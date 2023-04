José Vélez se reencuentra este sábado con su público en su pueblo natal, Telde. Casi once años después de inaugurar el auditorio del parque de San Juan, que lleva su nombre, vuelve para entregarse con una emoción especial a unos 10.000 seguidores. Encantado de que le llamen canarito, su canción preferida, y con cincuenta años sobre los escenarios, el artista deja claro que mientras tenga salud seguirá cantando.

Más de diez años sin cantar en su pueblo natal. ¿Qué sentimientos le invaden cuándo da un concierto en Telde?

Fue en 2012, cuando se inauguró el auditorio José Vélez , hace ya once años en julio, la última vez que estuve aquí. Para mi es una alegría y una satisfacción enorme, y siento una especie de nervios, que casi nunca siento en ningún sitio. He cantado en el Madison, en Nueva York, en Luna Park de Buenos Aires, en el Florida Park de Madrid, en sitios fantásticos, pero cuando vengo a Telde y se me hace un nudo en la garganta. Llevo dos días luchando con este tiempo que tenemos, cuidando la voz, porque quiero estar brillante este sábado.

¿Es una emoción especial?

Todos los conciertos para mi son muy importantes porque el público es el que me ha hecho y le tengo un respeto enorme a la gente, pero Telde es para mi un lugar especial. Este es un auditorio donde van a estar 10.000 personas y saber que en quince días se vendieron todas las entradas me emociona y quiero dar las gracias al público que me sigue.

¿Le da energía al saber que tanta gente quiere oírle cantar en directo?

Si. Y digo: dios mío pero después de llevar cincuenta años en la música cómo me sigue la gente. Me pongo muy contento. Sé que siempre lleno porque el año pasado hicimos una gira por las islas y se vendieron todas las entradas y el lugar más pequeño acogía a 8.000 personas.

¿Le molesta que le llamen ‘el canarito’’?

Al contrario, me encanta que me llamen canarito. ‘Canarito’ fue una canción que la compañía de discos no quería sacarla, porque no les gustaba demasiado, pero yo insistí mucho porque es una historia real y al final la metí y salió de cara b, y salió sola que le gustó a la gente mucho. Y de ahí me empezaron a llamar canarito.

¿Sigue algún ritual antes de un concierto y se cuida de forrma especial la voz?

Me cuido mucho la voz. Hago mi gimnasia. Trato de no coger frío. Y una semana antes de actuar me cuido bastante, del resto hago una vida normal.

¿Porqué elige darse a conocer en la música como José Vélez y deja el Velázquez?

Porque había un cantante en aquella época que se llamaba Daniel Velázquez, que ya falleció, que era bastante conocido y quise cambiar el nombre para que no me confundieran. Cambiar el apellido no me gustó, porque me sentía honrado de mi apellido.

¿Y de dónde salió el Vélez?

Pues entre unos amigos de una orquesta de Las Palmas que cantábamos en locales para extranjeros y hablamos de que me podía poner Vélez.

¿Cómo recuerda esos comienzos en la música hace 50 años cuando empezó?

Fue una época difícil, una época en la que hacía cuatriplete. Cantaba en la piscina Julio Navarro, en La Tropical, en Papagayo, y en El Metropol, amenizando cenas. He sido pionero en amenizar orquestas y eso me ha servido para después enfrentarme a grandes orquestas y hacer mi carrera.

¿Han tenido más éxitos sus temas como ‘Vino griego’; ‘No, por favor’, ‘A cara o cruz’ en Latinoamérica que en España?

No, creo que ‘Vino griego’ en España fue un pelotazo, y el ‘No por favor’ y el ‘Cara o cruz’ fueron muy conocidas en cualquier parte de la Península. Y ‘Romántica’, que ganó el festival en Polonia, y ‘Es así la vida’ y otros temas.

¿Dentro de los géneros musicales que entusiasman a los jóvenes cuál es el que más le gusta el reggaeton, el hip hop, la instrumental o la electrónica?

Ya conocía la música disco, la música cubana porque he estado trabajando más de 20 años en Nueva York , y en elBronx se cantaba todo esto, una ola que se ha puesto de moda en el mundo entero. Hay gente que lo hace muy bien y otros no. Hay cantantes románticos que cantan, y otros que lo hacen bien y duran, como mi caso, que he seguido una línea. No tengo la mejor voz, pero si me he creado un estilo, sin imitar a nadie. Y ahora se imitan todos unos a otros, y se le da menos importancia a la voz.

¿Qué le parece la música que hace Quevedo?

Me parece muy buena, y el chico además de tener talento ha tenido un momento único que lo ha sabido aprovechar. En mi época no había redes sociales lo que había era la censura.

¿Cree que para lograr el éxito hoy día hay que conquistar las redes sociales?

Si, las redes sociales tienen un papel fundamental. Soy un analfabeto en redes, me pongo en contacto con mis amigos por wasap. Tengo página web pero no la sigo. Creo que ya tengo un nombre hecho, y tengo una gira por Argentina, que estaba antes de la pandemia, y Colombia y Perú, que voy a hacer en breve.

¿Qué hizo durante el confinamiento? ¿Fue de los que cantó desde un balcón o de los que se deprimió por estar encerrado?

Vine a mi tierra, vine a mi guarida. No salí al balcón, donde vivo, en La Garita, nadie salió al balcón. Si sufrí el encierro, aunque estaba con mi mujer que es optimista. Pero si que estar dos años con la pandemia, con mascarillas,... Pensé que no volvería a cantar. Tengo amigos que murieron, y me han quedado secuelas sicológicas. Me costó empezar. Estuve como un poco como ido.

Siempre le ha cantado en forma de baladas al amor o al desamor, ¿cómo logró conquistar al amor de su vida?

Ella no me conocía, era más de Pink Floyd. Había sido Miss Las Palmas, y en un agasajo que me hizo Mary Sánchez la conocí y cuando la vi me quede impresionado. Es una mujer guapísima, por dentro y por fuera. Llevamos treinta años juntos. No somos la pareja perfecta porque no existe pero sé que me quiere, y nunca me va a fallar. Teresa es una persona íntegra, y me pone los pies en el suelo, me dice las verdades .

¿Se había enamorado antes ?

No. Antes era un bala perdida. Estaba de un lado a otro. Me utilizaban los manager, siempre de un lado a otro, actuar y televisión. No mandaba. Era muy joven y no supe encajar el éxito. Me resultaba imposible salir a la calle, porque me hice muy popular y no tenía vida intima y si la tenía hasta se la inventaban.

¿No han querido tener hijos?

Si. Pero Tere tuvo problemas y al final no pudo ser. Me hubiera gustado pero no se puede tener todo en la vida.

¿Canta en la ducha?

No.

¿Y su canción favorita?

Con el tiempo ‘Canarito’ porque es una historia real .

¿Ha escrito algunas letras de sus canciones?

Alguna como un ‘Canario latino americano’, la canción ‘¿Porqué te fuiste padre?’, y siempre colaboro con los arreglos.

¿Cómo quiere retirarse?

Todavía no. Si Sabina es mayor que yo, y sigue cantando. Mientras esté bien de salud seguiré. No quiero dinero ni más fama, quiero solo tener salud. Tengo muchos conciertos por Canarias, tengo un ejército de público que me sigue.