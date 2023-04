La Feria Gran Canaria Me Gusta, el encuentro por excelencia de los sabores y productos de la isla, ha abierto este viernes las puertas de su décima edición con un amplio programa cargado de exhibiciones gastronómicas, degustaciones, concursos, talleres y cerca de sesenta expositores de venta directa.

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, la feria une, un año más, los alimentos producidos en la isla y a reconocidos chefs del panorama nacional y regional para poner en valor la materia prima grancanaria y al sector primario que con tanto esfuerzo la genera, mantiene e incrementa su excelencia.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha inaugurado esta mañana la Feria acompañado del consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo; el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, Raúl García; y la directora general de Infecar, Natalia Santana; además de una amplia representación de alcaldes de la isla, patrocinadores y colaboradores de esta décima edición.

“La Feria Gran Canaria Me Gusta es una muestra, un escaparate, de lo que significa hoy el sector primario en la isla de Gran Canaria, un sector que está viviendo uno de sus mejores momentos desde hace décadas”, ha destacado Morales. El presidente, además, ha celebrado que esta cita “convoque cada año a más gente”, que el suelo agrícola de la isla haya aumentado en los últimos años y que el ciudadano grancanario consuma cada vez más el producto kilómetro cero. “Esto habla de la importancia estratégica del sector primario para un territorio como el nuestro, así como de la sensibilización y la concienciación por el producto local que se ha ido produciendo en los últimos años en Gran Canaria”, ha apuntado durante su recorrido por la feria, informa el gabinete insular de prensa.

A mediodía de este viernes, ya son más de 1.500 personas las que han recorrido Infecar en su primera jornada visitando los diferentes espacios de la Feria Gran Canaria Me Gusta: los cerca de sesenta expositores de venta de producto local, las actividades de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y Mataderos Insulares, los talleres infantiles y las exhibiciones gastronómicas.

Concurso

La celebración de la final del Concurso Regional de Cocina Nuevos Talentos Gran Canaria Me Gusta ha sido la protagonista en la mañana de este primer día de Feria; el ganador ha sido David Hernández Trillo, del Hotel Escuela Santa Brígida, quien ha deleitado al jurado con su plato Conejo-Almendra-Miel. Las exhibiciones gastronómicas a cargo de Jéssica Déniz y de Juan Manuel Calvo (Fagor Professional) han completado la programación matinal de esta primera jornada. También esta mañana se ha celebrado la fase final del II Concurso Regional Sumiller Canarias, cuyo ganador ha sido Iván Monreal, que revalida el título ya obtenido en la edición de 2022.

El chef colaborador de SPAR Gran Canaria, Lolo Román, y la chef del Restaurante Flamboyan Gastrobar D`Creus, Creusa Ramos Díaz, en representación del Ayuntamiento de La Aldea, protagonizan las exhibiciones que tendrán lugar la tarde de este viernes. El broche final de este primer día de Feria lo pondrá la entrega de premios del XVII Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria 2022, presentada por Victorio Pérez.

Para conocer al ganador de la modalidad Profesional del Concurso Regional de Cocina Gran Canaria Me Gusta habrá que esperar hasta este domingo a las 11 horas, cuando los finalistas tomarán el mando de las cocinas y recibirán el veredicto de los jueces.

Chefs

El chef Carmelo Florido, cocinero y propietario del Restaurante El Equilibrista 33, BIB Gourmand de la Guía Michelin y dos Soles Repsol, es el anfitrión de esta edición de la Feria. Como tal, mañana sábado a partir de las 11 horas, recibirá en los fogones de la Feria Gran Canaria Me Gusta a los reconocidos chefs nacionales Carito Lourenço (Restaurante Fierro, una Estrella Michelin y un Sol Repsol), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente, recomendado por la Guía MICHELIN y dos Soles Repsol), Marta Verona (ganadora de la sexta edición de Masterchef España), y Tomeu Arbona y María José Orero, fundadores del Fornet de la Soca; todos ellos disfrutan este viernes de una ruta por la isla para degustar productos locales y conocer en primera persona los procesos de elaboración de algunos de ellos.

El turno de los chefs locales será mañana a las 16 horas, cuando Miguel y Alberto Herrera (Restaurante Camino al Jamonal), Adrián García y Kilian Nordelo (La Catedral Bistró) y Dana Joher (Ave Pastelería Artesana) mostrarán al público sus habilidades culinarias y la importancia del producto grancanario en sus platos.

Tras la celebración este viernes de los primeros talleres de arte frutal a cargo de SPAR Gran Canaria, será la ganadora de la octava edición de Masterchef Junior, Aurora Ruiz, quien acompañará y guiará a las grandes promesas de la cocina grancanaria este sábado y domingo en los talleres infantiles de cocina. Los más pequeños elaborarán una receta de cocina en frío con productos de la isla y realizarán también una cata a ciegas en la que tendrán que identificar los sabores.

Actividades

El pabellón 7 bajo es el espacio dedicado en esta décima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta a las actividades del Sector Primario. En la mañana de este viernes, los primeros visitantes en llegar a Infecar han podido conocer los entresijos de la coctelería; el café y el tomate en el Aula del Conocimiento y sobre gofio, miel y quesos han aprendido en el Aula del Producto, teniendo la oportunidad de descubrir aspectos vinculados al producto, su producción y elaboración, realzando su identidad y destacando la importancia que tienen para la isla.

La programación del Aula El Sereto para este inicio de la Feria ha versado sobre el pintado con tintes de cochinilla, la apicultura y las abejas negras o la historia del campo a través de un teatro performance.

Para aprender los secretos de una carne excepcional, los visitantes tienen a su disposición el espacio Mataderos Insulares, Carnes de Gran Canaria, donde ya hoy han descubierto el despiece de la carne de cabra y de baifo; la puesta en valor de la carne de cordero y el potencial de la carne de cabrito y de cabra.

Para completar la programación de la mañana de este viernes, el Aula Mucho más que pesca ha ejemplificado la manipulación de productos pesqueros y despiece de pescado, así como degustaciones de elaboraciones de estudiantes CEAR.

Profesional Orígenes

Los profesionales del sector gastronómico serán los protagonistas el lunes, 24 de abril, en la que será la sexta edición del Congreso Gastronómico Orígenes, organizado por la Consejería de Industria y Comercio. La influencia de otras culturas en la identidad gastronómica de Gran Canaria, en concreto de la asiática, será el eje conductor de las diez ponencias que componen el programa de la jornada.

Las entradas para asistir a la décima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta pueden adquirirse, por 1,50 euros, a través de la web www.feriagrancanariamegusta.es y en la taquilla del recinto durante los días de Feria. El horario de apertura será viernes y sábado de 9.30 a 19.30 horas y el domingo de 9.30 a 16.00 horas.

La Feria Gran Canaria Me Gusta está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar. Asimismo, la Feria cuenta con SPAR Gran Canaria, Alcampo y El Corte Inglés como patrocinadores, Cajasiete como colaborador oficial; y Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Fegastrocan y Fagor Profesional como colaboradores.