto anual de 17.838 euros como soldado, cantidad que se puede ir incrementando si se decide evolucionar, es decir, prepararse para ir escalando dentro de la empresa o, en otras palabras, hacer carrera militar.